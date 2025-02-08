Как правильно развернуться на дороге: тест ПДД, который решат не все водители

Предлагаем проверить свои знания дорожных знаков на практическом задании. Им поделилось сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)" в соцсетях, сообщает Главред.
Посмотрите на фото и определите - в представленной дорожной ситуации, какая из траекторий позволяет водителю выполнить разворот?
Варианты ответов:
- А, Б, В
- Б, В
- Б
- В
- А
- Все траектории запрещены
Разбор задачки:
На этом участке дороги есть железнодорожный переезд, и водителю серого автомобиля предлагается три варианта разворота.
Однако перед переездом установлен дорожный знак 4.1 "Движение прямо", который разрешает движение исключительно в указанном направлении. Это означает, что траектории А и Б однозначно запрещены.
Поскольку действие знака распространяется до ближайшего перекрестка, единственный правильный вариант - траектория В, которая соответствует правилам дорожного движения.
Правильный ответ - №4.
Знать правила ПДД очень важно, ведь, как оказалось, в Украине вводят новые штрафы для водителей.
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Что такое правила дорожного движения (ПДД)?
Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.
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