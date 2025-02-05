Почему двигатели авто измеряют в лошадиных силах: ответ удивит водителей

Как это ни парадоксально, но замеры мощности двигателя осуществляется с применением "лошадей".

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Почему в машине лошадиные силы / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда появилось определение "лошадиные силы"

Почему так измеряют мощность авто

Наверняка хотя бы один раз каждый задумывался о том, почему для определения мощности авто используется термин "лошадиные силы".

Главред решил разобраться, почему у автомобилей есть лошадиные силы.

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Почему двигатели измеряют в лошадиных силах

Как пишет ScienceABC, впервые "сила лошади" стала мерилом во второй половине XVIII века. К тому времени уже была изобретена паровая машина. Увеличить её производительность задумал шотландский ученый Джеймс Ватт.

Он существенно модернизировал конструкцию машины, работающей на пару. С внесенными нововведениями работа двигателя была увеличена в 4, а то и в 5 раз.

Однако, продвигать продажу нового двигателя оказалось непросто. Дело в том, что в то время не все пользовались паровыми машинами. Значительная часть населения все еще использовала лошадей в работе. Ватт хотел найти способ, чтобы заставить этих людей понять преимущества его машины с помощью цифр.

Чтобы объяснить насколько его двигатель был продуктивнее лошадей, ему пришлось сравнить эффективность двух совершенно разных сущностей, используя одну единицу. Ватт предложил посчитать, сколько лошадей, работающих на выкачивании воды из угольной шахты, сможет заменить его паровой двигатель.

Эта величина явно не была абсолютной, но это не имело значения ни для Ватта, ни для потенциальных покупателей. Владельцу лошади нужно было знать лишь то, что паровой двигатель Ватта мог выполнить работу 5 лошадей. Именно это стало убедительным аргументом, а сегодня термин "лошадиная сила" используется как дополнительная единица, говоря о выходной мощности турбин, поршневых двигателей и других машин.

Стоит заметить, что 1 лошадиная сила примерно равна 735,5 Ватт.

Что дают лошадиные силы в машине

Количество лошадиных сил - это ключевой показатель мощности двигателя вашего автомобиля. Это его способность выполнять работу за определенное время. Чем больше количество лошадиных сил, тем мощнее двигатель, тем быстрее разгоняется авто и легче преодолевает подъемы.

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