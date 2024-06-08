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Запретный плод сладок: почему в СССР не разрешали носить джинсы

Руслана Заклинская
8 июня 2024, 02:44
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Джинсы, как и многие другие элементы западной культуры, в течение длительного времени были запретными в Советском Союзе.
Запретный плод сладок: почему в СССР не разрешали носить джинсы
Почему в СССР запрещали джинсы / Коллаж: Главред, фото: pinterest.com, pixabay.com

Джинсы, как и многие другие западные товары, на протяжении большей части советской истории были недоступны для граждан СССР. Их считали символом капитализма и американского образа жизни, что противоречило идеологии коммунистического режима.

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Почему в СССР не изготавливали джинсы

В СССР джинсы пытались всячески запрещать, объявив их "буржуазной модой" и "идеологическим оружием загнивающего капитализма". Для советских граждан импортные джинсы были символом желанной свободы и принадлежности к западной культуре.

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Советская власть принимала строгие меры против тех, кто носил джинсы. За ношение таких штанов можно было легко потерять работу или быть исключенным из университета. В 1961 году спекулянты Рокотов и Файбишенко, торговавшие джинсами, были приговорены к смертной казни, что стало одним из самых резонансных примеров борьбы с западной модой.

Несмотря на все усилия властей, джинсы оставались главным модным трендом вплоть до самого распада СССР. Их носили подростки и взрослые, используя как средство выражения своей индивидуальности и стремления к свободе.

Существовало несколько причин, почему джинсы не изготавливали в СССР:

  1. Отсутствие сырья. Хлопок, необходимый для производства джинсов, не выращивался в достаточном количестве на территории Советского Союза.
  2. Советская власть не одобряла западную моду и считала, что джинсы несут в себе "вредное" влияние западной культуры.
  3. Внешнеэкономическая политика : СССР стремился к самодостаточности и минимизации импорта, поэтому не было смысла налаживать производство товаров, которые можно было бы получить из-за рубежа.

Почему в СССР варили джинсы

В СССР варили джинсы, чтобы придать им более аутентичный вид, похожий на западные образцы. Первые джинсы, которые попадали в СССР, были обычно иностранного производства и пользовались высоким спросом из-за своей прочности и стиля.

Те, кто не мог позволить себе оригинальные джинсы, покупали более доступные советские аналоги, которые выглядели менее привлекательно. Чтобы сделать их более модными и похожими на западные, советские граждане применяли метод "варки" джинсов. Это был процесс, во время которого джинсы кипятили в воде с добавлением химикатов, таких как хлор, чтобы отбелить ткань и создать потертый вид, что придавало им сходство с оригинальными западными джинсами.

Какие джинсы были в СССР

В СССР существовало несколько видов джинсов, которые отличались по качеству и внешнему виду. Наиболее популярными были импортные джинсы, привезенные из-за рубежа, в частности такие бренды как Levi's, Wrangler и Lee. Эти джинсы считались символом статуса и моды.

В то же время, были и местные аналоги, которые изготавливались на советских фабриках. Одним из самых известных советских брендов были "Тверские джинсы", которые, хоть и не могли конкурировать с западными по качеству, все же удовлетворяли спрос на джинсовую одежду среди населения. С появлением марок отечественного производства, таких как "Монтана", и распространением "кирпичных" вариантов, как "Тверь" и "Верея", джинсы стали доступнее, но качество оставалось проблемой. Также существовали другие варианты, привезенные нелегально или приобретенные на "черном рынке", некоторые из которых изготавливались кустарным способом.

Для кого изначально были придуманы джинсы

Джинсы изначально были придуманы для рабочих. В 1873 году Леви Страусс, американский предприниматель еврейского происхождения, вместе с портным Джейкобом Дэвисом запатентовали первые джинсы как рабочую одежду для шахтеров и фермеров. Они изготавливались из прочной ткани - денима, что делало их чрезвычайно износостойкими.

Джинсы быстро приобрели популярность среди рабочих благодаря своей практичности и долговечности. Со временем они стали модным атрибутом и проникли в разные сферы жизни, но их история началась именно как одежда для тяжелого физического труда.

Из чего шили джинсы

Брюки из плотной хлопковой ткани с проклепанными стыками швов на карманах. Впервые массово изготовлены в XVII веке моряками из отходов прорвавшихся парусов.

Изначально джинсы шили из конопляной парусины английского или американского производства, значительно подешевевшей из-за упадка парусного флота. Именно благодаря этому материалу джинсы завоевали славу исключительно прочной одежды. Теперь используются повсеместно, пишет Википедия.

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