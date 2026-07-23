Удивительное преображение переселенки из Славянска: невероятное "до" и "после"

Кратко:
- Как изменилась женщина
- Что с ней сделали стилисты
Украинская студия макияжа решила подчеркнуть красоту украинских женщин и дарит простым украинкам бесплатные преображения. Они умело подчеркивают красоту и подбирают одежду, делая образ завершенным.
Результаты своей работы они публикуют в Instagram.
На этот раз стилисты сделали преображение для женщины, которая потеряла прежнюю жизнь в Славянске. "Знакомьтесь – Наталья Николаевна, переселенка из Славянска. Война безжалостно изменила ее жизнь. Она была вынуждена покинуть родной дом, большую уютную квартиру, любимые вещи и все, что создавала и собирала годами. Вместе с домом осталась часть его прежней жизни", - рассказывают они.
На странице сказано, что раньше Наталья Николаевна всегда была очень стильной и ухоженной женщиной. Она любила красивую одежду, умела подать себя и всегда выглядела элегантно. Но сегодня реальность другая, чтобы иметь возможность оплачивать жилье и самое необходимое, она работает в газетном киоске практически без выходных.
"Но, несмотря на все испытания судьбы, она сохранила самое ценное - свою внутреннюю красоту. Ее грация, благородная осанка, аристократические манеры и достоинство ощущаются с первых минут общения. Для нее была создана капсула летнего гардероба, идеально подчеркнувшая ее естественную элегантность, утонченность и женственность. Каждый образ стал отражением его характера, внутренней силы и благородства", - добавляют они.
В комментариях люди наделали миллион комплиментов внешности женщины и ее преображению.
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The One Makeup Beauty Studio
The One Makeup Beauty Studio - б’юті-студія в Україні, яка спеціалізується на макіяжі, зачісках, перевтіленнях і створенні образів для клієнтів.
Її Instagram-акаунт використовують як основну платформу для демонстрації робіт: до/після макіяжів і зачісок, трансформацій, стайлінгу, що показує спектр можливих змін і кінцевий результат для клієнтів.
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