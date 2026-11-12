"Путин сказал": Зеленский предупредил о новых планах РФ в отношении городов Украины

Разведка получила информацию об угрозе для крупных городов Украины. Зеленский предупредил о стратегии РФ и обратился к Европе с просьбой о помощи.

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Зеленский раскрыл истинные намерения Путина в отношении Украины: к чему готовится Кремль / Коллаж: Главред

О чём идёт речь в материале:

Какой план поставил Путин для войск РФ

Как ограничения Starshield влияют на борьбу с дронами

Какой помощи Зеленский ожидает от европейских партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль стремится разрушить нормальную жизнь в крупнейших украинских городах. По его словам, с этим связаны систематические российские удары по Киеву, Днепру, Харькову, Запорожью и Одессе. Глава государства призвал европейских партнеров усилить поддержку украинской ПВО и энергетики, а также санкционное давление на Россию. Отдельно он сообщил об ограничениях скорости работы Starshield, которые, по его словам, затрудняют перехват российских реактивных беспилотников.

Главред собрал основные заявления президента Украины Владимира Зеленского из обращения к участникам IX саммита Европейского политического сообщества.

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Каковы планы России в отношении Украины

По словам Зеленского, украинская разведка получила информацию о намерениях российского руководства, свидетельствующих о стремлении Кремля разрушить нормальную жизнь в крупнейших городах Украины. Президент Украины призвал европейских лидеров помочь защитить их от российских атак.

"Путин сказал людям, и это достоверная информация, - он прямо заявил своим ближайшим соратникам, что хочет уничтожить жизнь в этих городах. Вот почему мы наблюдаем этот постоянный террор против Киева, столицы, Днепра, Харькова, Запорожья, Одессы и других городов", - заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что украинская команда уже разработала планы обеспечения устойчивости крупных городов. Для их реализации требуется помощь международных партнеров, в частности финансовая, техническая и специализированная поддержка.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Какова должна быть роль Европы в переговорах

Кроме того, Зеленский настаивает на постоянном участии европейских государств в дипломатическом процессе по прекращению войны. Об этом он заявил, комментируя контакты с участием американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые на тот момент находились в Москве, а вечером должны были прибыть в Дублин.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Украинский президент планировал обсудить с ними результаты переговоров, которые продолжались в течение нескольких предыдущих дней. Он положительно оценил вовлечение европейских государств в дипломатический процесс, однако подчеркнул, что их участие должно быть постоянным.

"И мы должны обеспечить, чтобы Европа стала постоянным участником этих переговоров. Судя по тому, что я услышал от нашей делегации, переговоры были серьезными, а не пустыми. Во-первых, договоренность об обмене военнопленными", - сказал Зеленский.

Отдельно глава государства обратил внимание на будущую архитектуру безопасности. По его оценке, обсуждения между Вашингтоном и Москвой выходят за рамки непосредственных гарантий для Киева и могут касаться принципов дальнейших отношений между европейскими странами и Россией.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

"На самом деле речь идет скорее о какой-то новой системе безопасности между Европой и Россией, и мы считаем такой подход несколько странным, ведь в течение 30 лет после распада Советского Союза Европа относилась к России доброжелательно и пыталась наладить с ней как можно больше торговли, как можно больше сотрудничества и как можно лучшие отношения. Войны Путина на самом деле связаны лишь с его отношением к другим, а не с какой-то постоянной конфронтацией с Европой, которой невозможно было избежать", - пояснил президент.

Каков результат переговоров в Абу-Даби

Президент также сообщил, что, несмотря на дипломатические контакты, украинская сторона не получила согласия Москвы на ряд мер, которые могли бы снизить интенсивность боевых действий. Зеленский отметил, что Украина пыталась договориться о мерах, которые помогли бы снизить интенсивность боевых действий, в частности о безопасности в Черном море и прекращении российских атак на энергетическую инфраструктуру. Однако, по словам Зеленского, российская сторона не согласилась обсуждать соответствующие шаги.

