Опытные водители призвали возить в авто лак для ногтей: в чем причина

Может показаться, что лак для ногтей - это сугубо женский аксессуар, однако косметическое средство используют даже водители.

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Где водители используют лак для ногтей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

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Зачем водители возят лак для ногтей в автомобиле

В каких случаях водители применяют лак для ногтей

Лак для ногтей - универсальная вещь не только для женщин, но и спасительная жидкость для мужчин. Главред выяснил, зачем опытные водители держат в автомобиле лак для ногтей и где его применяют.

Портал Твоя Машина пишет, что лак для ногтей можно найти даже у самого брутального мужчины-водителя.

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Бывалые водители убеждены, что бесцветный лак для ногтей - настоящее спасение. Например, если на стекле автомобиля появилась небольшая трещина, ее можно зафиксировать с помощью обычного лака для ногтей.

Автомобилисты обрабатывают лаком мелкие повреждения, чтобы они не увеличились, пока водители не доберутся до ближайшего сервиса. Для наилучшего эффекта стоит нанести несколько слоев лака, чтобы надежно зафиксировать поврежденный участок.

Кроме того, косметическое средство вполне подходит для устранения небольших сколов и царапин на кузове автомобиля. Как известно, царапины грозят появлением ржавчины, если вовремя не устранить повреждения лакокрасочного покрытия.

Если все же заметили "рыжики" на кузове, то их надо сначала зачистить, обезжирить поверхность, а сверху нанести бесцветный лак. Однако, все же лучше обратиться к специалистам, чтобы они устранили проблему.

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