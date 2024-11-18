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Трансформация "Резерв+": чтобы стать на учет, не придется идти в ТЦК - Минобороны

Даяна Швец
18 ноября 2024, 16:07
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Есть цель превратить "Резерв+" в общеукраинский рекрутинговый центр, чтобы заменить точки-оффлайн, которые сейчас называются в народе ТЦК.
Трансформация 'Резерв+': чтобы стать на учет, не придется идти в ТЦК - Минобороны
В Минобороны анонсировали изменения в мобилизации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com, dev.ua

О чем сказали на брифинге:

  • "Резерв+" планируют превратить в общеукраинский рекрутинговый центр
  • Разрабатывается возможность стать на учет онлайн
  • О расформировании ТЦК речь не идет

Мобильное приложение "Резерв+" могут превратить в общеукраинский рекрутинговый центр и заменить соответствующие функции ТЦК во взятии военнообязанных на учет. С такой инициативой выступили в Минобороны Украины, однако о расформатировании ТЦК речь не идет.

Деталями на брифинге поделились министр обороны Рустем Умеров и его заместитель по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет Униан.

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Они объяснили, как в 2025 году будет происходить автоматическая постановка на учет.

"У нас есть цели. Мы слышим общество. Мы слышим людей. Мы слышим о проблемах и отрабатываем. То есть, чтобы отработать на юридическом, техническом, технологическом и законодательном уровнях, мы постоянно интегрируем процессы и цифровизируемся. В этом плане, наша цель, если есть возможность, превратить "Резерв+" в такой всеукраинский рекрутинговый центр, чтобы заменить точки-оффлайн, которые сейчас называются в народе ТЦК", - подчеркнул Умеров.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

По словам Черногоренко, чтобы стать на учет в ТЦК, украинцам сейчас необходимо прийти физически.

"Мы хотим в 2025 году запустить возможность не идти в ТЦК и предъявлять свои бумажные документы, удостоверяющие личность, а сделать это возможным через, например, верификацию в Bank ID, через подтверждение документов Государственной миграционной службы, Единого государственного демографического реестра", -сказала она.

Черногоренко анонсировала определенные изменения в законодательстве, ведь сейчас происходит соответствующая работа.

"Но основная идея в том, чтобы человек мог в своем смартфоне с любого удобного места встать на учет в государстве, стать военнообязанным и показать, что выполняет обязанность по закону через такой онлайн-инструмент. И все это - превращение "Резерва" в полноценную альтернативу ТЦК", - подчеркнула она.

Умеров пояснил, что, несмотря на все, о расформировании ТЦК речь не идет.

"Мы взяли принцип не навредить той системе, которая есть. Мы слышим, знаем - это вызов, это очень огромная боль. Со своей стороны, мы прорабатывали концепт этот, чтобы превратить это в офис по обслуживанию военнослужащих. Там несколько других концепций было. Мы не останавливаемся, чтобы найти решение в этом плане", - сказал Умеров.

Однако, как только станет возможным выполнять оффлайн-фунции через приложение в режиме онлайн, Черногоренко говорит, что нагрузка на ТЦК спадет.

"ТЦК смогут фокусироваться на силах генерации. Делать дистанционные процессы планировать, давать свои экспертные заключения и т.д., а мы заберем все сервисы, в том числе в онлайн", - резюмировала она.

Мобилизация в Украине - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский недавно дал ответ, сколько людей нужно мобилизовать. Глава государства признал, что даже после принятия нового закона о мобилизации Украина мобилизовала недостаточное количество людей.

В то же время в Минобороны ответили, могут ли отобрать водительские права за игнорирование повестки. В ведомстве объяснили, что отобрать права у граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга, можно только по судебному решению.

Как писал Главред, недавно в Минобороны назвали точную цифру, сколько людей работают в ТЦК. Там отметили, что у многих людей статусы ограниченно годных, ведь они принимали участие в боевых действиях на фронте.

Другие новости о мобилизации:

Что такое "Резерв+"?

"Резерв+" - это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого, в частности, можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК).

В Минобороны отмечают, что скоро в "Резерв+" появятся электронные направления на ВВК, а летом появится электронный военный билет. По словам представителя Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.

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