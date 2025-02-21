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Водителей ждут новые ограничения: какие дополнительные проверки готовят депутаты

Даяна Швец
21 февраля 2025, 19:03
91
Объясняем, кто рискует потерять право на управление авто.
авто, автомобили
В Украине хотят ввести дополнительные проверки водителей старшего возраста / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

  • Верховная Рада готовит новые ограничения для водителей
  • Водительские права придется обновлять каждый год после 75 лет

Верховная Рада рассматривает законопроект №8082, который предусматривает введение новых ограничений и дополнительных проверок для пожилых водителей. Если документ будет принят, всем, кто достиг 65-летнего возраста, придется проходить специальные тесты для оценки когнитивных функций.

Согласно законопроекту, водители старше 65 лет должны будут периодически проходить проверки, чтобы доказать свою способность безопасно управлять транспортом. Тесты будут включать оценку умственных и психофизиологических способностей, что должно помочь уменьшить количество аварий с участием пожилых водителей.

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Для водителей в возрасте от 70 лет проверки станут еще более частыми, а тем, кто достиг 75 лет, придется проходить их ежегодно. Кроме этого, водительские права для таких категорий нужно будет обновлять ежегодно.

На сегодня в Украине возрастные ограничения для получения водительских удостоверений следующие:

  • 16 лет - для мопедов и мотоциклов;
  • 18 лет - для легковых авто (категория B);
  • 21 год - для грузового и специального транспорта.

Хотя точные сроки его принятия пока неизвестны, эксперты считают, что документ имеет высокие шансы на принятие. Если закон вступит в силу, пожилым водителям придется чаще подтверждать свою способность управлять авто.

Также ранее сообщалось, что в Украине вводят новые штрафы вплоть до 8000 гривен.

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Какие возрастные ограничения для получения водительских удостоверений в Украине?

В Украине на февраль 2025 года установлены следующие возрастные ограничения для получения водительских удостоверений:

  1. 16 лет: Категории А1 (мопеды, мотороллеры), Категории А (мотоциклы)
  2. 18 лет: Категории В1 (квадроциклы, трициклы), Категории В (легковые автомобили), Категории С1 (грузовые автомобили), Категории С (большие грузовые автомобили)
  3. 19 лет: Категории BE (легковые автомобили с прицепом), Категории C1E (грузовые автомобили с прицепом), Категории СЕ (большие грузовые автомобили с прицепом)
  4. 21 год: Категории D1 (автобусы малого класса), Категории D (автобусы), Категории D1E (автобусы малого класса с прицепом), Категории DE (автобусы с прицепом), Категории Т (трамваи, троллейбусы)

Важно отметить:

  • Лица, управляющие транспортными средствами без соответствующего водительского удостоверения, могут быть привлечены к административной ответственности.
  • Для получения водительского удостоверения необходимо пройти медицинский осмотр и сдать теоретический и практический экзамены.
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