Водители могут потерять права из-за отсутствия одного предмета в авто

Не все водители знают, какие предметы обязательно должны быть в авто.

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Штраф за отсутствие огнетушителя в авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Можно ли ездить без огнетушителя

Какой штраф за это предусмотрен

Наличие огнетушителя в автомобиле - это не просто рекомендация, а требование законодательства. Отсутствие этого элемента безопасности может привести к серьезным последствиям.

В частности, за отсутствие огнетушителя полиция может накладывать штраф в размере 680 гривен, пишет Главред со ссылкой на Avtosota.

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В то же время, многие водители и дальше пренебрегают этим правилом, оплачивая штраф и не задумываясь о последствиях. Но за повторное нарушение грозит штраф в два раза большем размере и лишение водительских прав до шести месяцев.

"Штраф за отсутствие огнетушителя особенно касается водителей, которые занимаются регулярными перевозками пассажиров. Для них это нарушение может повлечь серьезные санкции. Для владельцев частных автомобилей закон предусматривает лишь предупреждение. Однако на практике бывают случаи, когда штрафы выписываются и обычным водителям", - отмечают эксперты.

Поэтому водителям важно иметь в автомобиле все необходимые аксессуары, чтобы избежать ненужных проблем.

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