Для России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – Максакова

Власть в России никогда не была так слаба, как сейчас, в августе есть реальный шанс демонтировать режим Путина, считает Мария Максакова.

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Как пал Советский Союз, так падет и Россия, причем в один день – Максакова / Коллаж: Главред

Главный идеолог Кремля Александр Дугин предложил давать россиянам доступ в интернет "порционно", исключительно "за хорошее поведение" и только тем, кто "заслужил". Это было лишь одно из его фантастических высказываний в недавнем интервью Ксении Собчак. Такие предложения Дугина можно было бы считать абсурдной шуткой, если бы путинский режим планомерно не изолировал интернет в России, блокируя все – от YouTube до Facebook, Instagram и прочих популярных платформ.

Распространения какой информации боится Кремль, почему Путин пытается запереть россиян в "цифровом лагере", что свидетельствует о панике в российской верхушке и приближении часа Ч в России? Своими соображениями на этот счет с Главредом поделилась оперная певица, общественный деятель, в прошлом депутат Госдумы Российской Федерации Мария Максакова.

Как Дугин и Ко прикидываются "правыми"

Дугин – мятущаяся натура, буйно помешанная. Однако опасную идеологическую платформу, о которой он говорит, на самом деле формирует не он. И интервью Дугина Собчак пестрило противоречиями, причем через запятую. Он относится к категории сервильных оформителей любых безумных идей в синкретическое повествование. Когда слушаешь его, кажется, что роешься выгребной яме. Дугин совершенно сервильный и прикладной. Он преподносит идеи аудитории в малопонятном ракурсе. Если при наведении резкости эта идея рассыпается как негодная даже у поверхностной аудитории, то он пытается взметнуться – мол, "посмотрите шире, ведь это грандиозные шаги, которые просто не понятны вам за узостью ваших взглядов".

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Все это интервью выглядело как лупа, приближающая к абсурду, в руках Собчак, которая на фоне Дугина казалась более приземленной и прагматичной. А он все время растуманивал и брал метафизические горизонты, не имеющие никакого отношения к реальной жизни.

Дугин – мятущаяся натура, буйно помешанная, считает Мария Максакова / Фото: УНИАН

Лет 15 назад, когда Дугин стал оказывать Путину "философские услуги", он стал медийно пытаться затащить на себя "правую" идею. Хотя в действительности это манипуляция.И с помощью интернета можно докопаться до истины, потому-то в России большая головная боль с ним. Вот и Дугин при внимательном рассмотрении оказывается без какой-либо идеологической платформы.

Вообще, "правые" и "левые" идеи – это ведь не столько про "ширму", например, отношение к сексуальным меньшинствам, а сколько про экономику, проще говоря, кошельки. Так вот в России никогда не было "правых" сил. Там претворяются "правыми", но таковых там не было никогда за всю историю: ни во времена Российской империи, ни в период Советского Союза, ни сейчас, когда Россия превратилась в какого-то урода. Это всегда было военно-фашистское общество, общество военного коммунизма, госплана и террора. Там никогда не было доминирующих "правых" сил! В России лишь претворяются "правыми", на самом деле транслируя очень "левую" пропаганду и китайскую модель.

Вот и Дугин во второй половине интервью Дугин начинает сознаваться, что считает человека лишь шпунтиком, маленьким шурупчиком в большой системе. Именно так воспринимается человек в китайской модели. "Правая" же идея говорит об обратном. Олицетворением "правой" идеи, пожалуй, может считаться Илон Маск – человек, который "сделал себя сам" и сам организовал успешную империю.

Если упростить, то вопрос сводится к следующему: человек для государства или государство для человека? Сверхидея государственного планирования является настолько важной, что человека можно репрессировать? Или, наоборот, человек является венцом творения, а остальное – инструменты, которыми он пользуется? Вот в чем разница между "правыми" и "левыми" подходами.

Сегодня становится понятно, кто является настоящими "правыми". А это, например, Хавьер Милей, Дональд Трамп и Илон Маск. Все это подтачивает идеологию Дугина. И на российских болотах начинает спадать пелена с глаз – становится очевидно: то, что предлагает Дугин и прочие – это китайская философия, где человек не имеет никакого значения, где мир – это война, где свобода – это рабство и т.д.

Потому, слушая интервью Дугина, и складывается впечатление, что копаешься в выгребной яме. Это интервью нужно показывать психиатру.

