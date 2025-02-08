Почему в Германии нельзя ездить на авто с полупустым баком: ответ удивит

Оказывается, в некоторых странах действуют определенные штрафы, которые могут показаться странными для украинцев.

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Штрафы в Германии для водителей / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Где нельзя ездить с полупустым баком

Какой штраф можно получить

Украинские автомобилисты нередко сталкиваются с экстренными ситуациями. К их числу можно отнести и внезапный отказ двигателя, в частности из-за нехватки топлива. Однако в некоторых странах это повод для штрафа.

Главред решил разобраться, где водителю грозит штраф за езду на автомобиле с почти пустым баком.

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Как пишет Твоя машина, в Германии к водителям выдвигают крайне строгие требования по техническому состоянию их автомобилей.

В частности, перед началом поездки автомобилисты должны не только убедиться, что их машина находится в исправном состоянии, но и узнать достаточно ли горючего, чтобы доехать до пункта назначения.

Отмечается, что особенно это касается езды по автобану, где нет никаких ограничений по скорости. Любая остановка здесь за пределами безопасных участков может закончиться трагедией. Поэтому тот водитель, который не проследил перед выездом на магистраль, что в его баке достаточно топлива, не просто не освобождается от ответственности, но и является нарушителем.

Так, водитель признается виновным в халатности. Штраф в этой ситуации составляет 70 евро или 3000 гривен.

В то же время, единственным исключением может быть ситуация, когда топливо закончилось не по естественной причине, а из-за утечки, которую автомобилист не обнаружил и не мог вовремя предвидеть.

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Что известно об издании Твоя машина? Украинский автомобильный ресурс Твоя машина - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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