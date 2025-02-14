Как сделать отбивные, если нет молотка: хозяйки раскрыли действенные хитрости

Чем заменить молоток для отбивных в домашних условиях, чтобы сделать идеальные отбивные - детали в материале.

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Чем заменить молоток для отбивных / коллаж: Главред, фото: unsplash, скриншот из видео

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Кухонное полотенце сможет снизить уровень шума во время отбивания мяса

Как отбить мясо с помощью скалки для теста

Чем можно заменить молоток для отбивания мяса, чтобы сделать вкусные и сочные отбивные. Иногда бывают ситуации, когда под рукой может не оказаться специального инструмента для отбивания мяса, тогда приходится применять различные лайфхаки. Главред собрал самые популярные варианты и интересные методы.

Чем лучше отбить мясо

Опытные хозяйки рассказали, что во время отбивания мясо стоит завернуть в пищевую пленку или одноразовый пакет. Таким образом можно осторожно отбить мясо, чтобы не было брызг по всей кухне. Однако, необходимо помнить, что пищевая пленка может легко порваться, поэтому стоит выбрать прочную пленку, или заменять ее на другую.

Также существует лайфхак, чтобы избежать брызг, стоит положить мясо на несколько минут в морозильную камеру. Таким образом мясо будет гораздо легче нарезаться, брызги по кухне будут минимальны.

Чтобы снизить уровень шума во много раз, стоит во время отбивания мяса применить обычное кухонное полотенце. Для этого нужно взять большое полотенце, а затем его следует сложить в 3-4 слоя и постелить под кухонную доску.

Чем можно отбить мясо на отбивную, если нет молотка

В Сети поделились интересным методом, как отбить отбивные, если нет молотка. Отбить мясо на отбивные можно с помощью ножа. Известно, что таким методом часто пользуются даже профессиональные шеф-повара. Прежде всего стоит взять самый большой нож, который есть на вашей кухне. Затем стоит начинать отбивать мясо, но не острой его стороной, а тупой. Нужно стучать по мясу в разных направлениях, а затем перевернуть его и так же тщательно отбить с помощью ножа.

Также с помощью скалки для теста можно отлично отбить мясо. Нужно завернуть ее в пищевую пленку, а затем начать отбивать мясо.

С помощью толкушки для картофельного пюре также можно отлично отбить мясо. Но не нужно чрезмерно отбивать его, чтобы не привести к сухости мяса.

Также отличной альтернативой молотку для отбивных станет стеклянная бутылка. Чтобы воспользоваться этим методом, стоит перевернуть бутылку вверх дном и горлышком бутылки отбивать мясо.

Смотрите видео о том, как отбить отбивные без молотка:

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