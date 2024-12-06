"Воюй или работай": Шмыгаль рассказал об уровне зарплат для брони от мобилизации

По словам премьера, принимаются меры для повышения зарплаты в коммунальных предприятиях.

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Шмыгаль о 20 тыс зарплаты для брони: Это принцип "воюй или работай" / коллаж: Главред, фото: ТК Шмыгаля, УНИАН

Основные тезисы Шмыгаля:

Проведен аудит системы бронирования

Зарплаты в подлежащих бронированию отраслям Минэкономики проинвентаризированы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что нормы по зарплате на предприятиях, которые планируют забронировать своих сотрудников, являются справедливыми. Они отвечают принципу "Воюй или работай". Об этом шла речь во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

По словам премьера, правительство делало несколько подходов к попыткам сделать справедливую систему бронирования. Но летом был выявлен ряд тенденций, связанных со злоупотреблениями бизнесом теми критериями, которые были разработаны и действовали.

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"Соответственно, было принято решение, проведен аудит системы бронирования. На основании этого аудита, на основании этой инвентаризации уже осенью, в ноябре, было принято решение об установлении очень четких критериев", - сказал премьер.

По его словам, средние заработные платы в подлежащих бронированию отраслям Министерством экономики были проинвентаризированы "очень четко на всей территории Украины". Кроме того, необходимость среднего уровня зарплаты на уровне 2,5 минимальной (20 тыс грн) для бронирования от мобилизации является реализацией принципа "Воюй или работай".

"И это действительно есть принцип "Воюй или работай". Или компании работают и наполняют бюджет, платя соответствующий уровень заработных плат и исходя из тени, или такие компании принимают определенные меры для того, чтобы уровень заработной платы был повышен и соответствовал среднеотраслевому", - сказал он.

Шмыгаль сообщил, что сейчас принимают определенные меры для того, чтобы уровень заработной платы был повышен и соответствовал среднеотраслевому в части коммунальных предприятий.

"В части предприятий критической инфраструктуры были введены отдельные показатели, и соответственно уровень бронирования там обеспечивается согласно другим показателям. Критериев несколько. Соответственно на сегодняшний день Минобороны по представлению соответствующих других министерств проводит бронирование в предприятиях критической инфраструктуры", - сказал он.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, спикер оперативного командования "Запад" Вооруженных сил Украины Олег Домбровский заявил, что на сегодня Украина не имеет потребности в мобилизации мужчин 18-25 лет.

Также известно, что в связи с введением нового порядка бронирования от мобилизации в условиях военного положения, отсрочки, ранее выданные Министерством экономики или через портал "Дія", остаются действительными только до 28 февраля 2025 года.

Председатель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак заявил, что лица, которые в следующем году будут поступать в аспирантуру на контракт, вероятно, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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