Зачем водители выворачивают колеса автомобиля на парковке: неожиданная причина

Бытует мнение, что вывернутые колеса помогают защититься от боковых столкновений и ударов.

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Почему водители выкручивают колеса авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему многие выворачивают колеса на парковке

Для чего это нужно

В автошколе будущих водителей учат, что на парковке автомобиль нужно оставлять с прямыми колесами. Так меньше изнашиваются шины и начинать движение проще. Тем не менее, многие опытные автомобилисты все равно выкручивают руль на стоянке.

Главред решил разобраться, почему водители выкручивают колеса авто.

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Как пишет "Твоя машина", прежде всего многие считают, что таким образом они лишний раз перестраховываются от эвакуации авто на штрафплощадку или угона. Мол, с прямыми колесами авто проще сдвинуть с места.

Однако, современные эвакуаторы сегодня не требуют прямого расположения колес автомобиля. От угона этот трюк также не спасет, если не заблокирован руль.

Кроме того, бытует мнение, что вывернутые колеса помогают защититься от боковых столкновений и ударов. Из-за выпирающих вбок колес соседи по парковке специально будут оставлять больше места, чтобы не наехать на ваше авто. Отчасти такой прием может быть полезным, однако стоит понимать, что длительное оставление автомобиля с выкрученным рулем может привести к износу элементов рулевого управления, особенно, если установлен гидроусилитель руля.

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Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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