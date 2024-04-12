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Переходить черту категорически не рекомендуют: сколько творога можно есть в день

Юрий Берендий
12 апреля 2024, 12:21
Творог известен своей популярностью благодаря своему приятному вкусу и полезным свойствам. Однако, если его употреблять слишком много - это может навредить.
Переходить черту категорически не рекомендуют: сколько творога можно есть в день
Сколько творога можно есть в день - как выбрать качественный творог / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Полезных свойств творога не счесть. Он обязательный продукт в рационе человека. Еще творог помогает укрепить кости, ведь богат кальцием. Без него быстро чувствуешь себя сытым. Именно поэтому творог - основной ингредиент многих диет, а спортсмены без него не представляют своей жизни. Впрочем, несмотря на целый набор питательных компонентов, сыр может и навредить.

Как выбрать качественный творог

Доктор технических наук, профессор и декан факультета пищевых технологий Лариса Баль-Прилипко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала, на что следует обратить внимание при выборе сыра.

"Цвет сыра должен быть белый, нежно кремовый, равномерный по всей массе. Должен быть запах кисломолочного продукта, приятный, без привкуса, без ничего. И когда мы говорим о консистенции, она должна быть такая вязкая, она должна быть рассыпчатая и маркая. Это характеристики качественного сыра по ГОСТу", - указывает она.

Кто такая Лариса Баль-Прилипко

Лариса Баль-Прилипко - доктор технических наук, профессор, академик АН высшего образования Украины, декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК, говорится в сообщении Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

Правда ли, что чем жирнее сыр, тем он лучше

По словам эксперта, жирность сыра может быть разной:

  • жирный сыр - 18% жирности;
  • средней жирности - 9%;
  • диетический - 5%;
  • обезжиренный - 0%.

Она отмечает, что жирность сыра нужно учитывать при покупке различным категориям населения.

"Если говорить о студентах, о детях, им лучше есть жирный продукт, но чтобы он был свежий. Если мы говорим о женщинах, о фитнес-стандартах, о пожилых людях, лучше все-таки где-то 5% - 9%, ведь там больше белка", - отмечает Лариса Баль-Прилипко.

Смотрите видео о том, как выбрать качественный творог:

Срок хранения творога кисломолочного сыра

Она отметила, что обычно сыр хранят в упаковочных ящиках весом до 7 кг, а затем его расфасовывают. В таком случае срок хранения сыра - всего 36 часов.

"Если в пергаменте - не более 3 суток. Если это полимерная тара или пленка, разрешается не более 7 суток. Но есть еще срок хранения при температурах минус 18-25 градусов по Цельсию. Если агрегаты на производстве очень быстро замораживают, то при минус 18 градусов по Цельсию сыр можно хранить до 8 месяцев. При минус 25 градусов по Цельсию - можно хранить даже до года", - резюмирует пищевой эксперт.

Сколько творога можно есть в день кисломолочного сыра в день

По словам диетолога Лорен Келли, реакция организма на увеличение количества творога в рационе зависит от того, как человек переносит молочные продукты.

"Если у вас когда-либо были проблемы с непереносимостью лактозы, то после его употребления у вас могут появиться газы, вздутие живота или запоры. Или же вы можете заметить, что чувствуете усталость или вялость после его употребления (даже если начинка и сыр не содержат много сахара). Это могут быть признаки того, что творог не очень полезен для вас и вашего организма на этом этапе вашей жизни", - делится она.

Эксперты отмечают, что суточная норма творога не может превышать 200 граммов в день, ведь в таком случае он может вызвать негативные последствия для здоровья человека.

Кроме того, слишком жирный творог повышает уровень холестерина. В продукте может быстро развиваться кишечная палочка, поэтому стоит следить за сроком годности.

"С другой стороны, если вы обычно хорошо переносите молочные продукты, то добавление 1/2 чашки сыра в ежедневный рацион может не оказать негативного влияния на здоровье вашего кишечника. Вы даже можете чувствовать себя сытыми дольше и сильнее, поскольку молочные продукты содержат кальций, который является ключевым для поддержания здоровья костей", - резюмирует она.

Кто такая Лорен Келли

Лорен Келли - зарегистрированный диетолог/холистический диетолог. Получила степень магистра по клинической диетологии, а также степень бакалавра по биопсихологии, дополнительно изучала диетологию и функциональную медицину.

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