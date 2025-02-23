Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Водители могут потерять права из-за отсутствия одного предмета в авто

Мария Николишин
23 февраля 2025, 03:30
15
Не все водители знают, какие предметы обязательно должны быть в авто.
Водители могут потерять права из-за отсутствия одного предмета в авто
Штраф за отсутствие огнетушителя в авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Можно ли ездить без огнетушителя
  • Какой штраф за это предусмотрен

Наличие огнетушителя в автомобиле - это не просто рекомендация, а требование законодательства. Отсутствие этого элемента безопасности может привести к серьезным последствиям.

В частности, за отсутствие огнетушителя полиция может накладывать штраф в размере 680 гривен, пишет Главред со ссылкой на Avtosota.

видео дня

В то же время, многие водители и дальше пренебрегают этим правилом, оплачивая штраф и не задумываясь о последствиях. Но за повторное нарушение грозит штраф в два раза большем размере и лишение водительских прав до шести месяцев.

"Штраф за отсутствие огнетушителя особенно касается водителей, которые занимаются регулярными перевозками пассажиров. Для них это нарушение может повлечь серьезные санкции. Для владельцев частных автомобилей закон предусматривает лишь предупреждение. Однако на практике бывают случаи, когда штрафы выписываются и обычным водителям", - отмечают эксперты.

Поэтому водителям важно иметь в автомобиле все необходимые аксессуары, чтобы избежать ненужных проблем.

Читайте также:

Что известно об Avtosota?

Avtosota - это украинский портал, посвященный автомобильным новостям и обзорам. На сайте освещают актуальные темы автомира, в частности новые модели авто, технические обзоры, советы по обслуживанию автомобилей и обзоры технологий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

штраф авто ПДД штрафы на дорогах автомобили
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Россия атаковала Украину ракетами и БпЛА: есть жертва и пострадавшие

Россия атаковала Украину ракетами и БпЛА: есть жертва и пострадавшие

23:40Война
Ударит ли 24 февраля РФ "Орешником": появился прогноз искусственного интеллекта

Ударит ли 24 февраля РФ "Орешником": появился прогноз искусственного интеллекта

23:12Украина
Украина передала США вариант соглашения по ископаемым: в СМИ раскрыли детали

Украина передала США вариант соглашения по ископаемым: в СМИ раскрыли детали

22:07Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Лидеры и мотиваторы: в какие дни рождаются уникальные дети

Лидеры и мотиваторы: в какие дни рождаются уникальные дети

Умер популярный российский актер и звезда многих сериалов

Умер популярный российский актер и звезда многих сериалов

Накроет весенняя погода: стала известна точная дата потепления в Украине

Накроет весенняя погода: стала известна точная дата потепления в Украине

Трагедия для мира рок-музыки: в автокатастрофе погиб культовый музыкант

Трагедия для мира рок-музыки: в автокатастрофе погиб культовый музыкант

Путин может "закрыть СВО" в этот понедельник: что будет с боевыми действиями

Путин может "закрыть СВО" в этот понедельник: что будет с боевыми действиями

Последние новости

04:35

Что означает слово "кількаро": не все смогут объяснить правильное значение

03:30

Водители могут потерять права из-за отсутствия одного предмета в авто

01:04

Знают далеко не все: какие функции выполняют непонятные кнопки на пульте

22 февраля, суббота
23:40

Россия атаковала Украину ракетами и БпЛА: есть жертва и пострадавшиеВидео

23:12

Ударит ли 24 февраля РФ "Орешником": появился прогноз искусственного интеллекта

Сотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпостСотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпост
23:01

Цены рванут вверх уже в марте: в Украине подорожает очень популярный продукт

22:07

Украина передала США вариант соглашения по ископаемым: в СМИ раскрыли детали

22:02

Штраф в 16 000 гривен: водителей Украины начали наказывать за странное нарушение

21:46

О чем объявит Путин 24 февралямнение

Реклама
21:45

Путин может "закрыть СВО" в этот понедельник: что будет с боевыми действиями

21:00

"Путин планирует забрать не только Украину": какие еще три страны хочет себе РФ

20:40

Исхудавшая Катерина Варнава назвала свой диагноз

20:38

Второй раунд переговоров между США и РФ скоро стартует: Трамп назвал место и дату

19:58

Цены "взлетят" до 5%: в марте несколько овощей "ударят по карману" украинцев

19:44

Доллар пошел на взлет: экономист сказал, каким будет курс валют в марте

19:12

ВСУ атаковали супер-ценный объект РФ: Генштаб удивил, что удалось поразить

18:44

Трагедия для мира рок-музыки: в автокатастрофе погиб культовый музыкант

18:38

"Сейчас все разрушается": Горбач объяснил последствия восхищения Трампа ПутинымВидео

18:31

Выдерживает температуру Солнца: Путин сделал абсурдное заявление об Орешнике

17:39

США требуют слишком много: в CNN узнали, что не так с соглашением об ископаемых

Реклама
17:35

Эксперты призвали положить в холодильник туалетную бумагу: в чем причина

17:27

На ЧАЭС зафиксирован новый очаг тления: раскрыта правда о радиационном фоне

17:13

Алину Кабаеву жестко кинули в России

16:50

Трамп имитирует невменяемость: названо главное требование от США к ЕвропеВидео

16:39

Украина ожидает новые истребители F-16 от Нидерландов в этом году - Зеленский

16:18

Завершение или продолжение: Горбач сказал, к какой фазе движется война в УкраинеВидео

15:58

Загадка для самых умных: где 3 различия между изображениями мужчины

15:56

Может быть очень опасным: как быстро избавиться от запаха секонд-хенда

15:53

Деруны в горшочках: Ярославский показал, как сделать привычное блюдо шедевром

15:22

В Одессе мужчина распылил газ и стрелял в представителя ТЦК - подробностиФото

15:14

Трамп сделал новое заявление о цифрах помощи Украине

15:00

Китайский гороскоп на завтра 23 февраля: Тиграм - споры, Свиньям - стресс

14:55

Без земли и банок с водой: как быстро вырастить лук на подоконнике

14:41

Уже на 10% дешевле: в Украине резко изменилась цена на популярный продукт

14:27

Накроет весенняя погода: стала известна точная дата потепления в Украине

13:48

РФ может оккупировать весь Донбасс до конца года: назван неутешительный сценарий

13:36

Зеленский не готов подписать соглашение по редкоземельным металлам – Sky News

13:33

Какие цветы посадить, если лето жаркое: лучшие засухоустойчивые многолетникиВидео

13:23

Антон Лирник обратился к чиновникам РФ и назвал их "идиотами"

12:54

Отключение Starlink в Украине: в ЦПД сделали важное заявление

Реклама
12:52

"Друг" Путина Фицо резко сплясал под дудку Трампа и атаковал Зеленского

12:45

Европе придется отправить войска в Украину: Сотник описал выигрышный сценарийВидео

12:13

Дроны СБУ обесточили и остановили важный объект на Кубани - детали

11:46

Самая страшная ночь и операция: Могилевская рассказала о своем состоянииВидео

11:41

Хитрый шаг: в ISW назвали стратегию Путина для победы в войне против Украины

11:39

Пустая трата денег и сил: какие цветы никогда нельзя сажать в тениВидео

11:36

Загадка для самых внимательных: надо найти слово "шляпа" за 5 секунд

11:32

"Иначе будут проблемы": Трамп разразился ультиматумом в адрес Украины

10:35

Умер популярный российский актер и звезда многих сериалов

10:22

Чехия отменит временную защиту для украинцев: стало известно, когда это произойдет

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять