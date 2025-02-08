Как правильно развернуться на дороге: тест ПДД, который решат не все водители

Что интересно, ошибка может стоить штрафа.

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Задача на знание ПДД для водителей, как правильно развернуться / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)"

Предлагаем проверить свои знания дорожных знаков на практическом задании. Им поделилось сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)" в соцсетях, сообщает Главред.

Посмотрите на фото и определите - в представленной дорожной ситуации, какая из траекторий позволяет водителю выполнить разворот?

Тест ПДД / фото: "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)"

Варианты ответов:

видео дня

А, Б, В Б, В Б В А Все траектории запрещены

Разбор задачки:

На этом участке дороги есть железнодорожный переезд, и водителю серого автомобиля предлагается три варианта разворота.

Однако перед переездом установлен дорожный знак 4.1 "Движение прямо", который разрешает движение исключительно в указанном направлении. Это означает, что траектории А и Б однозначно запрещены.

Поскольку действие знака распространяется до ближайшего перекрестка, единственный правильный вариант - траектория В, которая соответствует правилам дорожного движения.

Правильный ответ - №4.

Знать правила ПДД очень важно, ведь, как оказалось, в Украине вводят новые штрафы для водителей.

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Что такое правила дорожного движения (ПДД)? Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

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