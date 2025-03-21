Штрафа не будет: три случая, когда можно проехать на красный свет светофора

Оказывается, есть несколько случаев, когда водители могут не получить штраф за проезд на красный свет.

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Когда можно проехать на красный свет / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда можно проехать на красный свет

Какой штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора

Каждый водитель знает, что проезд на красный сигнал светофора в Украине строго запрещен и опасен. За нарушение соответствующего требования ПДД водителю грозит штраф.

Однако, существует три случая, когда можно проехать на запрещающий сигнал и не получить штраф, пишет Главред со ссылкой на vnedorozhnik.net.

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Можно ли проезжать на красный сигнал светофора

Как известно, за проезд на красный сигнал светофора в Украине предусмотрен штраф. В частности, водителю грозит штраф в размере 510 гривен (ч. 2 ст. 122 КУоАП) или 1445 гривен и лишение прав на срок до года (ч. 5 ст. 122 КУоАП).

Когда можно проехать на красный свет без штрафа

Не получить штраф за проезд на красный сигнал светофора можно тогда, когда параллельно со светофором на перекрестке работает регулировщик. Его требования в приоритете, а потому должны выполняться независимо от других знаков и сигналов. Если регулировщик разрешает проезд водителю, то последний может двигаться, даже если на светофоре горит красный свет.

Не могут выписать штраф водителю, который выехал на перекресток, когда на светофоре горел зеленый. В такой ситуации другие участники движения должны позволить ему закончить проезд.

Также не подлежит наказанию водитель, который проезжает на запрещающий сигнал светофора, в случае когда безопасно остановить транспортное средство без применения экстренного торможения невозможно.

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