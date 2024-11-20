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Еще одна категория получит право на отсрочку от мобилизации - решение Рады

Даяна Швец
20 ноября 2024, 13:43
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Больше не придется проходить сложные судебные процессы.
Еще одна категория получит право на отсрочку от мобилизации - решение Рады
Верховная Рада приняла важное решение по отсрочке / коллаж: Главред, фото: Верховная Рада, ua.depositphotos.com

О чем рассказал Гончаренко:

  • 304 парламентария проголосовали за законопроект №12104
  • Порядок предоставления отсрочки от мобилизации тем, чьи близкие родственники пропали без вести, будет упрощен

Сегодня, 20 ноября, Верховная Рада поддержала законопроект №12104 о предоставлении права на отсрочку гражданским гражданам, которые прошли плен. Детали сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Он рассказал, что является соавтором законопроекта, а его автором является нардеп Ирина Фриз. В целом "за" проголосовали 304 парламентария.

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"Давно добивались того, чтобы у людей, которые прошли плен, было так же право на отсрочку от службы, как это работает сейчас с военнопленными. Потому что это справедливо! И наконец добились", - отметил депутат.

Кроме этого, по словам Гончаренко, законопроект упрощает порядок предоставления отсрочки от мобилизации тем, чьи близкие родственники пропали без вести.

Такое право будут иметь:

  • родные признанных пропавшими без вести при особых обстоятельствах
  • родные тех, кто получил статус "безвестно отсутствующего" через суд

"Родственникам не придется проходить сложные судебные процессы, достаточно будет документов из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, или решения суда", - уточнил Гончаренко.

Более того, сегодня также Рада поддержала законопроект №11531 о предоставлении права на увольнение со службы неполнородным родственникам погибших или пропавших без вести защитников.

Инфографика закона о мобилизации
Закон о мобилизации / фото: Главред

Как пояснил Гончаренко, "за" проголосовали 308 парламентариев.

"Это мой законопроект. Долго добивался его принятия! Летом парламент проголосовал другой мой закон о предоставлении отсрочки для родственников, чьи неполнородные братья или сестры погибли или пропали без вести на войне. Теперь добился освобождения", - добавил нардеп.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, у Байдена назвали главную проблему ВСУ. Отмечалось, что самая прямая линия между украинскими результатами и вложениями пролегает через мобилизацию и человеческие ресурсы.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в свою очередь, анонсировал новые правила бронирования с 1 декабря. Оно будет работать только в электронном формате.

В то же время в Минобороны рассказали о в "Резерв+" пройдет определенная трансформация. Теперь, чтобы стать на учет, не придется идти в ТЦК.

Другие новости о мобилизации в Украине:

Что такое бронь от мобилизации по уровню зарплаты?

В Раде выступили с инициативой о бронировании граждан, которые способны заплатить ежемесячный военный сбор на сумму 20 000 гривен. Речь шла об уплате дополнительного военного сбора за каждого мобилизованного независимо от того, какую должность он занимает.

Кабмин и Офис президента рассматривают другую модель - с привязкой к заработной плате, начиная от 35 тысяч гривен. Идея предусматривает автоматическое бронирование для лиц, получающих такую зарплату.

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Верховная Рада демобилизация частичная мобилизация мобилизация в армию Алексей Гончаренко Бронь от мобилизации
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