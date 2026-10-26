Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Популярная в Украине крупа подорожала вдвое: может ли возникнуть дефицит

Мария Николишин
26 октября 2026, 12:34
google news Подпишитесь
на нас в Google
Несмотря на скромные результаты уборки урожая, опасаться исчезновения крупы из магазинов не стоит.
Популярная в Украине крупа подорожала вдвое: может ли возникнуть дефицит
Цены на гречку в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Гречка за год подорожала примерно вдвое
  • В октябре килограмм крупы стоит 82–85 грн
  • Запасы к июню 2027 года сократятся почти втрое

Гречка в Украине за год подорожала примерно вдвое, а только за последний месяц прибавила в цене еще 11–12%. В октябре средняя розничная стоимость килограмма крупы составляет 82–85 грн против примерно 75 грн в сентябре. Об этом заявил руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии УНИАН.

Скачок цен аналитик связывает с тем, что происходило на полях в этом сезоне, а также с расходами аграриев.

видео дня

"Основными причинами являются сокращение посевных площадей и снижение предложения: площади под гречкой в этом году сократились примерно на 17%, до 48,6 тыс. га. Дополнительное давление оказывает рост себестоимости выращивания из-за подорожания топлива, удобрений и логистики", - отмечает Гопка.

По его словам, подорожание заметно и на оптовом рынке. По состоянию на 9 октября закупочная цена на гречку достигла 41 тыс. грн за тонну - на 21% выше, чем месяц назад, и более чем вдвое выше прошлогоднего уровня (+104%).

Каков урожай гречки в 2026 году

Сезон оказался слабым. По данным эксперта, по состоянию на 19 октября аграрии обмолотили 45,9 тыс. га - почти 95% засеянных площадей - и собрали 57,3 тыс. тонн зерна.

Общий урожай, по оценке аналитика, составит около 60–63 тыс. тонн, что примерно на 15% меньше, чем в прошлом году. Урожайность держится на низком уровне - в среднем около 12,5 ц/га.

Возможен ли дефицит гречки

Несмотря на скромные результаты уборки, опасаться исчезновения крупы из магазинов не стоит - другой вопрос, как будет меняться баланс рынка до конца сезона.

"Физического дефицита не будет. Общее предложение в сезоне 2026/27, с учетом начальных запасов (58 тыс. тонн), оценивается в 121 тыс. тонн, тогда как внутреннее потребление составляет около 100 тыс. тонн", - отмечает Гопка.

В то же время запасы заметно тают. К окончанию маркетингового года, который длится с 1 июля 2026-го по 30 июня 2027-го, переходные остатки сократятся с 58 до 21 тыс. тонн - почти втрое.

"Такой урожай не стимулирует снижение цен, а наоборот, поддерживает их на высоком уровне", - подытожил аналитик.

Популярная в Украине крупа подорожала вдвое: может ли возникнуть дефицит
Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Снизятся ли цены на продукты

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что, несмотря на проблемы с экспортом и перенасыщение внутреннего рынка отдельными видами продукции, цены на продукты в Украине не снизятся.

По его словам, сырье играет в ценообразовании гораздо более скромную роль, чем кажется на первый взгляд.

"От выращивания на поле до появления на прилавке магазина проходит очень длинная цепочка процессов. И стоимость сырья составляет лишь 15–25 % цены, а остальное - это логистика, энергоносители, зарплаты, упаковка и т. д. Поэтому не стоит надеяться, что все станет чуть ли не бесплатным, это какая-то утопия", - отметил он.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине третью неделю подряд растут цены на тепличные помидоры. Сейчас местные тепличные комбинаты предлагают их по 55–80 грн за килограмм, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Также в Украине стремительно растут цены на огурцы. Причина - прохладная погода, которая привела к существенному сокращению объемов предложения.

Кроме того, зимой в Украине ожидается дефицит качественного картофеля, а возможности для импорта будут ограниченными из-за сокращения европейского урожая.

Читайте также:

О персоне: Максим Гопка

Максим Гопка - аналитик, работающий в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гречка цены на продукты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
До 300 баллистических ракет в месяц: Игнат предупредил о новой угрозе со стороны РФ

До 300 баллистических ракет в месяц: Игнат предупредил о новой угрозе со стороны РФ

12:59Война
Почему реактивные дроны стали долетать до западных областей: Игнат объяснил

Почему реактивные дроны стали долетать до западных областей: Игнат объяснил

12:53Война
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили: сколько будут действовать ограничения

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили: сколько будут действовать ограничения