Смотрите видео, в котором Мария Максакова разобрала интервью Дугина, объяснила, почему Кремль блокирует интернет в России, и рассказала, почему в августе есть шанс на демонтаж режима Путина:

Кто и что стоит за идеями Дугина

Важнее всего разобраться, кто на самом деле разработал идеи, о которых говорит Дугин. Есть такой человек – Сергей Переслегин, автор концепции "Насыщающее террористическое нападение". По образованию он физик, в отличие от Дугина, который не понятно где и чему учился. Переслегин рассмотрел в западной модели уязвимую точку, которая заключается в открытости и гуманизме, то есть, как готовы противостоять террористическим атакам силы сдерживания, что они будут делать в случае атаки. Собственно говоря, после появления этой концепции произошла трагедия 9/11 с башнями-близнецами в США.

Суть концепции Переслегина состоит в том, что использование против Запада террористических методов подточит саму идею западной цивилизации, ее гуманизма и открытости. Иными словами, чем больше западное общество будет насыщаться террористическими атаками, тем больше оно начнет критиковать собственные силы сдерживания. Так западная цивилизация будет поставлена на путь самоедства. Хотя, по сути, есть внешняя угроза, которая поставила под сомнение квинтэссенцию западного мира и ценностей.

Переслегин вместе со Щедровицким начал развивать эту идею в разнообразных центрах, и там всего этого набрались Кириенко и его "правая рука" Харичев. К слову, Щедровицкий даже в Киеве читал лекции всего несколько лет назад, продвигая эту крайне опасную идею, которую не замечали за витиеватыми конструкциями. Кириенко вообще много чего изучал, он сайентолог, технократ, прагматик и циник. Кириенко стал последователем Переслегина и берет в конструктах, в том числе речах Дугина, только то, что может помочь ему быстрее и эффективнее разрушать западную цивилизацию.

Потому Дугин – это оксюморон. Это мятущийся, противоречивый и даже сумасбродный "городской сумасшедший", услугами которого в Кремле пользуются фрагментарно.

В интервью Собчак попросила Дугина обрисовать его концепцию будущего, но он не смог этого сделать, потому что он – вторичен: он сам сначала читает Переслегина, Щедровицкого и других, а потом подстраивает это под действующую генеральную линию. Вот и сталинизм Дугин якобы аллегорически рассматривает как народную месть казнокрадам, чтобы разделаться с ними репрессивно и быстро. Однако не думаю, что он настолько недоразвитый, что не понимает: во главе казнокрадов стоит упырь Путин, который и породил это "государственное планирование", по сути являющееся государственной коррупцией, которая и есть способом управления этой территорией.

Дугин на протяжении всего интервью входит в противоречие с этой очевидно действующей моделью. И когда он пытается оправдать эту модель, то все остальные его мысли выглядят абсолютно несостоятельными.

Элиты рассчитывают сохранить власть, пусть и не в руках Путина – Максакова / Фото: kremlin.ru

Элиты готовят пространство для отступления

Собчак отметила, что охотилась за Дугиным пять лет, чтобы записать с ним интервью. Это значит лишь то, что такое интервью просто не входило в планы кураторов, а сейчас вошло. Собчак пыталась оппонировать Дугину таким образом, чтобы на его фоне показаться менее рептилоидной и циничной. Каждый раз приближая лупу и пытаясь вытянуть из абсурдных метафор что-то более-менее применимое к сегодняшнему дню, Собчак демонстрировала свое интеллектуальное превосходство над этим "городским сумасшедшим".

Здесь хочу подчеркнуть, что Собчак – это коллективный уродец, который сидит в передвижных телевизионных станциях, наполненных консультантами. В ходе всех интервью (на одних более явно, а вот к разговору с Дугиным она подготовилась более тщательно) она пользуется подсказками и суфлером. Это большая работа "коллективной гидры". Она хотела показать своим работодателям, что способна разбираться в конструкциях философии прошлого, выявлять противоречия и выставлять Дугина в неприглядном свете, местами доводя до его недовольства. Порой Дугин требовал, чтобы Собчак прекратила обсуждать его фашистское прошлое, которое упоминается практически в любом источнике, а она время от времени цитировала его фразы, которые сегодня ему невыгодны.

