Ставит в тупик не одного водителя: что означает знак с велосипедом и стрелкой

Этот знак вызывает много вопросов у водителей, ведь его значение пока известно не всем, даже в странах, где он уже действует.

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Что за новый дорожный знак, который сокращает пробки / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Автотема

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Велосипедистам разрешили проезд на красный свет

Знак M12 может сделать города более удобными и "разгрузить" трафик

Правила дорожного движения постоянно меняются, адаптируясь к современным условиям и повышая безопасность на дорогах. Одним из таких нововведений стал дорожный знак M12, на котором изображен велосипед и желтые стрелки. Об этом сообщает издание Автотема.

M12 впервые появился во Франции в 2010 году и постепенно распространяется в других европейских государствах. Основное его назначение - позволить велосипедистам проезжать на красный свет, если это не создает опасности для других участников движения.

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Другими словами, для велосипедистов красный сигнал светофора не означает обязательную остановку, но они должны пропустить транспорт, который движется на зеленый сигнал.

Внедрение этого знака имеет несколько преимуществ:

Он упорядочивает велосипедное движение в городах и помогает уменьшить пробки.

Знак M12 сокращает время ожидания на перекрестках, делая трафик более динамичным.

Поощряет людей использовать велосипеды как удобное и быстрое средство передвижения.

Повышает безопасность велосипедистов, давая им возможность оперативно покидать потенциально опасные участки дороги.

Знаки все законы дорог - главное правило для водителя, поэтому предлагаем интересный тест ПДД, на котором спотыкаются многие, даже достаточно опытные.

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Что за издание - "Автотема"? "Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.

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