Только остроглазый гений заметит "странную" цифру за 5 секунд: очень сложная загадка

Придется очень сильно постараться, чтобы понять, какая именно цифра отличается от всех остальных.

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Надо заметить "странную" цифру за 5 секунд/ коллаж: Главред, фото: Brightside, depositphotos.com/ua

Разгадывание головоломок и оптических иллюзий - это сложное дело, ведь обычно такие загадки создаются таким образом, чтобы добраться до отгадки было непросто.

Но регулярное выполнение таких заданий может помочь улучшить внимательность, наблюдательность и сообразительность. Это отличная тренировка для мозга, которая при этом не требует много времени или сил.

В новой загадке нужно отыскать на картинке "странную" цифру, пишет jagranjosh. Только одна цифра среди других имеет такие признаки, которые делают ее отличной от всех остальных.

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Непросто будет отыскать, какой именно элемент отличается, ведь на первый взгляд он сливается со всеми остальными деталями. Придётся очень хорошо постараться, чтобы правильный ответ не ускользнул от вашего взгляда.

Но нужно будет спешить, ведь загадку надо разгадать за ограниченное количество времени - всего за 5 секунд. Мало кому удастся сделать это настолько быстро.

Лишь небольшое количество людей может настолько быстро отыскать цифру, которая отличается от всех остальных по определенным признакам.

Нужно заметить "странную" цифру за 5 секунд/ Brightside

Если вы готовы бросить себе вызов, тогда можете проверить свои навыки наблюдательности с помощью этой картинки-головоломки.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Непросто будет заметить цифру, которая отличается от всех остальных/ Brightside

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о сложной загадке на внимательность, в которой ошибку на картинке за 5 секунд найдет только самый умный. Только самым внимательным читателям удастся понять, что именно на картинке не так.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой только гений найдет кубик за 8 секунд. Задание поможет проверить остроту зрения и скорость мышления. Но не стоит рассчитывать на то, что выполнить его будет легко.

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