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У Путина, вероятно, родился четвёртый внук, но есть одна странная деталь - СМИ

Юрий Берендий
12 ноября 2026, 19:34
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Свидетельство о рождении ребенка оформили почти через 11 месяцев после родов в так называемой "кремлевской больнице".
У Путина, вероятно, родился четвёртый внук, но есть одна странная деталь — СМИ
На коллаже (слева) - дочь Путина Екатерина Тихонова / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Кратко

  • У дочери Путина Екатерины Тихоновой, вероятно, родился сын
  • Мальчика зовут Адриан, его зарегистрировали на фамилию матери
  • Свидетельство о рождении выдали только через 11 месяцев

У младшей из официальных дочерей главы страны-агрессора РФ Владимира Путина Екатерины Тихоновой 15 августа 2025 года, вероятно, родился сын Адриан - четвёртый внук диктатора. В отличие от старшей сестры Эльзы, о которой журналисты узнали в сентябре, мальчику дали вымышленную фамилию матери, а не предполагаемого отца - балетмейстера Игоря Зеленского. Об этом говорится в материале издания "Агентство", которое ознакомилось с записями ЗАГСа из утечки данных.

Согласно утечке, Адриан Игоревич Тихонов родился в Москве. Первый документ о его рождении в день родов выдала Центральная клиническая больница Управления делами президента РФ - так называемая кремлевская больница.

видео дня

Свидетельство о рождении мальчику выдали в Чертановском отделе ЗАГС Москвы только 10 июля 2026 года - почти через 11 месяцев после родов. По российскому закону родители должны заявить о рождении ребенка не позднее чем через месяц.

Почему регистрация затянулась, неизвестно. По версии журналистов, это может быть связано как с желанием семьи Путина скрыть рождение четвёртого внука, так и со сложностями из-за разных фамилий родителей - Тихонова и Зеленского.

Можно ли доверять утечке?

"Агентство" нашло свидетельство о рождении сына Тихоновой лишь в одном агрегаторе утечек. В других сервисах, которыми пользуется издание, такой информации не было.

"Мы сравнили данные о рождении Адриана Тихонова с другими записями этой утечки и не обнаружили признаков фальсификации", - отметили в "Агентстве".

Журналисты также обратили внимание, что Тихонова, по крайней мере, с 2021 года выступала публично только по видеосвязи - в частности, на ПМЭФ и конгрессах фонда "Иннопрактика", который она возглавляет. Так было и в июне 2025 года, за два месяца до рождения сына. Через пять недель после родов она также обратилась по видеосвязи к участникам фестиваля "Разгон", а в сентябре 2026 года вышла на сцену того же фестиваля лично.

Сколько внуков у Путина?

Путин скрывает имена членов своей семьи, но изредка сообщает о рождении внуков. Если данные "Агентства" подтвердятся, у диктатора как минимум четверо внуков:

  • Роман Фаассен (август 2012 года) - сын старшей дочери Путина Марии Воронцовой и голландского бизнесмена Йоррита Фаассена;
  • Андрей Нагорный (апрель 2017 года) - сын Воронцовой и менеджера "Новатека" Евгения Нагорного;
  • Эльза (декабрь 2017 года) - дочь Екатерины Тихоновой и Игоря Зеленского;
  • Адриан Тихонов (август 2025 года) - сын Тихоновой, вероятно, от Зеленского.

О внучке Путин впервые публично рассказал в июне 2025 года.

"Когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные, изучают китайский язык, я вспомнил о своей внучке, у которой воспитательница из Пекина. Она с ней свободно разговаривает на китайском языке, свободно", - сказал тогда Путин.

По данным "Агентства", речь идет именно об Эльзе. При рождении ей дали фамилию и отчество Игоря Зеленского, однако за границу она вылетает под фамилией матери. Местом рождения Эльзы, как и её младшего брата, в документах указана ЦКЛ.

Екатерина Тихонова с 2013 года была замужем за Кириллом Шамаловым - сыном друга Путина Николая Шамалова. Не позднее 2017 года она начала отношения с Игорем Зеленским, который тогда руководил Баварским государственным балетом в Мюнхене.

Резиденции Путина
Резиденции Путина / Инфографика: Главред

Почему Кремль так тщательно скрывает личную жизнь Путина

Бывшая депутат Госдумы РФ, оперная певица Мария Максакова в интервью Главреду обратила внимание на то, что завеса тайны вокруг диктатора создается не только вокруг его семьи, но и вокруг его личных объектов. По её словам, лица, причастные к таким проектам, пытаются стереть любые упоминания о них в прессе.

"Это далеко не первый и не единственный бункер Путина. Например, на Алтае для него Чубайс готовил подобное сооружение, хотя он все отрицает и стирает любые упоминания в прессе, в частности, о том, как они прокладывали восьмиполосную трассу и электрические сети на Алтае "в никуда"", - рассказала она.

Объясняя, почему Кремль не жалеет денег на безопасность и здоровье диктатора, Максакова назвала это наживой на его страхах.

"Это из серии „как ещё можно монетизировать фобии буйного сумасшедшего". На эту статью расходов совсем не жалко. Вот почему Путин на встрече с Си Цзиньпином в Китае, не заметив, что микрофоны еще включены, рассказывал, какие части свиней и что можно пересаживать, чтобы жить долго", - пояснила эксперт.

В то же время, по её оценке, ближайшее окружение лишь подпитывает такое состояние Путина и не решается ему противоречить.

"Мало того, что маньяк сам с собой заигрывает, так ещё и его окружение всячески потакает его делирию (состоянию сильного затуманивания сознания, безумия, - ред.). Внутри страны Путин пока не испытывает сопротивления", - подчеркнула Максакова.

Семья Путина - последние новости

Как сообщал Главред, в сентябре 2026 года журналисты установили имя ещё одной внучки Путина. По данным расследователей "Проекта", 8-летнюю девочку зовут Эльза Игоревна Тихонова, а её родители - Екатерина Тихонова и Игорь Зеленский. Имя ребёнка установили в ходе анализа утечки из базы Федеральной пограничной службы РФ.

Тайна окружает и других детей диктатора. В октябре 2025 года стало известно, что сыновья Путина от Алины Кабаевой зарегистрированы под вымышленными фамилиями - как Иван и Владимир Спиридоновы. Фамилия, вероятно, связана с отчеством деда диктатора - Владимира Спиридоновича Путина.

Семья Путина также активно представлена во власти. По данным "Проекта", диктатор устроил на государственные должности не менее 24 родственников, среди которых уже третье поколение Путиных. Издание назвало это рекордным показателем для российских правителей за последние 100 лет.

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