Урожай не спасет: снизятся ли цены на продукты, эксперт предупредил украинцев

Что сказал Марчук:
- Цены на продукты в Украине вряд ли снизятся
- Несмотря на богатый урожай, сырье составляет лишь 15–25 % конечной цены
- Больше всего на продуктах зарабатывают посредники
Несмотря на проблемы с экспортом и перенасыщение внутреннего рынка отдельными видами продукции, цены на продукты в Украине не снизятся. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
Причиной эксперт называет то, что сырье играет в ценообразовании гораздо более скромную роль, чем кажется на первый взгляд.
"От выращивания на поле до появления на прилавке магазина проходит очень длинная цепочка процессов. И стоимость сырья составляет лишь 15–25 % цены, а остальное - это логистика, энергоносители, зарплаты, упаковка и т. д. Поэтому не стоит надеяться, что всё станет чуть ли не бесплатным, это какая-то утопия", - отметил Марчук.
Почему большой урожай не гарантирует удешевление продуктов
Объемы урожая, выращенного в Украине, по словам эксперта, не соответствуют реальным возможностям внутреннего рынка по его потреблению.
"Если мы потребляем 6 млн тонн пшеницы, как производители могут реализовать внутри страны 25 млн тонн? Мы будем есть один хлеб? Поэтому ситуацию следует оценивать реалистично: цены так или иначе будут расти", - подчеркнул он.
Кто на самом деле зарабатывает на продуктах
Украинцы из-за высоких цен на продукты нередко обвиняют производителей сырья, считая, что те искусственно поддерживают высокую маржу. Однако на самом деле производители - это первое звено цепочки.
"Если мы посмотрим, кто получает наибольшую прибыль от продажи продуктов питания, то это посредник, ритейлер", - отметил Марчук.
Останутся ли украинцы без продуктов
Главред писал, что, по словам Дениса Марчука, Россия пытается создать продовольственный "шатун", чтобы максимально подорвать моральный дух украинцев, с тем чтобы общество оказывало давление на военных и политическое руководство и подталкивало к завершению войны. То, чего Россия не смогла достичь на фронте, она пытается сделать с помощью общественного давления, деморализуя людей нехваткой продуктов питания.
Несмотря на масштаб ударов, сценарий критической нехватки товаров на полках магазинов, по оценке специалиста, маловероятен. Сложности могут возникать скорее из-за несвоевременного пополнения запасов, чем из-за физического отсутствия товара.
Продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что дефицита продуктов в Украине не будет, поэтому создавать запасы в больших объемах и паниковать не нужно. В то же время российские удары затрудняют работу логистики и хранение овощей.
Ранее стало известно, что рост цен на мясо и молочные продукты в Украине начался уже в сентябре. Но, по словам эксперта, он не будет стремительным - сразу на 10–15%.
Накануне сообщалось, что осенью в Украине могут существенно вырасти цены на молочные продукты, овощи, крупы, хлеб и мясо. Наибольшее подорожание прогнозируется для овощной продукции из тепличных хозяйств - ее стоимость во второй половине осени может вырасти более чем на 20%.
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О персоне: Денис Марчук
Денис Марчук - заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году - координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".
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