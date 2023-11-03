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Кисломолочный сыр может быть опасным: врач рассказала о неожиданной угрозе

Юрий Берендий
3 ноября 2023, 13:49
Кисломолочный сыр имеет свои плюсы и минусы, которые могут влиять на здоровье. Главред выяснил, кому лучше не употреблять этот вид сыра вообще.
Сир
Кисломолочный сыр может быть опасен - врач сообщила, кто в зоне риска / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Творог может быть безопасным для употребления большинством людей, но есть определенные группы людей, которым следует быть осторожными или ограничить потребление таких сыров.

Вот некоторые примеры:

Люди с непереносимостью лактозы: Люди с непереносимостью лактозы (молочный сахар) могут иметь проблемы с потреблением творога, потому что они могут содержать лактозу. Есть также специальные сыры с низким содержанием лактозы или без нее для таких людей.

Люди с аллергией на молоко: Людям с аллергией на молоко или молочные продукты следует избегать употребления сыров, содержащих молоко или молочные белки.

Болезни почек: Потребление сыра может повлиять на функцию почек и может усугубить определенные заболевания, поскольку сыр содержит большое количество белка, что может оказать дополнительную нагрузку на органы выделения. Поэтому, если у вас частые проблемы с почками, вероятно, будет разумным воздержаться от употребления сыра.

Отеки: В частности, некоторые люди могут наблюдать отек лица и рук после употребления сыра. В таких случаях лучше избегать кисломолочных продуктов, поскольку сыр содержит значительное количество натрия, который способствует задержке жидкости и вызывает отеки.

Гастрит: Особенно лицам с повышенной кислотностью желудка, рекомендуется воздержаться от жирных и домашних сыров. Молочная кислота, содержащаяся в сыре, может раздражать уже поврежденную слизистую оболочку желудка, что особенно опасно для людей с гастритом.

В то же время, врач-диетолог, эндокринолог Наталья Самойленко в эфире "Сніданку 1+1"отмечает, что для ежедневного употребления кисломолочный сыр не подходит. И важно соблюдать суточную норму, особенно для людей с непереносимостью лактозы.

"Комбинировать сыр нужно с овощами и с зеленью. Именно в таком сочетании вы получаете очень полезное блюдо, которое может выполнить функции полноценного завтрака или ужина", - подчеркивает врач.

Смотрите видео о пользе и опасности кисломолочного сыра:

Наталья Самойленко также сообщила, какую суточную и недельную норму сыра можно потреблять.

"Творог - это классный продукт, который должен быть в вашей жизни по крайней мере два-три раза в неделю. Дозировка за один раз не более 100-150 граммов. Этого будет достаточно для взрослых. Детям следует давать 30-50 граммов молочного продукта и с возрастом увеличивать количество творога в рационе", - указывает диетолог.

Она также делает вывод о том, что кисломолочный сыр хорошо усваивается, несмотря на значительный процент жирности в своем составе.

"Если мы употребляем кисломолочный сыр обезжиренный, это по сути, преступление против такого классного продукта. Потому что рейв в создании этого продукта, из него вынули жир молочный и добавили что-то другое для сохранения органолептики и что-то другое, это будет крахмал. Поэтому стараетесь, все же, выбирать для себя продукты с нормальным процентом жира и это будет где - то в пределах 5-9%", - призывает диетолог Наталья Самойленко.

В кисломолочном сыре может развиваться кишечная палочка, поэтому следите за сроком годности. Храните этот продукт не более трех дней и обязательно в холодильнике. Лучше - в стеклянной посуде, ни в коем случае не в полителеновом пакете.

В целом, для большинства людей кисломолочные сыры безопасны и полезны, потому что они содержат много полезных белков, кальция и пробиотиков. Однако, если у вас есть определенные диетические ограничения или аллергии, вам следует избегать сыров, которые не подходят для ваших нужд, или выбирать альтернативные варианты, которые соответствуют вашим диетическим требованиям.

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