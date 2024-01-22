Какие джинсы будут в моде в 2024 году: стилист Рябич назвала трендовые модели

Главред расскажет, какой фасон джинс будет модным в новом наступившем году.

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Какие джинсы будут в моде в 2024 году / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок, pexels

Каждый год в моде появляются треновые новинки. Это касается и верхней одежды, и обуви, и сумки и, конечно же, джинс. Фасон этого предмета гардероба настолько разнообразен и обширный, что эксперементировать с ним можно довольно интересно. Мы расскажем, какая посадка джинс сейчас в моде.

Какие джинсы будут в моде в 2024

Стилист и гид по формированию образа Юлия Рябич рассказала, какие джинсы сейчас в тренде и останутся такими на весь 2024 год. Первыми стали серые и прямые джинсы, их можно носить со свитерами, гольфами, водолазками и удобной обувью. Дополнить такой образ можно теплым пальто и интересной сумкой.

"Такие джинсы можно носить с сумкой кросс боди и пуховиками. Лучше всего выбирать модель прямого кроя", - добавила стилист. видео дня

Также важно подметить, что такие джинсы можно носить как и в расслабленном стиле, так и в более элегантном, в зависимости от того, с чем вы их сочетаете.

Смотрите видео о модных и трендовых джинсах 2024:

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