Однако главная причина, почему это интервью состоялось, заключалась в том, что Собчак нужно было очеловечить этого буйно помешанного личной трагедией и горем. Тут Дугина продемонстрировали как горюющего отца. Это была центральная тема. И Дугин сказал, что месть – это не его стратегия.

Тут очень важно понять, что такое насыщающее террористическое нападение, о котором мы говорили выше: когда не хватает атаки, терроризма должно становиться больше, нужно сеять хаос дальше, то есть, как только притоптались с одним уровнем хаоса и терроризма, нужна новая волна, чтобы такое насыщающее террористическое воздействие в конце концов разрушило процветающую западную цивилизацию.

По мнению Максаковой, Собчак пыталась очеловечить Дугина / Скриншот

Почему Россия устраивает нынешние адские испытания Украине? Чтобы весь мир посмотрел. А Россия тем временем спрашивает: мол, где же ваш гуманизм, почему вы смотрите на это, причем в прямом эфире, но ваши армии до сих пор не помогают Украине? Может, что-то не то с вашим западным гуманизмом и европейскими ценностями? Может быть, нужно еще? Вот вам новая атака, вот еще одна и еще. Что же вы молчите?

Собчак задала вопрос Дугину, будет ли он мстить. Она спросила нападающего о том, будет ли он мстить! В тот момент он выглядел действительно жалко и сказал то, что должен был сказать (возможно, он сказал бы что-то другое, но интервью состоялось ради той фразы, что прозвучала). Дугин сказал, что мстить, дескать, не будет, что, оказывается, он ничего не имеет против украинцев, но имеет что-то против выбранного Украиной пути. А он со своей погибшей дочерью слушал украинские песни чуть ли не накануне случившегося.

И тут пошла методичка: что нужно делать "мясникам" и военным преступникам, которые после неудачного "насыщающего террористического нападения" вернутся в родные пенаты. В частности, нужно ли им мстить миллионам людей с украинскими корнями, которые живут внутри этого террористического консорциума под названием "Российская Федерация"; нужно ли сводить счеты со случайно встретившимся украинцем, нужно ли поражать его в правах (не брать на учебу, отказывать в приеме на работу и пр.). Тут Россия сталкивается с большой проблемой, потому что украинцев и людей с украинскими корнями там насчитывается до 7 миллионов человек. И террорист, который сам все это развязал, говорит, что не настроен мстить.

Из этого я делаю следующий вывод: элиты готовят себе пространство для отступления и рассчитывают как-то перетоптаться и сохранить власть, пусть в руках не лично у Путина, а хотя бы у группы, которая стоит за ним. Причем не только у Дугина, который не случайно выбран для такого интервью – у него есть украинская кровь, но и у страшных манкуртов, которые не могли бы состояться в конкурентной украинской среде. Например, у Кириенко мать – украинка, и он носит фамилию матери. Ковальчуки – тоже украинцы, но по отцу.

Все эти люди, будучи манкуртами, глубоко уязвлены, что на фоне других гораздо более талантливых украинцев они не нашли того одержимо желаемого места, не смогли прорваться (они или их родители), а в итоге были вытеснены в сторону больших болот. И уже там, почти возглавив иерархию, они мстят своей крови и родине – Украине. Они хотят, чтобы она была или уничтожена, или подчинена им. Они одержимы этим, но на данном этапе понимают (и в интервью это прозвучало несколько раз!), что силы не рассчитали, что это им оказалось не по зубам. Однако в сегодняшних реалиях, отползая из Украины, им нужно как-то притаптываться, чтобы их не свергли возвращающиеся с войны "мясники" и преступники. А это хаотичная сила, которая внесет большую долю энтропии! И я не представляю себе, как можно предугадать или рассчитать все то, что начнется, когда эти "мясники" придут домой.

Войска РФ, которые вернутся с войны, посеют хаос в России, считает Максакова / Фото: Минобороны РФ

Наступает Час Ч: под ногами у Путина горит земля

Хочу подчеркнуть, что существует много сил, которые сейчас поднимают голову и, надеюсь, еще вздохнут полной грудью и заявят о себе. Прежде всего – "Черная искра" (повстанческое движение, действующее на территории России и координирующее свои операции с украинскими Силами специальных операций, – ред.). Это повстанческое, я бы даже сказала, партизанское движение насчитывает огромные силы и, что самое интересное, не нуждается в финансовых ресурсах. Его фронтменом стал Игорь Волобуев – человек с очень интересной биографией, который добивался незаурядных результатов во всем, чем занимался. Сейчас он – младший сержант ВСУ, занимается дронами и возглавляет соответствующее подразделение.

Почему Волобуев вызывает огромное доверие, и почему это движение выбрало его своим официальным публичным представителем? Ранее в России Волобуев занимал огромный пост – был вице-президентом Газпромбанка, потому он не питает иллюзий и понимает, что и как происходит в России. В 2022 году он надел форму и стал сражаться на стороне добра – сначала в Иностранном легионе, а теперь в рядах ВСУ.

Не так давно Игорь Волобуев встречался за пределами Украины с теми, кто активно погружен в работу "Черной искры". А это и айтишники, и топ-менеджеры, финансирующие это движение, и другие – это все, кто понимает, что в России настает час Х, точнее час Ч – час "Черной искры".

В свое время было упущено несколько возможностей, о которых я вспоминаю с большой досадой. Например, Украина в свое время не сделала акцент на том, что должна получить ленд-лиз, когда супер-большинство Конгресса США проголосовало за него. Также была упущена возможность окружить 30-40-тысячную группировку российских войск под Черниговом и в Херсоне. Также почему-то ВСУ не встали в арьергард мясникам Пригожина во время мятежа, а ведь тогда можно было дойти до Кремля, и никто не помешал! Во многом тогда Байден стреноживал Украину и не давал ей возможности воспользоваться всеми этими шансами.

Сейчас появился новый шанс, и Республиканская партия США точно не будет стреножить Украину и мешать ей действовать. Поэтому нужна максимальная медийная огласка относительно действий движения "Черная искра". Ведь именно в августе этого года – в преддверии выборов в Государственную думу РФ в сентябре – действительно реально раскачать изнутри этого левиафана!

Это чудовище несет "насыщающее террористическое нападение" на весь цивилизованный мир и представляет экзистенциальную угрозу не только для нас с вами в Украине, где каждую ночь мы засыпаем, думая, где на этот раз оно будет сеять смерть и горе, но и для всей западной цивилизации. Как говорит Ольга Курносова, путинский режим уже сделал лоботомию почти всей своей стране и сейчас лезут со скальпелем к мозгу западной цивилизации, чтобы уничтожить эмпатию, поставить под сомнение гуманизм как таковой, чтобы сказать: "А так ли вы добры, что же вы уползли в кусты, когда мы на ваших глазах совершаем самые чудовищные преступления ХХІ века?". Вот на что направлен основной удар: целью Россия ставит именно разрушение западной цивилизации, будучи прокси Китая.

Официальный представитель движения "Черная искра", в прошлом вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев служит в ВСУ / Фото: www.facebook.com/IgorVolobuev77

Все те, кто считают, что с нынешней российской верхушкой можно выстраивать диалог, наивно заблуждаются. Путин целиком и полностью лег под Китай. Есть надежда, что Трамп сможет добиться прочных договоренностей с Китаем, и Си Цзиньпин будет рассматривать США как партнера, а не как соперника. В таком случае, конечно, мир вздохнет с облегчением. Надолго ли – не знаю, потому что концепции Китая, где человек – шпунтик, и США, где человек – во главе всего, антагонистичны. Давать долгосрочные прогнозы в нынешнем турбулентном мире – неблагодарное дело, потому лучше поговорим про август, он уже на носу.

Потому так важно помочь "Черной искре" и российским повстанцам – людям, которые просто пытаются освободить свою землю от этого "насыщающего террористического нападения". Ведь путинская власть и на россиян нападала точно так же: разве она не взрывала дома в Волгодонске, не устраивала "рязанский сахар" и прочие теракты? Потому люди, желающие свергнуть такую власть, просто хотят деоккупировать собственную территорию.

Если это окно возможностей в августе не будет использовано, то не известно, когда оно появится в следующий раз. Так слаба, как сейчас, власть в России не была никогда за все 26 лет путинского правления. Сейчас она фактически "лежит на асфальте", на кухнях уже все шушукаются, потому что у власти не хватает ресурсов даже на агрессию внутри страны. В России постоянно возникают какие-то проблемы: то ипотечный кризис, то валится ЖКХ, то возникает "лифтопад". У российской власти просто земля под ногами горит! Там все очень плохо.

