Коронное блюдо сразит просто наповал: как легко сделать вяленое мясо дома

Вы узнаете:
- Продолжительность вяления мяса
- Какое количество соли используется для вяления 1 кг мяса
Вяленое мясо встречается повсеместно во многих кухнях мира, среди них вяленое мясо из Кении, китайские солено-сладкие вяленые мясные листы, и билтонг из Южной Африки.
Общеизвестно, что вяление — это тип холодной сушки органических продуктов, когда мясо обезвоживается при температурах до 40 градусов. Об этом идет речь в материале Главреда.
Различия между сушеным и вяленым мясом
Опытные кулинары отмечают, что основное различие в продолжительности процесса. Вяление занимает более продолжительное время — от 24 часов, при этом мясо ферментируется и принимает окончательный вкус. Сушка обычно занимает 5-7 часов и не включает процесс ферментации.
Продолжительность вяления мяса
Если вы вялите птицу, то можно попробовать деликатес уже через несколько дней. Не держите белое мясо в подвешенном состоянии в марле больше недели. Баранину, говядину, свинину или оленину оставьте вялиться на 2-4 недели, в зависимости от толщины кусков.
Какое количество соли используется для вяления 1 кг мяса
Что важно помнить о методе вяления:
- Сухой посол предполагает использование 10-20 г соли на 1 кг мяса;
- Влажный посол требует концентрации соли в рассоле от 50 до 150 г на литр.
Можно ли вялить мясо без соли
Холодная сушка мяса невозможна без соли. Соль извлекает влагу из мяса, которая выделяется на поверхность и испаряется.
Как сушить мясо в домашних условиях
Порядок действий:
- Промойте мясо и нарежьте его тонкими ломтиками;
- В глубокой кастрюле приготовьте маринад, смешав соевый соус с солью и перцем;
- Погрузите мясо в маринад и храните его в холодильнике 2-3 дня, поворачивая по два раза в сутки;
- Затем сушите мясо в сушилке при температуре 60-65 градусов.
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Факты о мясе
Мясо является источником незаменимых аминокислот, железа и витаминов группы В (ниацин, холин, рибофлавин, витамин B6, витамин B12). Особенно важным для человека является железо. Его сложно получить в достаточных количествах из растительных продуктов. К тому же, из продуктов животного происхождения оно лучше усваивается. Другими важными химическими составляющими мяса являются цинк, селен, фосфор, сообщает Википедия.
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