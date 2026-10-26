Популярная в Украине крупа подорожала вдвое: может ли возникнуть дефицит

Несмотря на скромные результаты уборки урожая, опасаться исчезновения крупы из магазинов не стоит.

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Цены на гречку в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

Гречка за год подорожала примерно вдвое

В октябре килограмм крупы стоит 82–85 грн

Запасы к июню 2027 года сократятся почти втрое

Гречка в Украине за год подорожала примерно вдвое, а только за последний месяц прибавила в цене еще 11–12%. В октябре средняя розничная стоимость килограмма крупы составляет 82–85 грн против примерно 75 грн в сентябре. Об этом заявил руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии УНИАН.

Скачок цен аналитик связывает с тем, что происходило на полях в этом сезоне, а также с расходами аграриев.

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"Основными причинами являются сокращение посевных площадей и снижение предложения: площади под гречкой в этом году сократились примерно на 17%, до 48,6 тыс. га. Дополнительное давление оказывает рост себестоимости выращивания из-за подорожания топлива, удобрений и логистики", - отмечает Гопка.

По его словам, подорожание заметно и на оптовом рынке. По состоянию на 9 октября закупочная цена на гречку достигла 41 тыс. грн за тонну - на 21% выше, чем месяц назад, и более чем вдвое выше прошлогоднего уровня (+104%).

Каков урожай гречки в 2026 году

Сезон оказался слабым. По данным эксперта, по состоянию на 19 октября аграрии обмолотили 45,9 тыс. га - почти 95% засеянных площадей - и собрали 57,3 тыс. тонн зерна.

Общий урожай, по оценке аналитика, составит около 60–63 тыс. тонн, что примерно на 15% меньше, чем в прошлом году. Урожайность держится на низком уровне - в среднем около 12,5 ц/га.

Возможен ли дефицит гречки

Несмотря на скромные результаты уборки, опасаться исчезновения крупы из магазинов не стоит - другой вопрос, как будет меняться баланс рынка до конца сезона.

"Физического дефицита не будет. Общее предложение в сезоне 2026/27, с учетом начальных запасов (58 тыс. тонн), оценивается в 121 тыс. тонн, тогда как внутреннее потребление составляет около 100 тыс. тонн", - отмечает Гопка.

В то же время запасы заметно тают. К окончанию маркетингового года, который длится с 1 июля 2026-го по 30 июня 2027-го, переходные остатки сократятся с 58 до 21 тыс. тонн - почти втрое.

"Такой урожай не стимулирует снижение цен, а наоборот, поддерживает их на высоком уровне", - подытожил аналитик.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Снизятся ли цены на продукты

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что, несмотря на проблемы с экспортом и перенасыщение внутреннего рынка отдельными видами продукции, цены на продукты в Украине не снизятся.

По его словам, сырье играет в ценообразовании гораздо более скромную роль, чем кажется на первый взгляд.

"От выращивания на поле до появления на прилавке магазина проходит очень длинная цепочка процессов. И стоимость сырья составляет лишь 15–25 % цены, а остальное - это логистика, энергоносители, зарплаты, упаковка и т. д. Поэтому не стоит надеяться, что все станет чуть ли не бесплатным, это какая-то утопия", - отметил он.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине третью неделю подряд растут цены на тепличные помидоры. Сейчас местные тепличные комбинаты предлагают их по 55–80 грн за килограмм, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Также в Украине стремительно растут цены на огурцы. Причина - прохладная погода, которая привела к существенному сокращению объемов предложения.

Кроме того, зимой в Украине ожидается дефицит качественного картофеля, а возможности для импорта будут ограниченными из-за сокращения европейского урожая.

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О персоне: Максим Гопка Максим Гопка - аналитик, работающий в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

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