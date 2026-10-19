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Путин мог не дожить до 74-летия: бывшая депутат Госдумы РФ назвала причину

Юрий Берендий
19 октября 2026, 17:53
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Экс-депутат Госдумы Мария Максакова считает, что человечество слишком долго терпит Путина, а миру стоит брать пример с решимости Украины.
Путин мог не дожить до 74-летия: бывшая депутат Госдумы РФ назвала причину
Станет ли день рождения Путина последним - Максакова сделала заявление / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Кратко:

  • Максакова считает, что человечество слишком долго терпит Путина
  • Экс-депутат привела в качестве примера ликвидацию Насраллы израильтянами
  • Она предположила, что за голову диктатора можно объявить вознаграждение для ЧВК

Российский диктатор Владимир Путин, который 7 октября отметил 74-й день рождения, должен был быть остановлен ещё много лет назад. У мира есть все возможности для этого. Об этом заявила оперная певица, общественная деятельница, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова во время чата на Главреде.

Отвечая на вопрос о том, может ли нынешняя дата стать роковой для "бункерного старца", Максакова не стала подбирать дипломатических формулировок.

видео дня

"Лучше бы, конечно, ему ударили молотком по черепной коробке. Человечество его слишком долго терпит. Даже начинаешь задаваться вопросом, что это за подход такой - столько лет знать об угрозе и ничего не сделать?", - заявила Максакова.

В качестве примера возможных действий она привела операцию Израиля против лидера ливанской "Хезболлы".

"Человечество достаточно талантливо и изобретательно. Даже имея дело с таким опасным и злобным врагом, всё равно можно найти методы и средства, как это, например, великолепно сделали израильтяне, превратив Насраллу в глагол. Могу пожелать Путину только чего-то подобного", - сказала она.

Может ли день рождения Путина стать для него последним?

По мнению экс-депутата, мир слишком долго откладывает решение проблемы кремлевского режима.

"Хотя считаю, что этот вопрос уже изрядно затянулся. Это нужно было сделать давно", - отметила Максакова.

Певица призвала международное сообщество ориентироваться на решимость украинцев.

"Очень хотелось бы, чтобы весь мир взял пример с Украины - be brave like Ukrainians. Если бы так было, то этот вопрос уже давно был бы решен", - подчеркнула она.

Прогнозы относительно ближайших перспектив диктатора Максакова оценивает скептически.

"Говоря о том, может ли этот день рождения Путина стать для него последним, отмечу, что множество его предыдущих дней рождения уже должны были стать последними. Если всё и дальше будет продолжаться так же, то даже не знаю, что сказать", - добавила Максакова.

Отдельно экс-депутат затронула тему наемников, которые могли бы взяться за такую задачу.

"В мире же множество частных военных компаний. Если одна из них за вознаграждение принесет этот "черепной ящик", это вознесет ее в ранг самых популярных. Поэтому предполагаю, что такое вознаграждение можно было бы объявить", - отметила певица.

Кремлевский атомный шантаж, по мнению Максаковой, не должен сдерживать мир, а граждане РФ не должны расплачиваться собственными жизнями за безопасность своего лидера.

Смотрите запись беседы с Марией Максаковой, в которой она рассказала о травмах Путина, его бункерах и разработке "эликсира бессмертия", чуме в России и о том, что остановит диктатора:

"Смог бы Путин в такой ситуации воспользоваться какими-то своими махинациями и постоянно редактируемой ядерной доктриной? Как в свое время сказал солист группы ДДТ, замечательный музыкант Юрий Шевчук: "Родина - это не задница президента". И я не думаю, что эту "задницу" заложники - 140 миллионов человек - должны защищать живым щитом", - подчеркнула Максакова.

В заключение певица упомянула подпольное движение сопротивления, действующее на территории России.

"Нужно не размышлять, а работать над этим. Можно пожелать успеха в этом направлении "Черной искре" - думаю, там не сидят, сложив руки", - сказала Максакова.

Резиденции Путина
Резиденции Путина / Инфографика: Главред

Путин и угроза ликвидации - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, британское издание Daily Express писало об усилении мер безопасности вокруг семьи Путина из-за опасений покушений. По данным издания, диктатор приказал двум старшим дочерям и внукам переехать в усадьбу "Валдай", где также проживают Алина Кабаева и двое сыновей. Комплекс, расположенный более чем в 400 км к северо-западу от Москвы, защищен 27 башнями ПВО, а на его территории находится подземный бункер.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью заявил, что события вокруг Ирана могут стать сигналом для Путина. По его словам, ликвидация аятоллы Хаменеи в его бункере показала, что ни бункеры, ни ядерное оружие не спасают диктаторов. Массированную военную операцию против Ирана Соединенные Штаты и Израиль провели в ночь на 28 февраля 2026 года.

Российское издание "Важные истории" со ссылкой на отчет европейской разведки писало, что с марта 2026 года Путин опасается заговора внутри элит. В материале говорилось, что Федеральная служба охраны усилила контроль за окружением диктатора и ограничила его передвижения. Сотрудники ФСО также размещаются вдоль Москвы-реки, чтобы реагировать на возможные атаки беспилотников.

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О персоне: Мария Максакова

Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977 г., Мюнхен, ФРГ) - российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественный деятель, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервьюжурналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

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