12:47Война
Реклама

Популярное

Ещё
Скоропостижно скончался 46-летний Галустян: в соцсетях появился некролог

Скоропостижно скончался 46-летний Галустян: в соцсетях появился некролог

Зачем каждый понедельник заливать средство для мытья посуды в слив на кухне

Зачем каждый понедельник заливать средство для мытья посуды в слив на кухне

Тест на IQ: нужно найти пять желудей среди животных за 60 секунд

Тест на IQ: нужно найти пять желудей среди животных за 60 секунд

РФ готовит массированный обстрел Украины: какие города и объекты под угрозой

РФ готовит массированный обстрел Украины: какие города и объекты под угрозой

Любовный гороскоп на 26 октября — 1 ноября: Овнам — время, Скорпионам — доверие

Любовный гороскоп на 26 октября — 1 ноября: Овнам — время, Скорпионам — доверие

Последние новости

13:50

Большинство людей хранит орехи неправильно: где они дольше сохранят свежесть

13:40

ВСУ уничтожили новый альбом путинистки Долиной

13:25

"Суррогатная мама вынашивает": Витвицкая сделала заявление о беременности

13:25

От звезды "ВИА Гры" до духовных практик: куда исчезла Надежда Мейхер и почему молчит о войне

13:17

Садоводов призвали опрыскать розы молоком в октябре - в чем причинаВидео

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
13:09

Дорогие освежители больше не нужны: как за копейки наполнить дом приятным ароматом

12:59

До 300 баллистических ракет в месяц: Игнат предупредил о новой угрозе со стороны РФ

12:53

Почему реактивные дроны стали долетать до западных областей: Игнат объяснил

12:48

Гороскоп Таро на завтра 27 октября: Овнам - закрыть глаза, Ракам - искать способ

Реклама
12:47

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили: сколько будут действовать ограничения

12:34

Популярная в Украине крупа подорожала вдвое: может ли возникнуть дефицит

12:32

"Он еще не знает": бэк-вокалистка Жадана поразила дуэтом с Могилевской на "Голосі країни"Видео

12:01

Могилевская нацелилась на участницу MONATIKа: какой подарок она ей вручила

11:56

Китайский гороскоп на завтра, 27 октября: Тиграм - примирение, Обезьянам - планы

11:51

Ржавчина исчезнет за 15 минут: чем нужно помыть кастрюли и сковородкиВидео

11:50

Комнатные растения страдают из-за отопления: на каком расстоянии от батареи их держать

11:36

Дочь путинистки Егоровой Ровинская удивила экстремальным похудением

11:26

Комнатные растения отблагодарят пышным ростом: зачем класть шишки в горшки

11:16

Дроны передают сигналы друг другу: Игнат раскрыл новую схему российских атак

10:56

"Новый тренер": голос дочери Могилевской прозвучал на "Голосі країни"Видео

Реклама
10:30

Надпись на памятнике потемнела и позеленела: как вернуть буквам блескВидео

10:30

В Украине третью неделю подряд дорожает популярный овощ: сколько просят за килограмм

10:26

Многие неправильно используют фольгу: когда действительно имеет значение ее сторона

09:56

"Мне больно": Alyona Alyona показала живот после уменьшения желудкаВидео

09:47

Как получить пышный газон весной: садовод назвал главную осеннюю процедуру

09:35

Военное положение и мобилизацию продлят: Зеленский внес законопроекты

09:23

Россияне продвинулись сразу на нескольких участках фронта - DeepState

09:16

Контратаки ВСУ бьют по планам Кремля: в ISW указали на уязвимое место РФ

08:31

Дроны ударили по Воронежу: возле большого ТЦ вспыхнул пожар, атакован важный мостВидео

08:18

Орбан может возглавить ООН: США договариваются о поддержке с РФ и Китаем - СМИ

07:48

Мелания Трамп не спасет Украину: Портников о трагедии оккупированных Алешекмнение

07:12

Путин хочет использовать переговоры по Украине для ослабления НАТО: чего требует Кремль

06:24

В Запорожье после ночной атаки РФ вспыхнул пожар: есть разрушения и раненые

05:31

Водителей призывают брать с собой в машину средство для мытья посуды: в чём причина

04:27

Гороскоп на завтра, 27 октября: Овнам — позитив, Водолеям — прибыль

03:57

Можно ли вешать магниты на холодильник: эксперты объяснили, когда это вредит

02:18

Секрет хрустящих свиных отбивных: чем заменить муку и панировочные сухари

25 октября, воскресенье
23:17

Вокруг резиденции Путина на Валдае панически усиливают ПВО – СМИ

22:03

Путин согласился на переговоры, но есть нюанс: Зеленский сказал, что настораживает

21:56

Шанс на свою игру: Тышкевич о том, как Украине изменить формат переговоровмнение

Реклама
21:55

Зачем каждый понедельник заливать средство для мытья посуды в слив на кухне

21:12

"Все военачальники рады": Зеленский заявил о прорывных договоренностях с США

21:03

Украина не согласится на нейтралитет, но готова к перемирию - заявление Зеленского

21:02

Беременная Тышкевич показала романтику в лесу и рассказала о трудностях

20:29

Маск цинично призвал проявить сочувствие к оккупантам: что стоит за его заявлениями

20:27

Тест на IQ: нужно найти пять желудей среди животных за 60 секунд

20:01

Украинцы временно останутся без света: какие ограничения введут 26 октября

19:49

Как день недели, в который родился ребенок, влияет на его характер

19:23

Первые морозы ударят уже в ноябре: какой будет погода до конца осени

19:19

Камалия показалась на романтичном фото со своим мужчиной и написала о любви

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять