Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Воюй или работай": Шмыгаль рассказал об уровне зарплат для брони от мобилизации

Виталий Кирсанов
6 декабря 2024, 16:58
89
По словам премьера, принимаются меры для повышения зарплаты в коммунальных предприятиях.
Шмыгаль, мобилизация
Шмыгаль о 20 тыс зарплаты для брони: Это принцип "воюй или работай" / коллаж: Главред, фото: ТК Шмыгаля, УНИАН

Основные тезисы Шмыгаля:

  • Проведен аудит системы бронирования
  • Зарплаты в подлежащих бронированию отраслям Минэкономики проинвентаризированы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что нормы по зарплате на предприятиях, которые планируют забронировать своих сотрудников, являются справедливыми. Они отвечают принципу "Воюй или работай". Об этом шла речь во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

По словам премьера, правительство делало несколько подходов к попыткам сделать справедливую систему бронирования. Но летом был выявлен ряд тенденций, связанных со злоупотреблениями бизнесом теми критериями, которые были разработаны и действовали.

видео дня

"Соответственно, было принято решение, проведен аудит системы бронирования. На основании этого аудита, на основании этой инвентаризации уже осенью, в ноябре, было принято решение об установлении очень четких критериев", - сказал премьер.

По его словам, средние заработные платы в подлежащих бронированию отраслям Министерством экономики были проинвентаризированы "очень четко на всей территории Украины". Кроме того, необходимость среднего уровня зарплаты на уровне 2,5 минимальной (20 тыс грн) для бронирования от мобилизации является реализацией принципа "Воюй или работай".

"И это действительно есть принцип "Воюй или работай". Или компании работают и наполняют бюджет, платя соответствующий уровень заработных плат и исходя из тени, или такие компании принимают определенные меры для того, чтобы уровень заработной платы был повышен и соответствовал среднеотраслевому", - сказал он.

Шмыгаль сообщил, что сейчас принимают определенные меры для того, чтобы уровень заработной платы был повышен и соответствовал среднеотраслевому в части коммунальных предприятий.

"В части предприятий критической инфраструктуры были введены отдельные показатели, и соответственно уровень бронирования там обеспечивается согласно другим показателям. Критериев несколько. Соответственно на сегодняшний день Минобороны по представлению соответствующих других министерств проводит бронирование в предприятиях критической инфраструктуры", - сказал он.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, спикер оперативного командования "Запад" Вооруженных сил Украины Олег Домбровский заявил, что на сегодня Украина не имеет потребности в мобилизации мужчин 18-25 лет.

Также известно, что в связи с введением нового порядка бронирования от мобилизации в условиях военного положения, отсрочки, ранее выданные Министерством экономики или через портал "Дія", остаются действительными только до 28 февраля 2025 года.

Председатель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак заявил, что лица, которые в следующем году будут поступать в аспирантуру на контракт, вероятно, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации.

Читайте также:

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация Минобороны Украины Денис Шмыгаль Бронь от мобилизации
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
НАТО может усилить ПВО Украины: в МИД раскрыли, как "нашли" новые системы

НАТО может усилить ПВО Украины: в МИД раскрыли, как "нашли" новые системы

18:05Украина
Лукашенко выпросил у Путина "Орешник": когда комплекс разместят в Беларуси

Лукашенко выпросил у Путина "Орешник": когда комплекс разместят в Беларуси

17:39Мир
Разрушено здание, есть погибшие и пострадавшие: РФ влупила баллистикой по Кривому Рогу

Разрушено здание, есть погибшие и пострадавшие: РФ влупила баллистикой по Кривому Рогу

17:38Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину будет засыпать снегом: синоптики назвали дату возвращения осадков

Украину будет засыпать снегом: синоптики назвали дату возвращения осадков

Чем отличаются две девушки: загадку нужно разгадать всего за 19 секунд

Чем отличаются две девушки: загадку нужно разгадать всего за 19 секунд

Гороскоп на завтра 7 декабря: Скорпионам - безграничная удача, Раки сорвут куш

Гороскоп на завтра 7 декабря: Скорпионам - безграничная удача, Раки сорвут куш

Поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины 2024

Поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины 2024

Сырский назвал потери Украины во время операции в Курской области

Сырский назвал потери Украины во время операции в Курской области

Последние новости

18:16

Кто владелец кота: сложная загадка, которую надо разгадать за 5 секунд

18:12

Любовь, гармония и сюрпризы: три знака Зодиака, которым повезет 7-8 декабря

18:05

НАТО может усилить ПВО Украины: в МИД раскрыли, как "нашли" новые системы

18:01

Любовь ворвется неожиданно: какие знаки зодиака скоро встретят вторую половинку

17:54

Ахеджакову "наказали": нарисовали вместо нее Боярскую в новогодней комедииВидео

От Украины не отмажутся очередным Будапештским меморандумом: Огрызко – о членстве в НАТООт Украины не отмажутся очередным Будапештским меморандумом: Огрызко – о членстве в НАТО
17:53

