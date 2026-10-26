Россияне продвинулись сразу на нескольких участках фронта: где враг имеет успехи

Аналитики назвали три населённых пункта, где линия фронта сместилась в пользу оккупантов.

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Оккупанты продвинулись в Донецкой и Запорожской областях / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скриншот

Кратко:

Оккупанты продвинулись вблизи Константиновки в Донецкой области

Враг также добился успеха в районе Воздвижевки в Запорожской области

На других участках фронта изменений не зафиксировано

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Российские войска за прошедшие сутки продвинулись вблизи Константиновки в Донецкой области. Еще один участок продвижения аналитики зафиксировали в районе села Воздвижовка Гуляйпольского района Запорожской области, сообщает DeepState.

Мониторинговая группа уточнила, в каких именно точках линия фронта изменилась в пользу оккупантов.

"Враг продвинулся вблизи Пазено, Калеников и в Ризниковке", - заявили в DeepState.

Давление на Гуляйпольском направлении

Вторым направлением с негативной динамикой стала Запорожская область. Оккупанты продвинулись в районе Воздвижевки, что в Гуляйпольском районе. Масштабы этого продвижения в сообщении не уточняются.

Остальные участки линии соприкосновения за сутки остались стабильными. По данным аналитиков, ни российские войска, ни Силы обороны там не изменили своих позиций.

При каких условиях РФ может получить всю Донецкую область

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов говорил, что Россия способна установить контроль над всей Донецкой областью, однако не силой оружия, а в результате договоренностей.

Он предупредил, что Силы обороны к весне могут отступать еще быстрее, чем сейчас. Причиной станут перебои с финансированием и оружием, усугубленные нестабильностью внутри страны.

"В таких условиях к весне мы будем вынуждены начать переговоры о прекращении огня и идти на уступки. И тогда к весне Россия может выполнить свою задачу по полному захвату Донецкой области, однако речь идет не о военном захвате, а о политическом", - подчеркнул полковник запаса.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины провели подземную контрнаступательную операцию "Велес" на Купянском направлении. В результате операции более 30 военных РФ попали в плен, а потери противника превысили 100 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала осени украинские военные освободили больше территории, чем российские оккупанты смогли захватить. По его словам, такая тенденция сохранялась и в другие периоды года.

Начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ Владимир Полевой сообщил, что российские оккупационные войска пытаются продвинуться в направлении Запорожья. Для этого им необходимо прорвать украинскую оборону на участке фронта Гуляйполе - Запорожье, где удерживают позиции подразделения 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск.

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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