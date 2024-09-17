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Кто на рисунке инопланетянин: мало кто сможет разгадать загадку за 5 секунд

Алёна Воронина
17 сентября 2024, 18:35
64
Только настоящий детектив сможет найти правильный ответ за такой короткий промежуток времени.

Загадка, девушка.
Нужно отгадать, кто на рисунке является инопланетянином/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Головоломки - это отличный способ улучшить способности своего мозга. Такие загадки очень хорошо тренируют внимательность и наблюдательность и улучшают сообразительность.

Разгадывание головоломок, оптических иллюзий и подобных загадок заставляет мыслить нестандартно и сосредотачиваться на деталях. А развитие таких навыков очень полезно, ведь эти способности нужны также при решении любых повседневных задач, с которыми мы часто сталкиваемся.

видео дня

В следующей загадке нужно понять, кто на картинке является инопланетянином, который притворяется человеком, чтобы его не разоблачили, пишет jagranjosh.

На картинке мы видим трех человек, которые сидят за столом и наслаждаются трапезой. Женщина, ребенок и мужчина непринужденно потребляют пищу, и на первый взгляд ничего не выдает в одном из них самозванца, который лишь притворяется человеком.

Придётся хорошо постараться, чтобы разоблачить инопланетянина, который старается быть незамеченным.

Ваша задача состоит в том, чтобы выяснить, кто из этих лиц инопланетянин. Но во время разгадывания загадки придется спешить, ведь на задание дается всего 5 секунд. Только лучшие "Шерлоки Холмсы" смогут отыскать правильный ответ за такой короткий промежуток времени.

Загадка
Надо отгадать, кто на рисунке является инопланетянином/ jagranjosh

Попробуйте внимательно присмотреться ко всем, кто изображен на рисунке, осмотреть все мелкие детали и догадаться, где же именно спрятан правильный ответ.

Сначала можете попробовать самостоятельно разгадать загадку, но если у вас не будет получаться, то можете подсмотреть правильный ответ внизу.

Загадка
Инопланетянин сидит справа - у него шесть пальцев/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке на скорость, в которой найти 4 отличия между двумя моряками смогут только самые сообразительные. Непросто будет отыскать все различия между картинками, ведь они на первый взгляд кажутся идентичными.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой для того, чтобы найти 3 отличия за 11 секунд, надо иметь "орлиное зрение". Непросто будет понять, чем именно отличаются эти две одинаковые на первый взгляд картинки.

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