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Под жестким табу советской власти: почему в СССР дети любили жевательную резинку

Анна Косик
17 сентября 2024, 19:59
87
Во времена Советского Союза было немало запретов, среди которых жвачка, но мало кто знает из-за чего на нее наложили табу несмотря на большую любовь детей.
Жвачки в СССР
Почему в СССР дети любили жвачку / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Яркость и проявление молодежной культуры не ценились советской властью, поэтому жвачка, была среди тех продуктов, которые попадали под запрет. Несмотря на это в СССР дети очень любили жевательную резинку.

Об этом рассказал блогер Максим Мирович. 10 марта 1975 года после хоккейного матча между юниорской сборной СССР и канадской командой "Берри Кап" во Дворце спорта в Сокольниках возникла давка, которая привела к гибели 21 человека. Тринадцать из них были младше 16 лет, а еще 25 человек получили травмы.

Компания Wrigley, которая спонсировала "Берри Кап", после матча организовала раздачу жевательных резинок, что было частью рекламной акции. Канадские игроки начали разбрасывать пластинки жвачки. Дети, которые не видели раньше таких вкусностей, бросились их собирать, что вызвало неконтролируемую давку.

видео дня

Возможно, трагедии удалось бы избежать, если бы администрация Дворца спорта не отдала приказ выключить свет и закрыть выход, чтобы избежать утечки фотографий о сборах жевательной резинки в западные медиа. В темноте люди стали падать и давить друг друга.

Советская пресса, традиционно не разглашала информацию об этом инциденте, но на уровне слухов несчастный случай активно обсуждался в Москве. В конце концов, после этой трагедии, на фоне подготовки к Олимпиаде-1980, советская власть решила начать собственное производство жевательной резинки.

В 1976-1977 годах в Бийске, Ереване, Ростове-на-Дону, Таллинне и других городах были запущены линии по выпуску жвачки. Лишь в 90-х, перед распадом Советского Союза, в продаже появились импортные жевательные резинки: Donald, Turbo, Tipi-Tip, Final, Lazer, которые содержали цветные "фантики" в комплекте.

Кто такой Максим Мирович?

Максим Мирович - белорусский блогер, публикующий антироссийские и антисоветские публикации, которые пользуются широкой популярностью в сети. Сам Мирович называет свои статьи "ответом на ползучий неосталинизм".

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СССР Советский Союз жвачка
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