"К сожалению, вчера россияне заявили, что не имеют права обсуждать шаги, которые могли бы уменьшить ужасы этой войны, и это произошло несмотря на очередную попытку с нашей стороны добиться мер по деэскалации в Черном море и прекращению атак на энергетическую инфраструктуру в Украине. Но в ответ наша делегация услышала, что российский руководитель разгневан и хочет продолжать наносить удары", - сообщил Зеленский.

Почему Россия атакует энергетическую инфраструктуру Украины перед зимой

Зеленский подчеркнул, что российские атаки на энергетические объекты создают дополнительные угрозы в преддверии зимы. Украина уже неоднократно переживала отопительные сезоны в условиях ударов по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии.

Глава государства связал такую тактику Кремля с использованием энергетических ресурсов в качестве инструмента политического давления. Президент напомнил, что Москва применяла подобные методы еще до полномасштабного вторжения, используя газовую зависимость других государств.

"Каждую зиму россияне пытаются нанести как можно больше вреда, и мы видим это каждый день, видим каждый год, и даже до этой войны, когда Путин почти каждую зиму использовал газ как оружие против Украины и, кстати, других стран, используя энергетику для шантажа людей. Он рассматривает энергетику как поле боя, и мы это понимаем. Поэтому наши приоритеты остаются неизменными", - отметил глава государства.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

В какой военной и энергетической помощи нуждается Украина от Европы

Президент отметил, что Украине нужны дополнительные средства противовоздушной обороны, боеприпасы для истребителей F-16 и оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры. Зеленский призвал европейских партнеров помочь в обеспечении этих потребностей в преддверии зимнего периода.

"Во-первых, противовоздушная оборона: нам нужны перехватчики, ракеты для наших "Патриотов", и я призываю вас отнестись к этому очень серьезно и помочь нам найти эти ракеты", - заявил Зеленский.

Еще одним приоритетом президент назвал обеспечение украинских истребителей F-16 необходимыми боеприпасами. По его словам, эти самолеты используются для противодействия российским воздушным угрозам, в частности беспилотникам с реактивными двигателями.

Украинская сторона ожидает, что Россия будет наращивать производство таких дронов и количество атак с их использованием. Поэтому обеспечение авиации боеприпасами остается важным условием эффективной защиты воздушного пространства.

"Мы используем F-16 для сбивания российских беспилотников "Шахед" с реактивными двигателями - их сотни и тысячи. Россияне планируют увеличить как производство реактивных дронов "Шахед", так и количество атак с их использованием. Поэтому нам нужны боеприпасы для обороны. Я прошу вашей поддержки по этим двум вопросам", - сказал президент.

F-16 / Инфографика: Главред

Помимо военной помощи, Украина нуждается в оборудовании для восстановления поврежденных энергетических объектов и стабильной работы систем жизнеобеспечения.

Зеленский сообщил, что украинская команда составила перечень оборудования, необходимого для замены компонентов, уничтоженных в результате российских атак. Президент подчеркнул, что энергетическая поддержка нужна уже в ноябре и должна продолжаться в течение всей зимы.

"В-третьих, энергетическая поддержка. Она нам нужна уже сейчас, в ноябре, и в течение всей зимы. У нашей команды есть перечни оборудования, которое, кстати, было уничтожено в результате российских атак, и у нас есть этот перечень, который нам необходим", - сообщил глава государства.

Как ограничения Starshield мешают сбивать российские реактивные дроны

Также Зеленский обратил внимание, что новые ограничения скорости работы спутниковой системы Starshield затрудняют перехват российских беспилотников с реактивными двигателями.

