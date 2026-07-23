Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Что нужно сделать с мясом перед жаркой, чтобы отбивные получились мягкими

Анна Косик
23 июля 2026, 16:45
google news Подпишитесь
на нас в Google
Блогерша показала простой способ, как приготовить отбивные мягкими и сочными без длительного маринования.
отбивные
Секрет приготовления мягких отбивных / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как сделать отбивные сочными
  • Зачем замачивать мясо перед жаркой

Сочные и нежные отбивные во многом зависят не только от качества мяса, но и от его правильной подготовки перед жаркой.

Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Татьяна в TikTok поделилась простым способом, который помогает сделать отбивные мягкими без сложных маринадов и дорогих ингредиентов.

видео дня

Как сделать отбивные мягкими

По словам блогерши, перед жаркой мясо стоит не только отбить, но и ненадолго оставить в специальном растворе из обычной воды и специй.

"Мясо отбиваю с обеих сторон. В миску или противень наливаю простую воду. Добавляю соль, перец, измельченный чеснок (можно еще специи по вкусу). Кладу отбивные и оставляю на 15–30 минут", - отметила Татьяна.

Как правильно жарить отбивные

После недолгого замачивания блогерша советует сразу приступать к панировке и жарке. Важно выкладывать отбивные на горячую сковороду, чтобы образовалась аппетитная корочка и сохранились соки внутри мяса.

Смотрите видео с лайфхаком:

@tetyana.pr Лайфхак для мягких отбивных? Мясо отбиваю с обеих сторон. В миску или противень наливаю простую воду. Добавляю соль, перец, измельчённый чеснок (можно ещё специи по вкусу). Кладу отбивные и оставляю на 15–30 мин. Достаю, панирую и жарю на раскалённой сковороде - до румяной корочки. #лайфхак#отбивные#мясо♬ оригинальный звук - tetyana.pr ??

Больше новостей:

Об источнике: tetyana.pr

tetyana.pr - страница в TikTok украинской блогерши Татьяны, которая публикует видео с простыми рецептами вкусных блюд и кулинарными лайфхаками. Видео автора набирают миллионы просмотров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ собрала тысячи дронов и ракет для удара по Украине: назван опасный период

РФ собрала тысячи дронов и ракет для удара по Украине: назван опасный период

18:15Война
Федоров сделал громкое заявление о новой должности и ответил Зеленскому — что сказал

Федоров сделал громкое заявление о новой должности и ответил Зеленскому — что сказал

18:10Политика
Российская ПВО сбила собственный новейший истребитель Су-57: появились новые детали

Российская ПВО сбила собственный новейший истребитель Су-57: появились новые детали

17:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
Рывок в карьере и тайный поклонник: кому август 2026 принесет прорыв - гороскоп

Рывок в карьере и тайный поклонник: кому август 2026 принесет прорыв - гороскоп

Лавров на встрече с Рубио выдвинул новое требование по Украине: что заявили в РФ

Лавров на встрече с Рубио выдвинул новое требование по Украине: что заявили в РФ

Земля будет как пух: что посеять на огороде после уборки урожая с грядок

Земля будет как пух: что посеять на огороде после уборки урожая с грядок

Как сказать "указка" на украинском языке: ответ удивит многих

Как сказать "указка" на украинском языке: ответ удивит многих

"Потом долго аукается": Козерогов ждут судьбоносные изменения в августе - гороскоп

"Потом долго аукается": Козерогов ждут судьбоносные изменения в августе - гороскоп

Последние новости

18:45

Перец будет расти как на дрожжах: простое средство из кухни для обильного урожая

18:42

Сантехник больше не нужен: самый простой способ прочистки засора в раковинеВидео

18:34

Домашнее мороженое без сахара и сливок за 30 минут — простой рецепт

18:30

Лорак отменили еще два концерта в РФ

18:21

Мужчина вышел на свободу после 68 лет тюрьмы и не узнал современный мирВидео

Самое страшное для России случилось, как она доживет до осени, неясно – ЗагороднийСамое страшное для России случилось, как она доживет до осени, неясно – Загородний
18:15

