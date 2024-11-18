Трансформация 'Резерв+': чтобы стать на учет, не придется идти в ТЦК - Минобороны

О чем сказали на брифинге:
- "Резерв+" планируют превратить в общеукраинский рекрутинговый центр
- Разрабатывается возможность стать на учет онлайн
- О расформировании ТЦК речь не идет
Мобильное приложение "Резерв+" могут превратить в общеукраинский рекрутинговый центр и заменить соответствующие функции ТЦК во взятии военнообязанных на учет. С такой инициативой выступили в Минобороны Украины, однако о расформатировании ТЦК речь не идет.
Деталями на брифинге поделились министр обороны Рустем Умеров и его заместитель по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет Униан.
Они объяснили, как в 2025 году будет происходить автоматическая постановка на учет.
"У нас есть цели. Мы слышим общество. Мы слышим людей. Мы слышим о проблемах и отрабатываем. То есть, чтобы отработать на юридическом, техническом, технологическом и законодательном уровнях, мы постоянно интегрируем процессы и цифровизируемся. В этом плане, наша цель, если есть возможность, превратить "Резерв+" в такой всеукраинский рекрутинговый центр, чтобы заменить точки-оффлайн, которые сейчас называются в народе ТЦК", - подчеркнул Умеров.
По словам Черногоренко, чтобы стать на учет в ТЦК, украинцам сейчас необходимо прийти физически.
"Мы хотим в 2025 году запустить возможность не идти в ТЦК и предъявлять свои бумажные документы, удостоверяющие личность, а сделать это возможным через, например, верификацию в Bank ID, через подтверждение документов Государственной миграционной службы, Единого государственного демографического реестра", -сказала она.
Черногоренко анонсировала определенные изменения в законодательстве, ведь сейчас происходит соответствующая работа.
"Но основная идея в том, чтобы человек мог в своем смартфоне с любого удобного места встать на учет в государстве, стать военнообязанным и показать, что выполняет обязанность по закону через такой онлайн-инструмент. И все это - превращение "Резерва" в полноценную альтернативу ТЦК", - подчеркнула она.
Умеров пояснил, что, несмотря на все, о расформировании ТЦК речь не идет.
"Мы взяли принцип не навредить той системе, которая есть. Мы слышим, знаем - это вызов, это очень огромная боль. Со своей стороны, мы прорабатывали концепт этот, чтобы превратить это в офис по обслуживанию военнослужащих. Там несколько других концепций было. Мы не останавливаемся, чтобы найти решение в этом плане", - сказал Умеров.
Однако, как только станет возможным выполнять оффлайн-фунции через приложение в режиме онлайн, Черногоренко говорит, что нагрузка на ТЦК спадет.
"ТЦК смогут фокусироваться на силах генерации. Делать дистанционные процессы планировать, давать свои экспертные заключения и т.д., а мы заберем все сервисы, в том числе в онлайн", - резюмировала она.
Мобилизация в Украине - последние новости
Президент Украины Владимир Зеленский недавно дал ответ, сколько людей нужно мобилизовать. Глава государства признал, что даже после принятия нового закона о мобилизации Украина мобилизовала недостаточное количество людей.
В то же время в Минобороны ответили, могут ли отобрать водительские права за игнорирование повестки. В ведомстве объяснили, что отобрать права у граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга, можно только по судебному решению.
Как писал Главред, недавно в Минобороны назвали точную цифру, сколько людей работают в ТЦК. Там отметили, что у многих людей статусы ограниченно годных, ведь они принимали участие в боевых действиях на фронте.
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Что такое "Резерв+"?
"Резерв+" - это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого, в частности, можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК).
В Минобороны отмечают, что скоро в "Резерв+" появятся электронные направления на ВВК, а летом появится электронный военный билет. По словам представителя Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.
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