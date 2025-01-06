Не защитит и сто тысяч зарплаты: ТЦК может мобилизовать забронированных - нардеп

Изменения в правилах мобилизации позволяют ТЦК отменять отсрочку, даже если работник официально забронирован, отметил Александр Федиенко.

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Забронированных работников могут мобилизовать / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

ТЦК могут аннулировать отсрочку от мобилизации для работников критически важных предприятий

Даже высокие зарплаты не гарантируют, что работника не мобилизуют

После мобилизации демобилизовать таких работников невозможно

Забронированных работников предприятий теперь могут мобилизовать. ТЦК получили право аннулировать отсрочку от мобилизации даже для работников критически важных предприятий, которые ранее были забронированы. Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Александр Федиенко.

"Получил ответ по мобилизации забронированного работника. То есть, теперь можно аннулировать отсрочку работнику критически важного предприятия, даже не обратив внимание, что он был забронирован", - написал он. видео дня

Федиенко отметил, что проблематика в том, что теперь такого человека демобилизовать невозможно.

"Предприятие теряет критически важного работника. А вся система бронирования - доверие от предприятий, которые в рамках действующего законодательства бронируют критически важных работников", - отметил нардеп.

По его словам, предприятия могут поставить зарплату "хоть сто тысяч", но даже высокая зарплата не дает гарантии, что работника удастся обезопасить от мобилизации.

Федиено также отметил, что на всех совещаниях неоднократно обсуждали проблему манипуляций с бронированием военнообязанных, но есть и другая ситуация, когда при наличии бронирования центр комплектования не вносит информацию о нем в систему "Оберіг". Как результат, мобилизуют даже тех работников, которые имели законно оформленную отсрочку.

"А я так понимаю что приказы министерства экономики конечно для них не приказы", - добавил нардеп.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Бронирование от мобилизации в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, правительство Украины разрешило бронировать еще одну категорию граждан - священнослужителей. Согласно новому документу, забронировано может быть до 50% священнослужителей религиозных организаций по перечню должностей, утвержденному Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести.

Также в Украине обновили статус критически важных предприятий по новым критериям. Семь компаний успешно прошли обновление и теперь могут бронировать работников на срок до 12 месяцев.

Кроме этого, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что нормы по зарплате на предприятиях для бронирования сотрудников являются справедливыми и соответствуют принципу "Воюй или работай". Он пояснил, что установлены четкие критерии, в частности средняя зарплата на уровне 20 тыс. грн.

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Кто такой Александр Федиенко? Александр Федиенко - бывший председатель правления Интернет ассоциации Украины. Народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры, пишет Википедия.

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