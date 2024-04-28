Jordanluca создал джинсы с имитацией лужи от мочи: они стали хитом продаж

Джинсы презентовали в Милане. Сейчас почти все штаны линейки раскуплены.

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У пользователей сети сложилось неоднозначное мнение по поводу "революционных" штанов / Коллаж Главреда. Фото: jordanluca.com

Британо-итальянский бренд Jordanluca пошил штаны с имитацией следов от мочи в области паха.

Коллекция, несмотря на свою отталкивающую странность, стала очень популярной. Ее уже раскупили, пишет The New York Post.

Джинсы презентовали на подиуме осень-зима 2023 года в Милане. Дизайнеры прямо у паха разместили темное пятно, которое модные критики расценили как "эффект мочи". У джинсов - высокая посадка и зауженные штанины. Пошиты из 100% хлопка.

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Первоначально джинсы продавали за более 800 долларов за пару (более 31 тыс. гривен, - Главред), по скидке штаны можно было купить за чуть больше 600 долларов (около 24 тыс. гривен, - Главред).

В то же время пользователи Сети сильно критиковали новую коллекцию Jordanluca. Нередко в Интернете оставляли очень едкие комментарии: "Больше не нужно стоять в очередях в туалет. Можете просто сказать, что это такой дизайн" / "Ты не крутой, если не обмочишься в штаны".

Тем не менее, штаны очень понравились публике. К заказу многие размеры уже недоступны.

Jordanluca - что известно о бренде? Бренд был основан в 2018 году Джорданом Боуэном и Лукой Маркетто. Дизайнеры создают революционную и экстравагантную одежду. Несмотря на критику, продажи Jordanluca выросли на 15% с 2022 по 2023 год, составив более 500 000 долларов. Дизайнеры рассказали Vogue, что планируют развивать свой молодой бренд. По их словам, по мере развития "взросление" компании без потери идентичности бренда является долгожданным риском. "Мы готовы реагировать, реагировать и учиться. Мы растем, не теряя вкуса", - сказал Боуэн.

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