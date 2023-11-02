Держите их подальше от ушей: для чего на самом деле нужны ватные палочки

Ватные палочки являются универсальным средством гигиены и красоты, однако важно помнить их истинное предназначение.

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Для чего на самом деле нужны ватные палочки / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот с видео

Ватные палочки стали незаменимой частью нашей повседневной жизни. Однако мало кто задумывается, действительно ли мы используем их по назначению.

Кстати, ранее мы рассказывали, как почистить уши быстро и без ватных палочек.

Можно ли использовать ватные палочки для чистки ушей?

Многие используют их для чистки ушей, но заблуждаются. Большинство отоларингологов мира сходятся на том, что использование ватной палочки для чистки слухового прохода не только неправильно, но даже опасно.

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При таком применении существует риск затолкнуть серную пробку глубоко внутрь уха или повредить барабанную перепонку, что может привести к потере слуха. Именно поэтому на упаковках иностранных производителей часто можно найти предупреждение о запрете вставлять палочку в ушной проход.

Для чего нужны ватные палочки?

На самом деле, основное предназначение ватных палочек – это гигиенические процедуры, особенно во время нанесения макияжа. Они используются для устранения излишков крема, пудры, лака и других косметических продуктов, исправления дефектов в макияже и многих других целей.

Также ватные палочки активно применяются в медицинских процедурах, включая обработку ран и ожогов.

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