"Единственная плохая новость заключается в том, что мы снова сталкиваемся с проблемами в работе системы "Starshield" и вновь обнаружили ограничения скорости работы "Starshield" на нашей украинской территории, во временно оккупированных районах Украины. Ограничение скорости снова составляет 161 километр в час, то есть 100 миль в час. Это напрямую влияет на нашу способность перехватывать российские беспилотники "Шахед" с реактивным двигателем. Эти беспилотники прилетают именно из тех районов, и из-за ограничения скорости мы просто не успеваем их догнать вовремя. А вблизи линии фронта мы не можем использовать наши самолеты - здесь могут действовать только беспилотные перехватчики", - пояснил президент.

Starshield / Инфографика: Главред

Он отметил, что последствия технической проблемы могут сказаться на количестве результативных российских атак. Украина уже обратилась к американской стороне, чтобы выяснить причины установленных ограничений.

"И без необходимой скорости сбивать эти "Шахеды" становится гораздо сложнее. А это означает, что все больше российских ударов достигают цели, и все больше наших людей гибнет - наших гражданских жителей убивает Россия. Мы пытаемся получить подробную информацию от американской стороны, но пока знаем очень мало", - заявил Зеленский.

Отдельно глава государства подчеркнул, что никакие решения не должны создавать впечатление, будто временно оккупированные территории Украины имеют иной правовой статус. Киев не признает российскую оккупацию независимо от технических или политических обстоятельств.

"Если кто-то в Америке принимает решения, которые, по сути, относятся к украинской территории так, будто она не является украинской, то это показывает нам, в каком направлении развиваются события. Мы должны четко заявить, что никогда и ни при каких обстоятельствах не признаем оккупацию Россией украинской территории", - подчеркнул президент.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Как можно усилить санкции против РФ

Особое внимание президент уделил ограничениям, которые должны ослабить способность России продолжать войну. Речь идет прежде всего о доступе российского военно-промышленного комплекса к необходимым компонентам и технологиям.

Среди приоритетов Киева - перекрытие поставок деталей для баллистических ракет, ударных беспилотников и систем связи. Украина также настаивает на ужесточении ограничений в отношении российского нефтяного флота, банков и других финансовых учреждений.

Зеленский обратил внимание европейских лидеров на то, что военный потенциал РФ представляет угрозу не только для Украины. Российские возможности в производстве современного вооружения могут быть использованы и против других государств Европы.

"И давайте будем откровенными: ваши санкции также ограничивают именно то российское оружие и возможности, которые Россия могла бы использовать для угроз вам или даже против вас. Поэтому нам нужны жесткие санкции против всего, что Россия использует для производства баллистических ракет, прежде всего - ударных дронов, систем связи, а также нам нужно и в дальнейшем оказывать давление на российский флот, перевозящий нефть и нефтепродукты, а также на российские банки и другие финансовые учреждения. Пожалуйста, давайте продемонстрируем прогресс в этом вопросе", - призвал Владимир Зеленский.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Изменит ли Россия планы относительно войны после выборов в США

Россия продолжит войну против Украины после промежуточных выборов в США. Не добившись желаемого на переговорах, Кремль будет пытаться достичь своих целей военной силой. Об этом сообщил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду.

"Россия, как и прежде, будет делать ставку на продолжение войны и давление на Украину. У Путина такая позиция: если не удалось добиться желаемого политическим путем - через Трампа и "дух Анкориджа", значит, добиваться этого он будет военной силой", - убежден Золотарев.

Политолог назвал два направления дальнейших действий Москвы: атаки на украинскую инфраструктуру и ужесточение требований к Украине.

"Прежде всего, продолжатся удары по инфраструктуре Украины. Кремль будет ужесточать условия и выдвигать новые требования", - предупреждает Золотарев.

В то же время эксперт не видит оснований ожидать изменения российской позиции или перехода Москвы к компромиссу.

"Поэтому оптимизма относительно того, что что-то изменится к лучшему для нас или Кремль перейдет к более рациональной позиции, у меня нет. Пока что для Украины все складывается не лучшим образом", - подчеркивает политолог.

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