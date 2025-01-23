Коронное блюдо сразит просто наповал: как легко сделать вяленое мясо дома

В чем разница между сушеным и вяленым мясом - какое мясо лучше для вяления.

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Нужно ли мыть мясо перед вялением / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Tiago Alvar, Pixabay/HNBS

Вы узнаете:

Продолжительность вяления мяса

Какое количество соли используется для вяления 1 кг мяса

Вяленое мясо встречается повсеместно во многих кухнях мира, среди них вяленое мясо из Кении, китайские солено-сладкие вяленые мясные листы, и билтонг из Южной Африки.

Общеизвестно, что вяление — это тип холодной сушки органических продуктов, когда мясо обезвоживается при температурах до 40 градусов. Об этом идет речь в материале Главреда.

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Различия между сушеным и вяленым мясом

Опытные кулинары отмечают, что основное различие в продолжительности процесса. Вяление занимает более продолжительное время — от 24 часов, при этом мясо ферментируется и принимает окончательный вкус. Сушка обычно занимает 5-7 часов и не включает процесс ферментации.

Продолжительность вяления мяса

Если вы вялите птицу, то можно попробовать деликатес уже через несколько дней. Не держите белое мясо в подвешенном состоянии в марле больше недели. Баранину, говядину, свинину или оленину оставьте вялиться на 2-4 недели, в зависимости от толщины кусков.

Какое количество соли используется для вяления 1 кг мяса

Что важно помнить о методе вяления:

Сухой посол предполагает использование 10-20 г соли на 1 кг мяса;

Влажный посол требует концентрации соли в рассоле от 50 до 150 г на литр.

Можно ли вялить мясо без соли

Холодная сушка мяса невозможна без соли. Соль извлекает влагу из мяса, которая выделяется на поверхность и испаряется.

Как сушить мясо в домашних условиях

Порядок действий:

Промойте мясо и нарежьте его тонкими ломтиками;

В глубокой кастрюле приготовьте маринад, смешав соевый соус с солью и перцем;

Погрузите мясо в маринад и храните его в холодильнике 2-3 дня, поворачивая по два раза в сутки;

Затем сушите мясо в сушилке при температуре 60-65 градусов.

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Факты о мясе Мясо является источником незаменимых аминокислот, железа и витаминов группы В (ниацин, холин, рибофлавин, витамин B6, витамин B12). Особенно важным для человека является железо. Его сложно получить в достаточных количествах из растительных продуктов. К тому же, из продуктов животного происхождения оно лучше усваивается. Другими важными химическими составляющими мяса являются цинк, селен, фосфор, сообщает Википедия.

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