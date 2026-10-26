Как утеплить окна без ремонта: простой трюк поможет сохранить тепло

Необязательно тратить деньги на дорогие средства утепления, чтобы сделать пребывание у окна более комфортным в холодное время года.

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Что поставить на подоконник, чтобы сохранить тепло / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как утеплить окна на зиму

Как избавиться от холода, проникающего через окна

Что положить на подоконник, чтобы уменьшить потери тепла

Когда температура падает, холод проникает через окна и создает дискомфорт в помещении. Старые рамы и широкие подоконники особенно уязвимы к потере тепла.

Однако существует простой и доступный способ сделать комнату теплее без дополнительных затрат, пишет Главред со ссылкой на Top.

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Что положить на подоконник, чтобы сохранить тепло

Толстая ткань может стать надежной защитой от сквозняков. Достаточно выстелить подоконник полотенцем, одеялом или пледом. Лучше всего выбирать плотные, пушистые материалы, которые удерживают воздух в волокнах и уменьшают теплообмен между холодной поверхностью стекла и комнатой. Это создает своеобразный барьер, помогающий сохранить тепло внутри.

Важно, чтобы ткань плотно прилегала к подоконнику и не мешала пользоваться окном. Не стоит накрывать радиаторы или перекрывать поток тёплого воздуха - тогда эффект будет противоположным.

Как правильно ухаживать за текстилем на подоконнике

Осень и зима часто сопровождаются появлением конденсата на окнах. Если ткань намокнет, её следует сразу высушить, ведь влажная среда способствует образованию плесени. Регулярная проверка поможет избежать неприятных последствий и сохранить уют в доме.

Дополнительные способы сохранить тепло

Помимо текстильного барьера, стоит обратить внимание на состояние окон. Изношенные уплотнители или щели в рамах пропускают холод, поэтому их нужно заменить. Вечером помогут плотные шторы, которые уменьшают охлаждение оконной зоны. Днём их лучше открывать, чтобы солнечный свет согревал комнату.

Как избавиться от конденсата на окнах / Инфографика: Главред

Еще одна распространенная ошибка - перекрытие радиаторов мебелью или длинными шторами. Это препятствует равномерному распределению тепла. Также стоит проверить двери в неотапливаемые помещения - лестничные клетки, гаражи или коридоры. Простой тканевый валик у порога поможет уменьшить приток холодного воздуха.

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