Как морские дроны потопили вертолеты РФ: в ГУР раскрыли детали дерзкой операции

Ключевые тезисы разведчика:
- Бойцы ГУР охотились на вражеские вертолеты целенаправленно
- Цель РФ нужно было уничтожить максимально быстро
- Первым же ударом операторам Group 13 удалось поразить вражеский вертолет
В Черном море морские дроны Magura V5 успешно уничтожили два российских вертолета и повредили третий. Командир спецподразделения Главного управления разведки Group 13 с позывным "Тринадцатый" в интервью ТСН рассказал детали исторической операции.
Разведчик отметил, что во время операции задача прятаться от авиации, как обычно, перед ними не стояла. Бойцы ГУР целенаправленно отправились охотиться на воздушные цели и "были полны вдохновения для встречи с противником".
"Нас засекли. Мы начали работать. Максимум, который мы имели чисто возле нас, - это три вертолета в один момент, несмотря еще на Су-шки, которые там летали", - рассказал он.
"Тринадцатый" отметил, что необходимо было действовать как можно быстрее: обнаруженную вражескую цель следовало оперативно уничтожить ракетой.
По его словам, вертолет - довольно маневренная цель, поэтому, как только он появлялся в кадре, у операторов было всего около минуты, чтобы занять удобную позицию и выполнить запуск.
Первым же ударом операторам Group 13 удалось поразить вражеский вертолет: российский экипаж не понял, что произошло, - даже отстреливал воздушные ловушки, а затем упал в Черное море.
"Уже потом после определенного времени поступило подтверждение о поражении второго. В сумме мы имеем два уничтоженных и один поврежденный", - подчеркнул разведчик.
При этом он добавил, что подобные операции пока не имеют аналогов в мире, и тактика применения морских дронов-ЗРК пишется буквально с нуля, но уже демонстрирует впечатляющие результаты.
"Это все сделано в Украине. Борт несет две ракеты. Будем ли мы увеличивать это количество? Возможно. Такие мысли есть", - резюмировал боец.
Уничтожение российских вертолетов Ми-8 морскими дронами - последние новости
Как писал Главред, 31 декабря воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" осуществили историческую операцию по поражению российского вертолета Ми-8. В результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" один Ми-8 был уничтожен, а еще один такой же вертолет России получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.
Впоследствии в разведке уточнили, что оснащенные ракетами морские дроны Magura V5 31 декабря уничтожили в Черном море два российских вертолета Ми-8 и еще один получил повреждения.
Полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказывал, что скорее всего ракета, которая поразила российские вертолеты, была с тепловой головкой самонаведения. По его словам, в результате удара "два вражеских экипажа точно отминусованы, это как минимум".
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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