Штраф за зимние шины - сколько и в каком случае придется заплатить

Во многих европейских странах штрафы за несезонные шины уже действуют, особенно если они шипованные.

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Штрафы за зимнюю резину в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Предусмотрены ли штрафы за использование зимней резины летом

Какие требования к техническому состоянию шин и какие штрафы грозят

С наступлением тепла водителям стоит менять зимние шины на летние, ведь это влияет на безопасность движения. Однако в Украине пока нет штрафов за использование зимних покрышек в теплый сезон. Об этом пишет Автотема.

Могут ли оштрафовать за зимнюю резину летом

Специалисты Бесплатной правовой помощи отмечают, что действующее законодательство не содержит прямого запрета на эксплуатацию шин не по сезону. В ПДД также нет четко определенных сроков их замены, поэтому штраф за это не предусмотрен.

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Однако есть требования к техническому состоянию шин (п. 31.4.5 ПДД и ст. 121 КУоАП), в частности:

минимальная глубина протектора не должна быть ниже установленной нормы;

на шинах не должно быть значительных повреждений, влияющих на безопасность движения.

Если протектор изношен больше допустимого уровня, водителю грозит штраф от 340 до 680 гривен.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Возможные изменения в законодательстве

В феврале 2024 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11029, который предлагает штраф 1 700 грн за использование несезонных шин. Повторное нарушение может наказываться штрафом до 8 500 грн или даже лишением водительских прав на срок до полугода.

Сейчас этот законопроект еще не принят. В Европе подобные штрафы уже действуют, особенно в отношении шипованных зимних шин. В Украине их введение - лишь вопрос времени.

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Напомним, в Украине действует около 70 тысяч камер видеонаблюдения, но водители научились "обходить" их, замедляя движение перед фиксацией. Законопроект №11029 предусматривает введение измерения средней скорости между двумя камерами. Если она превысит норму, система автоматически зафиксирует нарушение.

Также в Украине пользоваться кондиционером в авто можно по своему усмотрению, а вот в Великобритании за его неисправность водителю может грозить штраф до 5 тысяч фунтов (около 270 тыс. грн).

Как сообщал Главред, весеннее обострение аллергии может повлиять на безопасность вождения, а в некоторых странах это даже грозит штрафами. В Великобритании водители, которые чихают или чешутся за рулем, рискуют получить штраф до 1000 фунтов стерлингов (≈54 000 грн).

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Что за издание - "Автотема"? "Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.

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