Что означает символ ключа на панели авто: загадка для многих водителей

Водителям рассказали что нужно делать, если автомобиль больше не заводится.

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Символ ключа на панели авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что означают символы на панели авто

О чем они информируют

На панели автомобиля можно увидеть много разнообразных символов. Некоторые из них сообщают водителю о возможных неисправностях.

Главред решил разобраться, что означает лампочка с ключом.

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О чем предупреждает символ ключа на панели авто

По словам экспертов UaMotors, этот символ может указывать на проблемы с иммобилайзером, ключом или электроникой двигателя.

Обычно символ ключа появляется при включении зажигания и через несколько секунд гаснет. Но если он не выключается или начинает мигать, это сигнализирует о проблеме, которая требует диагностики.

Почему появляется символ ключа в авто:

Разряжена батарея в ключе, из-за чего система не распознает его, и запуск двигателя невозможен.

Ошибка в системе иммобилайзера, что может потребовать повторной синхронизации или замены ключа.

Неисправность приемника сигнала, что не позволяет системе защиты определить ключ и блокирует зажигание.

Сбой в блоке управления двигателем, нарушающий связь между ключом и автомобилем.

Что означает желтый и красный символ ключа в авто

Стоит подчеркнуть, что если индикатор желтого цвета, то движение можно продолжать, но стоит провести диагностику как можно скорее. В то же время, красный сигнал - это серьезное предупреждение, что может привести к блокировке двигателя при следующем запуске.

Что делать, если загорелся индикатор ключа

Попробуйте использовать запасной ключ.

Замените батарейку в ключах.

Выключите зажигание, подождите несколько минут и попробуйте снова.

Если индикатор не выключается и автомобиль не заводится, обратитесь в сервис.

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