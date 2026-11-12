Пол будет оставаться чистым в разы дольше: что нужно добавить в ведро с водой

Вы узнаете:
- Как правильно мыть пол, чтобы дольше сохранять чистоту
- Какие домашние средства помогают при уборке
- Как ухаживать за различными видами напольных покрытий
Осенью и зимой пол быстро загрязняется из-за дождя, снега и грязи, которые попадают в дом с обувью. Чтобы не приходилось мыть её каждый день, немецкие эксперты советуют добавлять в воду для уборки обычный лимонный сок. Он помогает удалить налёт и оставляет после себя свежий цитрусовый аромат.
Главред расскажет, как мыть пол, чтобы он дольше оставался чистым.
Как мыть пол с лимонным соком
Как пишет TheCoolist, для приготовления раствора нужно добавить в ведро с тёплой водой сок одного лимона - примерно полстакана. По желанию можно влить немного уксуса, чтобы усилить очищающее действие смеси. Перед уборкой средство стоит проверить на небольшом незаметном участке покрытия.
Если лимона нет, его можно заменить апельсиновыми корками. Их нужно проварить в воде, процедить отвар и добавить его в ведро. Во время мытья пола в комнате будет оставаться легкий цитрусовый аромат.
Для каких полов лимонный сок не подходит
Использовать кислотный раствор можно не на всех покрытиях. Димитрова предостерегает от мытья лимонным соком мрамора, травертина и известняка. Кислота может повредить их поверхность, оставить матовые пятна и лишить естественного блеска.
Немецкие эксперты также добавляют в этот список терраццо - покрытие из каменной крошки. Для ухода за такими материалами лучше выбирать специальные средства с нейтральным уровнем pH.
Смотрите видео о том, как правильно мыть ламинат:
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