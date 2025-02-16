Кто пересечет перекресток третьим: тест ПДД, на котором спотыкаются многие водители

Чем больше транспортных средств оказывается на перекрестке одновременно, тем важнее правильно определить порядок проезда в соответствии с правилами дорожного движения. YouTube-канал "За! Правилам" опубликовал интересную задачу, в которой на нерегулируемом перекрестке одновременно собрались шесть участников движения: два трамвая, велосипедист и три автомобиля. Задача - определить, кто пересечет перекресток третьим.
Варианты ответа:
- Водитель желтого автомобиля
- Водитель красного автомобиля
- Водитель синего автомобиля
- Велосипедист
- Водитель красного трамвая
- Водитель желтого трамвая
Оба трамвая, велосипедист и красный автомобиль едут прямо. Водители желтого и синего авто поворачивают налево. Перекресток нерегулируемый, но есть знаки приоритета, указывающие главную дорогу. Главная дорога: согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", преимущество имеют желтое авто, желтый трамвай и велосипедист.
Рельсовый транспорт имеет преимущество над другими участниками движения на равнозначных дорогах. Правило правой руки: водитель должен уступить тому, кто находится справа.
Решение задачи:
- Первым едет желтый трамвай (поскольку он движется по главной дороге и является рельсовым транспортом).
- Вторым перекресток пересекает желтый автомобиль (он находится на главной дороге).
- Третьим едет велосипедист, поскольку он должен уступить желтому авто.
Правильный ответ: №3 - велосипедист проедет перекресток третьим.
Кстати, ранее также предлагался еще один интересный ПДД-тест. Надо определить, можно ли поворачивать направо.
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Что такое правила дорожного движения (ПДД)?
Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.
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