Кто пересечет перекресток третьим: тест ПДД, на котором спотыкаются многие водители

Этот перекресток может поставить автомобилистов в тупик.

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Тест ПДД для самых внимательных / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Чем больше транспортных средств оказывается на перекрестке одновременно, тем важнее правильно определить порядок проезда в соответствии с правилами дорожного движения. YouTube-канал "За! Правилам" опубликовал интересную задачу, в которой на нерегулируемом перекрестке одновременно собрались шесть участников движения: два трамвая, велосипедист и три автомобиля. Задача - определить, кто пересечет перекресток третьим.

Тест ПДД / Фото: YouTube-канал "За! Правилам"

Варианты ответа:

Водитель желтого автомобиля

Водитель красного автомобиля

Водитель синего автомобиля

Велосипедист

Водитель красного трамвая

Водитель желтого трамвая

Оба трамвая, велосипедист и красный автомобиль едут прямо. Водители желтого и синего авто поворачивают налево. Перекресток нерегулируемый, но есть знаки приоритета, указывающие главную дорогу. Главная дорога: согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", преимущество имеют желтое авто, желтый трамвай и велосипедист.

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Рельсовый транспорт имеет преимущество над другими участниками движения на равнозначных дорогах. Правило правой руки: водитель должен уступить тому, кто находится справа.

Решение задачи:

Первым едет желтый трамвай (поскольку он движется по главной дороге и является рельсовым транспортом).

Вторым перекресток пересекает желтый автомобиль (он находится на главной дороге).

Третьим едет велосипедист, поскольку он должен уступить желтому авто.

Правильный ответ: №3 - велосипедист проедет перекресток третьим.

Кстати, ранее также предлагался еще один интересный ПДД-тест. Надо определить, можно ли поворачивать направо.

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Что такое правила дорожного движения (ПДД)? Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

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