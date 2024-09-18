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Чем разбавить лак для ногтей: лайфхаки спасут любой маникюр

Анна Косик
18 сентября 2024, 04:37
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Если у вас возникла проблема, как восстановить старый лак для ногтей, или разбавить загустевший, ее легко можно решить с помощью лайфхаков.
Лаки для ногтей, маникюр
Чем разбавить густую основу для ногтей, или лак / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Со временем любой лак для ногтей может загустеть. Это становится проблемой, особенно когда в баночке его еще достаточно много и выбрасывать красивый лак жалко. Но спешить покупать новую бутылочку не стоит. Ведь на Reddit пользователи поделились, как разбавить густой лак для ногтей, чтобы он снова был пригодным для использования.

Перед тем, как разбираться, чем разбавить лак для ногтей, важно знать, почему он загустевает. Это может произойти из-за длительного хранения, частого открывания бутылочки или неправильных условий хранения.

Самый лучший и безопасный способ, как разбавить густой лак для ногтей - воспользоваться специальным разбавителем. Это средство создано для того, чтобы восстановить консистенцию лака, не меняя его свойств. Достаточно добавить несколько капель разбавителя, взболтать бутылочку и дать лаку настояться в течение нескольких минут. После этого лак снова станет жидким и будет легко ложиться на ногти.

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Еще один популярный метод - это добавление нескольких капель жидкости для снятия лака. Однако к этому способу нужно относиться с осторожностью, ведь жидкость для снятия лака содержит ацетон, который может изменить химический состав лака и повлиять на его стойкость.

Если вы задумываетесь, можно ли лак разбавить водой, то делать этого не стоит. Единственный вариант, когда можно воспользоваться водой, это с целью временного размягчения. Налейте горячую воду в чашку, поместите туда закрытую бутылочку с лаком и оставьте на несколько минут. После этого взболтайте бутылочку - лак должен стать более жидким и легче наноситься.

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