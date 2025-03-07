Водители в Украине могут получить штрафы за чужие нарушения: в чем причина

Многие продают автомобиль по доверенности, но это может иметь некоторые риски.

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Штрафы за нарушение ПДД / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Почему водители получают чужие штрафы

Как решить эту проблему

В Украине нарушение Правил дорожного движения наказываются штрафами. Его нужно оплатить в течение 15 дней, иначе сумма штрафа увеличивается в 2 раза.

Однако, иногда бывает так, что водители получают штрафы за нарушения, совершенные новыми владельцами автомобиля, который они продали, пишет Главред со ссылкой на Автотема.

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Отмечается, что штрафы, зафиксированные камерами, направляются на адрес того, кто значится как владелец автомобиля. Если машину продали по генеральной доверенности, но не зарегистрировали передачу, штрафы могут остаться на предыдущем владельце.

Что делать, если пришел чужой штраф:

Договоритесь с новым владельцем. Объясните ему ситуацию и предложите обратиться в полицию для признания нарушения, подачи заявления и уплаты штрафа.

Объясните ему ситуацию и предложите обратиться в полицию для признания нарушения, подачи заявления и уплаты штрафа. Оформите нового пользователя. Новый владелец может зарегистрироваться через электронный кабинет водителя или сервисный центр МВД, что переведет ответственность на него.

Отзовите доверенность. Если новый владелец не сотрудничает, отмените доверенность через нотариуса, что прекратит его право пользования авто.

Если новый владелец не сотрудничает, отмените доверенность через нотариуса, что прекратит его право пользования авто. Правильно оформите продажу . Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, стоит оформлять сделку через сервисные центры МВД.

Можно ли продавать авто по доверенности

Продажа автомобиля по доверенности - это удобно, но может нести за собой большие риски. Лучшее решение - полное переоформление авто в МВД, которое защитит от штрафов и неприятных ситуаций.

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Что такое правила дорожного движения (ПДД)? Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

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