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Каким показателям на приборной панели авто водителям не следует доверять

Мария Николишин
9 марта 2025, 03:30
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В автомобиле есть параметры, к которым лучше относиться с осторожностью.
Каким показателям на приборной панели авто водителям не следует доверять
Недостоверные показатели в авто / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какие параметры могут плохо работать в авто
  • Насколько точны показатели спидометра

Приборная панель автомобиля - это основной источник информации, который позволяет водителям контролировать состояние машины во время движения.

Однако, некоторые показатели могут быть не точными, пишет Главред со ссылкой на vnedorozhnik.net.

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Три основных параметра, к которым лучше относиться с осторожностью:

Данные о расходе топлива

Данные о расходе топлива могут быть значительно заниженными или завышенными. Водители часто полагаются на эти показатели, планируя свои поездки. Однако, если вы будете опираться только на показатели приборной панели, есть риск остаться без топлива в самый неожиданный момент.

Уровень топлива

Многие автомобили со временем начинают показывать неверные данные, поэтому лучше проверять уровень именно в реальном времени, чем полагаться только на индикатор.

Штатный спидометр

Штатный спидометр автомобиля - еще один показатель, к которому стоит относиться осторожно. Часто он демонстрирует завышенные показатели скорости. Например, при скорости менее 100 км/ч отклонение может составить примерно 5%, а при разгоне до 130 км/ч это отклонение может достигать 7-8%.

Поэтому лучше проверять информацию лично и всегда держать под рукой запасные средства для контроля основных параметров.

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