РФ собрала тысячи дронов и ракет для удара по Украине: назван опасный период

Волонтер Сергей Стерненко и мониторинговые каналы предупредили о высокой вероятности массированного удара баллистическими ракетами и дронами по Украине.

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Россия готовит новый массированный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны России, УНИАН

Кратко:

В ближайшие дни возможна атака с применением баллистических ракет

У противника накоплены тысячи дронов и сотни ракет

Россия наращивает производство ракет

Россия накопила значительные запасы ударных беспилотников и ракет и может готовить новую массированную атаку на Украину. В ближайшие сутки существует высокая вероятность применения баллистических ракет. Об этом сообщили мониторинговые каналы, а также общественный деятель, блогер и волонтер Сергей Стернеко.

"Угроза массированного удара баллистическими ракетами в ближайшие 2 суток", - написал Стерненко. видео дня

По имеющейся информации, российские войска продолжают увеличивать количество ракетного вооружения на пусковых позициях. Кроме того, враг накопил около 4000 ударных беспилотников для возможных массированных атак.

Сколько ракет РФ сосредоточила у границ Украины

В настоящее время Россия располагает значительными запасами баллистических ракет на территории, с которой может наносить удары по Украине. В частности:

в Брянской области - около 21 баллистической ракеты;

в Курской области - 6 баллистических ракет и 7 ракет "Циркон";

в Ростовской области - 18 баллистических ракет;

в оккупированном Крыму - 5 баллистических ракет и 4 ракеты "Циркон".

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Среди накопленных ударных дронов около 400 единиц являются реактивными беспилотниками.

Россия наращивает производство ракет

РФ планирует увеличить темпы производства ракетного вооружения. Как сообщил Telegram-канал "Kyiv AirDefense", ориентировочно ежемесячно страна-агрессор может производить 70 крылатых ракет Х-101, 75 баллистических ракет "Искандер-М", 12 крылатых ракет "Искандер-К", 40 ракет "Калибр", 7 аэробаллистических ракет "Кинжал", 8 ракет Х-69.

Откуда и какими ракетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Также сообщается, что Россия планирует модернизировать ракету "Циркон", чтобы увеличить её дальность до 1550–1600 километров. При этом в запасе РФ находятся сотни ракет различных типов:

около 340 крылатых ракет Х-101;

480 ракет "Калибр";

275 баллистических ракет "Искандер-М";

76 ракет "Кинжал";

220 гиперзвуковых ракет Х-22/32;

660 противокорабельных ракет "Оникс";

60 гиперзвуковых ракет "Циркон".

Помимо ракет, Россия продолжает накапливать ударные беспилотники. По данным наблюдателей, у противника имеется 3470 ударных БПЛА, 460 реактивных БПЛА и 270 БПЛА-ракет "Бандероль".

Почему РФ усилила атаки баллистическими ракетами - объяснение Игната

В последнее время Россия увеличила количество ударов баллистическими ракетами по Украине. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, интенсивность таких атак зависит от задач, которые Кремль ставит перед своими войсками.

Игнат отметил, что Россия использует не только ракеты "Искандер-М", но и С-300, С-400 и гиперзвуковые "Цирконы", которые могут перехватываться фактически только системами Patriot.

"Противник регулярно осуществляет масштабные обстрелы, поэтому не стоит гоняться за сенсациями о "крупнейшей атаке", ведь такие удары повторяются", - сказал он.

По словам представителя Воздушных сил, обломки ракет свидетельствуют о том, что часть из них была изготовлена незадолго до применения.

"Лучший способ уменьшить количество этих ударов - наносить удары по российским предприятиям, которые производят ракеты, их компоненты и комплектующие", - подчеркнул Игнат.

Российские удары по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, Россия может усилить удары баллистическими ракетами по Киеву из-за стремления Кремля одержать "победу" накануне выборов в Госдуму РФ в сентябре. Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что Москва рассматривает столицу как главную стратегическую цель, пытаясь оказать давление на Украину с помощью атак по центрам управления и важной инфраструктуре.

Заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Андрей Лебеденко рассказал, что Россия сократила масштабы ракетных программ и сосредоточилась на развитии ударных беспилотников, в частности новых модификаций "Шахедов". По его словам, РФ продолжает совершенствовать ракеты, но основной акцент делает на качестве, а не на количестве.

Кроме того, Россия изменила тактику ударов по Киеву, чаще применяя баллистические ракеты и быстрые реактивные дроны. Новые типы БПЛА, в частности "Бандероль", затрудняют работу украинской ПВО из-за высокой скорости.

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О личности: Сергей Стерненко Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший руководитель одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января 2026 года был советником министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.

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