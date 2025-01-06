Оккупанты расстреляли трех военнопленных в затылок: в Раде отреагировали

Вероятный расстрел украинских военнопленных произошел 3 января возле населенного пункта Нескучное Волновахского района Донецкой области, отметили аналитики.

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Оккупанты расстреляли в затылок трех военнопленных в Донецкой области / Коллаж Главред, фото: УНИАН

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Войска РФ, вероятно, казнили трех украинских военных, которые сдались в плен

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец немедленно обратился к международным организациям

Российские оккупационные войска, вероятно, совершили очередное военное преступление, расстреляв трех украинских военнопленных вблизи Нескучного. Об этом сообщили аналитики DeepState.

По их информации, 3 января противник штурмовал позиции 141-й ОПБр к востоку от точки 160.9.

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Отмечается, что украинские бойцы сдались в плен, после чего им связали руки, вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок.

На это вероятное военное преступление России отреагировал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

"Мы в очередной раз становимся свидетелями зверств, демонстрирующих истинное лицо государства-агрессора. 3 января недалеко от населенного пункта Нескучное Волновахского района Донецкой области, российские оккупанты совершили ужасное преступление - вероятно расстреляли трех украинских военнопленных. По информации DeepState, россияне связали им руки и расстреляли в затылок", - написал он.

Омбудсман отмечает, что, несмотря на особую защиту военнопленных, предусмотренную Женевскими конвенциями, которая запрещает их пытки, издевательства и лишение жизни, Россия откровенно игнорирует международные нормы.

Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека в очередной раз немедленно обратился в Международный комитет Красного Креста (МККК) и Организацию Объединенных Наций.

"Эти организации должны осудить это преступление и оказать давление на российскую сторону для прекращения подобных актов. Украина сохраняет обязательства соблюдать гуманитарное право даже во времена войны, но мы не позволим России превратить мир в территорию беззакония. Виновные должны быть наказаны!", - резюмировал он.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, командиры российской оккупационной армии позволяют своим подчиненным участвовать в казнях украинских военнопленных, что является грубым нарушением международного права. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они отметили, что в последнее время количество таких преступлений со стороны российских оккупантов значительно возросло.

22 декабря 110-я отдельная механизированная бригада обнародовала видео, на котором видно, как российские военные расстреляли четырех украинских солдат, сдавшихся в плен. Преступление произошло на Времовском направлении. Пресс-офицер 111-й ОМБр имени Марка Безручко Иван Секач подтвердил эту информацию.

Также 28 ноября российские оккупационные войска казнили украинских военнопленных вблизи населенного пункта Новодаровка в Запорожской области. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

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Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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