Август – реальный шанс демонтировать режим Путина

Российская верхушка сейчас пытается перетоптаться и выдает разные конструкции, например, это интервью Дугина. Она уже и когти втянула, и клыки спрятала, лишь бы не казаться чудовищем. Однако все это косвенные признаки паники, которая там царит. Все, что мы обсуждаем – это разбалансированность, резкие выпады в разные стороны. В таких условиях там не может быть выработана какая-то генеральная линии, каким образом им из июня перескочить в конец сентября, пройдя эту зону турбулентности.

А наша с вами задача – сделать так, чтобы эту зону турбулентности нынешняя верхушка не прошла, чтобы к власти пришли здоровые силы, которые демонтируют систему, а не те, которые уже готовы сдать Путина (это уже видно) и подобрать его сатанинское знамя и понести дальше.

Кто это будет? Клан Ковальчуков и Кириенко? Для нас в Украине это очень нежелательно. Мишустин и Шойгу? Скорее всего, они прекратили бы войну, но что они в состоянии построить, если не видят других идеалов, помимо госплана и Советского Союза? То есть это будет то же самое, но с более травоядной витриной на некоторое время. Куда бы лучше было, если бы пришло истинное либертарианство и новаторы: Павел Дуров, Виталий Бутерин, Ольга Курносова и все те, которые хотят демонтировать нынешнюю систему и уничтожить ФСБ как таковое, это ядро терроризма.

Элиты уже готовы сдать Путина – Максакова / Фото: kremlin.ru

Наша задача – не дать нынешней российской власти перетоптаться, навязать имитационный переворот, а помочь тем силам, которые готовы отважно сражаться, чтобы демонтировать систему. На сегодняшний день такой силой я считаю "Черную искру". Она так называется потому, что вместе с Силами специальных операций ей удавались достаточно впечатляющие фейерверки на нефтеперерабатывающих предприятиях РФ. Потому это шанс.

Так давайте противопоставим концепции "евразийства", то есть попыткам провести лоботомию и забраться в мозг каждого человека в мире, говорящего по-русски, свой подход. Допустим, вы уехали из СССР или вам удалось сбежать из России, но неужели вы хотите оставить это гниющее змеиное гнездо и этот рассадник зла на будущее детям и внукам? Порадуйтесь за себя, за то, что смогли уехать, но давайте дружно навалимся и наконец задушим эту дрянь. Ведь Кремль посеял полное разобщение: кого страхом, кого угрозой ядерного удара, кого подкупом, кого медовыми ловушками – кого чем разобщили, чтобы все, кто нас слышит и понимает, сидели на диванах и дальше ничего не делали.

В результате все взвешивают – помочь Украине или все-таки подождать. Потому уже столько лет мы пребываем в конструкции, когда все стараются чрезмерно не вовлекаться в противостояние с этим чудовищем. Чтобы превзойти все это, нужно сделать русский язык языком реванша. Русский язык – не собственность Путина! Почему вы позволяете Путину себя индоктринировать? Должно быть наоборот: раз мы понимаем друг друга, давайте задушим зло, навалимся и поможем "Черной искре". Ведь от вас же, людей, рассеянных по миру, никто не требует встать под ружье. Другие взяли это на себя, так помогите – медийно, ресурсно, но сейчас, не растягивая на годы бесполезной борьбы. Кремль внушает апатию – мол, как можно сражаться с ядерной державой? Вот, возникла "Черная искра", движение изнутри – кого они будут внутри страны поражать ядеркой, на кого будут сбрасывать ядерные боеголовки?

Разные диссиденты говорят: "Это невозможно". Почему невозможно? Любая злая империя приходит к краху! Как пал Советский Союз, так падет и эта империя, причем в один день. Другого варианта нет и быть не может. Зачем ждать, пока будет нанесено еще больше урона и ущерба?

Есть август и есть возможность. Так почему не собраться? И сейчас я, естественно, обращаюсь не к украинцам, потому что Украина и так делает гораздо больше, чем все вместе взятые. Я обращаюсь ко всем, кто нас слышит за пределами Украины: давайте объединимся один раз и положим конец этому злу. Подумайте, какая колоссальная энергия высвободится, когда этому кошмару будет положен конец.

О персоне: Мария Максакова Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРН) – российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественный деятель, бывший депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016-го проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

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