РФ собрала тысячи дронов и ракет для удара по Украине: назван опасный период

18:10

Федоров сделал громкое заявление о новой должности и ответил Зеленскому — что сказал

17:56

Российская ПВО сбила собственный новейший истребитель Су-57: появились новые детали

17:55

Зерновой коридор Украины оказался под новой угрозой: грозит ли полная блокада

Реклама
17:50

Красавица-дочь Тома Круза сыграет главную роль в культовой пьесе Шекспира

17:40

Как заморозить кабачки на зиму: 5 лучших способов

17:28

"Вслух об этом никто не говорит": Загородний раскрыл тайную цель ударов по НПЗВидео

17:25

Буданов: Украина делает всё возможное для проведения переговоров и завершения войны

17:18

Чем опрыскать капусту от белокрылки: огородник назвал средство, работающее на 100%

16:59

Россия присвоила историю Украины: что скрывается за названием "Киевская Русь"Видео

16:45

Что нужно сделать с мясом перед жаркой, чтобы отбивные получились мягкими

16:42

"Будет беда - она и случилась": Елена Тополя раскрыла, что разрушило ее брак

16:36

США готовят новый план по завершению войны: названы два сценария для Украины

16:25

Ангел Victoria's Secret стала мамой девочки и показала фото

16:22

Много золота и серебра: рабочие копали канаву и нашли древний тайник

Реклама
16:15

Грозди будут крупными и созреют быстрее: как правильно пасынковать виноградВидео

16:07

Доллар вырвался вперед, евро дешевеет: свежий курс валют на 24 июля

15:50

Землю накрыл почти 5-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

15:24

Жена Виктора Павлика рассказала, как на ее сына напала пожилая женщина

15:20

Богатство и успех с рождения: нумерологи выделили особые даты

15:18

Женщина вернулась к жизни и рассказала, что увидела: история удивила врачейВидео

15:12

Как выглядеть стильно и элегантно после 50 лет: 5 секретов от стилисткиВидео

15:08

После прохлады придет настоящая жара: когда температура резко пойдет вверх

15:00

"Красивая под капельницей": Наталке Денисенко понадобилась медицинская помощь

14:40

Плесень в шкафу исчезнет: поможет рис и еще один простой ингредиентВидео

14:20

95-летний известный актер рассказал, как вместе с дочкой боролся с раком 4-й стадии

14:20

Лучшие друзья по гороскопу: какие знаки созданы для дружбы на всю жизнь

13:55

"Скотское отношение": Лепс оскандалился гадкой выходкой на сцене

13:37

В Московской области разбился военный самолет Су-57 - что известно

13:23

Какой "код богатства" каждого человека: ответ кроется в дате рождения

13:14

Россияне применили боеприпасы с обедненным ураном в Черниговской области - СБУ

13:12

Всего 2 грамма - и помидоры будут ломиться от плодов: секрет сладкого урожая без химииВидео

12:59

"Лучший голос Украины": Эктор Хименес-Браво раскрыл, кто озвучивает его на "МастерШеф"Видео

12:58

Туалетная бумага теряет популярность в 2026 году: новый тренд для ванной

12:55

Много погибших и раненых: РФ посреди дня обстреляла гражданское предприятие

Реклама
12:42

Гороскоп Таро на завтра 24 июля: Тельцам - гордость, Весам - думать

12:35

Как заставить зеленые томаты покраснеть за пару дней: лучшие способы

12:28

Мирное соглашение между Украиной и РФ: в США намекнули на новый подход

12:17

Куриное филе получится сочным, как в ресторане: что нужно добавить в маринад

12:08

Суда не заходят в украинские порты: министр сказал, грозит ли стране морская блокада

11:57

Мужчину почти выбросило из самолета: пассажиры удерживали его за ноги

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 24 июля: Собакам - бодрость, Козлам - отказ

11:47

Топливный кризис - лишь начало: без чего РФ прекратит существовать как государствоВидео

11:35

Персики вырастут крупными и сладкими: чем обязательно подкормить дерево в июле

11:23

"Думаю, 3-4 тысячи": певец удивил размером ежемесячных расходов на творчество

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости Днепра
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять