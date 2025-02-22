Большинство не знает: почему нельзя включать фары перед запуском двигателя авто

Водителям рассказали, как избежать излишней нагрузки на аккумулятор в автомобиле.

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Когда включать фары в авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Можно ли включать фары перед запуском двигателя

Как легко завести авто зимой

Иногда водители сталкиваются с проблемами при запуске двигателя. Особенно актуальна эта проблема зимой, поскольку из-за низких температур силовая установка и аккумулятор не способны быстро настроиться на рабочий лад.

Некоторые опытные водители советуют в такой ситуации поморгать фарами, чтобы "оживить" батарею, но на самом деле делать так не стоит, пишет Главред со ссылкой на Твоя машина.

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По словам экспертов, этот совет не является по своей сути бесполезным и действительно позволяет улучшить работу АКБ, но это касается только новых батарей. В то же время, "оживлять" аккумулятор подобным образом ежедневно нет никакого смысла.

Отмечается, что включение фар или обогрева сидений до запуска создает дополнительную нагрузку на аккумулятор, особенно если он уже слабый. Из-за этого аккумулятор может не запустить двигатель, ведь часть энергии потратится на фары, и её может не хватить для стартера.

Это особенно опасно, когда авто несколько дней стоит на морозе. В таких условиях аккумулятор может сильно разрядиться, и включение фар только усугубит ситуацию, уменьшая шансы запустить двигатель. В результате водитель может столкнуться с тем, что машина не заводится, а батарея полностью разряжена.

Как запустить двигатель авто зимой

Чтобы легче запустить двигатель зимой, эксперты советуют несколько простых шагов:

Во-первых, если у вас механическая коробка передач, нажимайте на сцепление во время запуска. Это отсоединяет двигатель от трансмиссии, что облегчает пуск, особенно в холод.

Во-вторых, не включайте никакие электроприборы до запуска двигателя - это касается фар, магнитолы, обогрева сидений и руля. После того как двигатель запустился, подождите 15-20 секунд, чтобы генератор начал стабильно заряжать аккумулятор, и только тогда включайте эти системы. Это поможет избежать лишней нагрузки на аккумулятор.

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