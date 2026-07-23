Что нужно сделать с мясом перед жаркой, чтобы отбивные получились мягкими

Вы узнаете:
- Как сделать отбивные сочными
- Зачем замачивать мясо перед жаркой
Сочные и нежные отбивные во многом зависят не только от качества мяса, но и от его правильной подготовки перед жаркой.
Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Татьяна в TikTok поделилась простым способом, который помогает сделать отбивные мягкими без сложных маринадов и дорогих ингредиентов.
Как сделать отбивные мягкими
По словам блогерши, перед жаркой мясо стоит не только отбить, но и ненадолго оставить в специальном растворе из обычной воды и специй.
"Мясо отбиваю с обеих сторон. В миску или противень наливаю простую воду. Добавляю соль, перец, измельченный чеснок (можно еще специи по вкусу). Кладу отбивные и оставляю на 15–30 минут", - отметила Татьяна.
Как правильно жарить отбивные
После недолгого замачивания блогерша советует сразу приступать к панировке и жарке. Важно выкладывать отбивные на горячую сковороду, чтобы образовалась аппетитная корочка и сохранились соки внутри мяса.
Смотрите видео с лайфхаком:
@tetyana.pr Лайфхак для мягких отбивных? Мясо отбиваю с обеих сторон. В миску или противень наливаю простую воду. Добавляю соль, перец, измельчённый чеснок (можно ещё специи по вкусу). Кладу отбивные и оставляю на 15–30 мин. Достаю, панирую и жарю на раскалённой сковороде - до румяной корочки. #лайфхак#отбивные#мясо♬ оригинальный звук - tetyana.pr ??
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Об источнике: tetyana.pr
tetyana.pr - страница в TikTok украинской блогерши Татьяны, которая публикует видео с простыми рецептами вкусных блюд и кулинарными лайфхаками. Видео автора набирают миллионы просмотров.
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