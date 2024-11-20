Еще одна категория получит право на отсрочку от мобилизации - решение Рады

Больше не придется проходить сложные судебные процессы.

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Верховная Рада приняла важное решение по отсрочке / коллаж: Главред, фото: Верховная Рада, ua.depositphotos.com

О чем рассказал Гончаренко:

304 парламентария проголосовали за законопроект №12104

Порядок предоставления отсрочки от мобилизации тем, чьи близкие родственники пропали без вести, будет упрощен

Сегодня, 20 ноября, Верховная Рада поддержала законопроект №12104 о предоставлении права на отсрочку гражданским гражданам, которые прошли плен. Детали сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Он рассказал, что является соавтором законопроекта, а его автором является нардеп Ирина Фриз. В целом "за" проголосовали 304 парламентария.

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"Давно добивались того, чтобы у людей, которые прошли плен, было так же право на отсрочку от службы, как это работает сейчас с военнопленными. Потому что это справедливо! И наконец добились", - отметил депутат.

Кроме этого, по словам Гончаренко, законопроект упрощает порядок предоставления отсрочки от мобилизации тем, чьи близкие родственники пропали без вести.

Такое право будут иметь:

родные признанных пропавшими без вести при особых обстоятельствах

родные тех, кто получил статус "безвестно отсутствующего" через суд

"Родственникам не придется проходить сложные судебные процессы, достаточно будет документов из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, или решения суда", - уточнил Гончаренко.

Более того, сегодня также Рада поддержала законопроект №11531 о предоставлении права на увольнение со службы неполнородным родственникам погибших или пропавших без вести защитников.

Закон о мобилизации / фото: Главред

Как пояснил Гончаренко, "за" проголосовали 308 парламентариев.

"Это мой законопроект. Долго добивался его принятия! Летом парламент проголосовал другой мой закон о предоставлении отсрочки для родственников, чьи неполнородные братья или сестры погибли или пропали без вести на войне. Теперь добился освобождения", - добавил нардеп.

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