"Чудеса — случаются!" - военные опубликовали трогательный ролик ко Дню ВСУ и Святого НиколаяВидео

17:39

Лукашенко выпросил у Путина "Орешник": когда комплекс разместят в БеларусиВидео

17:38

Разрушено здание, есть погибшие и пострадавшие: РФ влупила баллистикой по Кривому РогуФото

17:18

Для чего хозяйки натирают окна пеной для бритья: ответ удивит

Реклама
17:15

РФ готовит штурм и забрасывает диверсантов в Херсон – экс-сотрудник СБУ

17:00

Придет беда и проблемы со здоровьем: что нельзя делать 7 декабря - приметы

16:58

"Воюй или работай": Шмыгаль рассказал об уровне зарплат для брони от мобилизации

16:38

"Светят" ли Украине ракеты Tomahawk: эксперт Огрызко расставил точки над "і"

16:34

Путь Украины в НАТО будет долгим: Огрызко назвал справедливый компромисс для Киева

16:26

Как быстро обогреть авто зимой: водителям назвали "секретную" комбинацию кнопокВидео

16:21

Области поделят на несколько зон: как изменится принцип отключения света в январе

16:20

Будет свежей месяцами: повар назвал лучший способ хранения свеклы

15:47

ВСУ перебросят резервы на Курское направление: Сырский раскрыл главную задачу

15:37

"Быстрое прекращение огня": Китай сделал заявление о переговорах Украины и РФ

15:35

"У Путина есть 2 приоритета": Романенко сказал, куда оккупанты стягивают основные силы

Реклама
15:26

Сколько электроэнергии расходует интернет: ответ удивит многих

15:10

"Ручник" или передача: как правильно парковать автомобиль зимой

14:49

Силам обороны передали партию новейших ракет-дронов "Пекло" - ЗеленскийВидео

14:43

В МО заявили об увольнении главы военной академии: в чем обвинили генерала ВСУ

14:39

Порывистый ветер, снег и гололедица: какой будет погода в Украине в выходные

14:37

Звезда Мастер Шефа беременна: нежное фото

14:29

СМИ нашли дорогие активы у семьи эксгенпрокурора Луценко: есть признаки незаконного обогащения

14:26

Света станет больше: три украинские АЭС восстановили производство электричества

14:18

Наступление РФ на Херсонщине: может ли враг пойти в атаку и создать плацдарм

14:18

Водителям на заметку: как уменьшить расход топлива зимой - достаточно двух действий

14:10

Киевстар резко повышает тарифы: сколько теперь придется платить украинцам

13:44

Визит Ермака в США: команде Трампа раскрыли детали ситуации на фронте

13:40

Какой режим духовки выбрать для выпекания различных блюд: ответ эксперта

13:27

В Раде приняли присягу двое новых нардепов: что о них известно

13:27

Капля креатива и море красоты: как создать рождественский венок из обычной вешалки

12:46

"Рекорд за рекордом": ВСУ наносят успешные контрудары по врагу - Гетьман

12:42

Мокрый снег накроет Украину: в каких областях будут сильные осадки

12:32

Зеленский обратился к военным в День ВСУ: мороз по коже, когда говорим "Слава Украине"

12:31

Блинкен и Лавров публично поспорили из-за Украины: в чем причина перепалки

12:28

Большинство использует сушилку для белья неправильно, в чем секрет

Реклама
12:23

Дешевле, чем в прошлом году: в Украине быстро "падает" цена на популярный овощ

12:02

"Это большое дело": ВСУ впервые влупили бронетехнику КНДР на Харьковщине - Forbes

11:45

Три украинских фильма попали в лонглист премии "Оскар-2025": что это за ленты

11:39

"Все ее обожали": Дэвид Бэкхем поделился трагической потерей

11:38

Почему на Новый год едят "Оливье": какая история салата и почему в СССР он очень изменилсяВидео

11:30

Как сделать домашние чистящие средства: рецепты и советы

11:28

Удар по логистике РФ: партизаны устроили мощную диверсию в МосквеВидео

11:13

Будет радовать цветом очень долго: когда и как нужно пересаживать орхидею

11:06

Есть традиция сажать своих президентов: какая судьба светит лидеру Южной КореиВидео

11:03

Сломан череп: российскому актеру поставили диагноз

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять