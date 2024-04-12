Родом из СССР: из чего должен состоять настоящий зефир - секрет на этикетке

Зефир - это популярное лакомство во многих странах.Главред выяснил, из чего должен состоять настоящий зефир и, на что следует обратить внимание при его покупке.

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Из чего должен состоять настоящий зефир - как выбрать зефир в магазине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Зефир - это любимое многими лакомство, в котором есть яблочное пюре, сахар, патока и некоторые ингредиенты, которые продлевают срок хранения. Современный зефир - это тот продукт, который с кучей дополнительных ингредиентов призван разнообразить наши вкусовые ощущения и улучшить наше настроение.

Из чего производят зефир

Ведущий "Сніданку з 1+1" Владимир Грубич при выборе зефира советует обратить внимание прежде всего на этикетку товара. По его словам, если на этикетке зефира есть надпись ДСТУ, то это означает, что он сделан по классической рецептуре производства, которая не сильно изменилась со времен СССР.

Заведующая одного из производств зефира Юлия Прус отметила, что настоящий зефир должен состоять только из натуральных ингредиентов.

"Он натуральный, из натурального яблочного пюре, из пектина. Краситель в розовом зефире используется только натуральный, ароматизатор ваниль. Поэтому это будет и качественно, безопасно, и вкусно", - указывает она.

Владимир Грубич отмечает, что чем больше сахара, тем дольше будет храниться зефир, но это не очень полезно для здоровья человека.

"Зефир - сахарное изделие пенообразной структуры с подсушенной поверхностью, который получают из сбивной массы, с добавлением фруктово-ягодного сырья (яблок). Кроме того в зефир добавляют пищевые добавки, ароматизаторы, агар-агар или любой другой пенообразователь, сахарную патоку, и сахар. И если зефир сделан по классике и по ДСТУ, то в его составе обязательно должен быть агар-агар. Если нет, то это может быть и пектин, и желатин. Благодаря агару классический зефир имеет пористую, воздушную структуру", - отмечает Владимир Грубич.

В свою очередь, известный эксперт по качеству продуктов профессор Елена Сидоренко указывает на то, что срок хранения 30-90 дней может свидетельствовать о добавлении большого количества сахара для стабилизации структуры, и такой зефир будет долго храниться.

Она рекомендует покупать зефир, срок хранения которого колеблется в пределах 5-7 дней с даты изготовления.

"Если это классическая рецептура без консервантов и уменьшенным содержанием сахара, то есть используются загустители, такие как кальгинаты, вытяжка из морских водорослей, тогда срок хранения будет в пределах 5-7 дней", - указывает эксперт.

Кто такая Елена Сидоренко Елена Сидоренко - эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов. Доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой товароведения, управления безопасностью и качеством Государственного торгово-экономического университета.

Можно ли есть зефир каждый день

Эксперты рекомендуют не потреблять этот продукт ежедневно. В частности диетолог София Шпак призывает употреблять данный продукт только для разнообразия основного рациона и довольно редко.

"Такой продукт употребляем ограниченно, очень редко, насколько это можно себе позволить. Его следует воспринимать как возможность разнообразить свой рацион, иногда, если очень хочется", - сказала она.

Кто такая София Шпак София Шпак - врач-диетолог, врач общей практики - семейный врач. Окончила Винницкий Национальный медицинский университет им. Пирогова по специальности "врач общей практики - семейный врач".

Чем отличается зефир от маршмеллоу

Владимир Грубич отмечает, что в маршмеллоу нет яблочного пюре, но там есть кукурузный сироп и кукурузный крахмал. И технология производства другая.

"Если масса для зефира сразу выкладывается, подсушивается, то масса для маршмеллоу несколько часов отстаивается и затем формируется в цилиндрики", - резюмирует он.

Смотрите видео о том, из чего производят зефир:

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