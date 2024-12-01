Мобилизация 18-летних: в ВСУ сказали, пришло ли время принимать такое решение

Государство не ставит своей целью привлекать молодежь в возрасте от 18 до 25 лет на фронте.

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Мобилизация 18-летних / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы из заявления:

Украина не нуждается в мобилизации мужчин 18-25 лет

Это лишь намерения и мнения чиновников в США

Решение о мобилизации с 18 лет будет зависеть от ситуации на фронте

На сегодня Украина не нуждается в мобилизации мужчин 18-25 лет. Об этом заявил представитель оперативного командования "Запад" Вооруженных сил Украины Олег Домбровский в интервью "Еспресо.Захід".

По его словам, сейчас мобилизационного ресурса достаточно, чтобы обеспечить потребности армии.

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"Мобилизация с 18 лет - только намерения и мысли чиновников в Соединенных штатах Америки. Мы руководствуемся требованиями нашего действующего законодательства, а также потребностями в Вооруженных силах Украины", - подчеркнул он.

Представитель ОК "Запад" подчеркнул, что решение о мобилизации принимает Верховная Рада Украины вместе с Советом национальной безопасности и обороны Украины и ставкой Верховного Главнокомандующего.

"Это сложная вещь, которая не должна зависеть от внешнего влияния и суверенное право нашей страны решать, с какого возраста должна начинаться мобилизация", - добавил он.

Домбровский также заявил, что обсуждать снижение мобилизационного порога на разных уровнях можно, но необходимости пока нет.

"Уместность мобилизации с 18 лет будет зависеть от того, какая ситуация складывается на линии боевого соприкосновения. Конечно, если время того будет требовать, возможно, будут пересматривать нормы, но пока такой необходимости нет", - подытожил представитель ОК "Запад".

Мобилизация / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - что известно

Как сообщал Главред, офицер секции оперативного планирования с боем батальона Свобода Андрей Кривущенко заявил, что спешить с мобилизацией 18-летних украинцев нет смысла. Украина не может отправить на фронт всю нацию.

Глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак сообщил, что лица, которые в следующем году будут поступать в аспирантуру на контракт, вероятно, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что с 1 декабря 2024 года процесс бронирования работников от мобилизации будет доступен только в электронном виде через портал "Дія".

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

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