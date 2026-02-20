Могут разорваться прямо во время движения: водителей призвали проверить шины

Из-за некоторых ошибок водителей на шинах могут появиться небольшие трещины.

Почему на шинах появляются трещины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Даже во время хранения автомобильные шины могут повредиться. В частности, появление мелких трещин и изменение цвета резины свидетельствуют о развитии опасного процесса, известного как сухая гниль. Это повышает риск внезапного разрыва колеса во время движения.

Главред решил разобраться, как понять, что шины уже не стоит использовать.

Как появляется сухая гниль на шинах

Издание Jalopnik рассказывает, что сухая гниль является результатом химического распада компонентов резины.

Так, новые шины отличаются глубоким черным цветом и гибкостью, однако со временем под воздействием температурных колебаний и ультрафиолетового излучения материал теряет свои свойства.

"Процесс проявляется в виде трещин на боковинах, появления серого оттенка и хрупкой текстуры поверхности. Заметить проблему можно при внимательном осмотре протектора и боковых частей колеса. Неспособность покрышки удерживать стабильное давление воздуха часто становится первым сигналом о внутренних повреждениях", — говорится в сообщении.

На каких шинах может появиться сухая гниль

Эксперты говорят, что чаще всего разрушение грозит шинам, возраст которых превышает 6 лет с даты производства.

Стоит заметить, что большинство производителей считают период от 6 до 10 лет критическим сроком, после которого безопасная эксплуатация шин становится невозможной.

Как увеличить срок годности шин

Полностью остановить старение резины невозможно, однако существуют способы существенно отсрочить этот процесс. В частности, нужно оставлять автомобиль в тени, так как интенсивный солнечный свет ускоряет деградацию полимеров. Кроме того, использование специальных защитных чехлов и поддержание надлежащего давления также способствуют сохранению эластичности структуры.

Эксперты отмечают, что длительное хранение также требует особого подхода. Шины необходимо предварительно очистить, обернуть герметичными пакетами и сложить в сухом прохладном помещении.

Как правильно хранить шины / Инфографика: Главред

Об источнике: Jalopnik Jalopnik - новостной веб-сайт, специализирующийся на автомобильной тематике. Там собраны новости и мнения об автомобилях, автомобильной промышленности, гонках, транспорте, самолетах, технологиях, мотоциклах и многом другом.

