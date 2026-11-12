Пол будет оставаться чистым в разы дольше: что нужно добавить в ведро с водой

Немецкие эксперты по уборке рассказали, как приготовить домашнее средство для мытья пола из продукта, который есть почти в каждом холодильнике.

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Как мыть пол, чтобы он дольше оставался чистым. / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно мыть пол, чтобы дольше сохранять чистоту

Какие домашние средства помогают при уборке

Как ухаживать за различными видами напольных покрытий

Осенью и зимой пол быстро загрязняется из-за дождя, снега и грязи, которые попадают в дом с обувью. Чтобы не приходилось мыть её каждый день, немецкие эксперты советуют добавлять в воду для уборки обычный лимонный сок. Он помогает удалить налёт и оставляет после себя свежий цитрусовый аромат.

Главред расскажет, как мыть пол, чтобы он дольше оставался чистым.

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Как мыть пол с лимонным соком

Как пишет TheCoolist, для приготовления раствора нужно добавить в ведро с тёплой водой сок одного лимона - примерно полстакана. По желанию можно влить немного уксуса, чтобы усилить очищающее действие смеси. Перед уборкой средство стоит проверить на небольшом незаметном участке покрытия.

Как приготовить средство для мытья полов / Инфографика: Главред

Если лимона нет, его можно заменить апельсиновыми корками. Их нужно проварить в воде, процедить отвар и добавить его в ведро. Во время мытья пола в комнате будет оставаться легкий цитрусовый аромат.

Для каких полов лимонный сок не подходит

Использовать кислотный раствор можно не на всех покрытиях. Димитрова предостерегает от мытья лимонным соком мрамора, травертина и известняка. Кислота может повредить их поверхность, оставить матовые пятна и лишить естественного блеска.

Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

Немецкие эксперты также добавляют в этот список терраццо - покрытие из каменной крошки. Для ухода за такими материалами лучше выбирать специальные средства с нейтральным уровнем pH.

Смотрите видео о том, как правильно мыть ламинат:

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