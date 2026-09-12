Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Урожай не спасет: снизятся ли цены на продукты, эксперт предупредил украинцев

Анна Косик
12 сентября 2026, 15:34
google news Подпишитесь
на нас в Google
Цены на продукты зависят не только от сырья.
Урожай не спасет: снизятся ли цены на продукты, эксперт предупредил украинцев
Есть ли шанс на снижение цен на продукты в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Марчук:

  • Цены на продукты в Украине вряд ли снизятся
  • Несмотря на богатый урожай, сырье составляет лишь 15–25 % конечной цены
  • Больше всего на продуктах зарабатывают посредники

Несмотря на проблемы с экспортом и перенасыщение внутреннего рынка отдельными видами продукции, цены на продукты в Украине не снизятся. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Причиной эксперт называет то, что сырье играет в ценообразовании гораздо более скромную роль, чем кажется на первый взгляд.

видео дня

"От выращивания на поле до появления на прилавке магазина проходит очень длинная цепочка процессов. И стоимость сырья составляет лишь 15–25 % цены, а остальное - это логистика, энергоносители, зарплаты, упаковка и т. д. Поэтому не стоит надеяться, что всё станет чуть ли не бесплатным, это какая-то утопия", - отметил Марчук.

Почему большой урожай не гарантирует удешевление продуктов

Объемы урожая, выращенного в Украине, по словам эксперта, не соответствуют реальным возможностям внутреннего рынка по его потреблению.

"Если мы потребляем 6 млн тонн пшеницы, как производители могут реализовать внутри страны 25 млн тонн? Мы будем есть один хлеб? Поэтому ситуацию следует оценивать реалистично: цены так или иначе будут расти", - подчеркнул он.

Кто на самом деле зарабатывает на продуктах

Украинцы из-за высоких цен на продукты нередко обвиняют производителей сырья, считая, что те искусственно поддерживают высокую маржу. Однако на самом деле производители - это первое звено цепочки.

"Если мы посмотрим, кто получает наибольшую прибыль от продажи продуктов питания, то это посредник, ритейлер", - отметил Марчук.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Останутся ли украинцы без продуктов

Главред писал, что, по словам Дениса Марчука, Россия пытается создать продовольственный "шатун", чтобы максимально подорвать моральный дух украинцев, с тем чтобы общество оказывало давление на военных и политическое руководство и подталкивало к завершению войны. То, чего Россия не смогла достичь на фронте, она пытается сделать с помощью общественного давления, деморализуя людей нехваткой продуктов питания.

Несмотря на масштаб ударов, сценарий критической нехватки товаров на полках магазинов, по оценке специалиста, маловероятен. Сложности могут возникать скорее из-за несвоевременного пополнения запасов, чем из-за физического отсутствия товара.

Продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что дефицита продуктов в Украине не будет, поэтому создавать запасы в больших объемах и паниковать не нужно. В то же время российские удары затрудняют работу логистики и хранение овощей.

Ранее стало известно, что рост цен на мясо и молочные продукты в Украине начался уже в сентябре. Но, по словам эксперта, он не будет стремительным - сразу на 10–15%.

Накануне сообщалось, что осенью в Украине могут существенно вырасти цены на молочные продукты, овощи, крупы, хлеб и мясо. Наибольшее подорожание прогнозируется для овощной продукции из тепличных хозяйств - ее стоимость во второй половине осени может вырасти более чем на 20%.

Другие новости:

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году - координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
цены на продукты новости Украины Денис Марчук
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ подготовила 3000 дронов для атак в ближайшее время: какие регионы под угрозой

РФ подготовила 3000 дронов для атак в ближайшее время: какие регионы под угрозой

16:35Украина
"Разрушения растут": РФ ударила баллистикой по Запорожстали, есть пострадавшие

"Разрушения растут": РФ ударила баллистикой по Запорожстали, есть пострадавшие

16:24Украина
В Луцке прогремели взрывы: РФ ударила по железной дороге, первые подробности

В Луцке прогремели взрывы: РФ ударила по железной дороге, первые подробности

15:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке русалки за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке русалки за 47 с

Куда деть ботву помидоров: шесть способов, о которых знают не все

Куда деть ботву помидоров: шесть способов, о которых знают не все

В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

Черная плесень в стиральной машине исчезнет за 15 минут — нужен один ингредиент

Черная плесень в стиральной машине исчезнет за 15 минут — нужен один ингредиент

Дешевый трюк для унитаза: домашний освежитель работает при каждом смыве

Дешевый трюк для унитаза: домашний освежитель работает при каждом смыве

Последние новости

16:47

Вонь из обуви исчезнет навсегда: простая смесь уберет запах за один час

16:35

РФ подготовила 3000 дронов для атак в ближайшее время: какие регионы под угрозой

16:25

"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

16:24

"Разрушения растут": РФ ударила баллистикой по Запорожстали, есть пострадавшие

16:12

Свекла останется свежей до самой весны: когда выкапывать и как хранить овощ

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
16:02

Гречка в кроссовках: зачем класть крупу в обувь осенью и зимой

16:01

Мужчина 10 лет хранил дома "кусок металла": пришлось эвакуировать соседей

15:59

В Луцке прогремели взрывы: РФ ударила по железной дороге, первые подробности

15:34

Урожай не спасет: снизятся ли цены на продукты, эксперт предупредил украинцев

Реклама
15:26

"До сих пор летают дроны": Зеленский эмоционально обратился к мируФото

15:23

Джинсы будут выглядеть как новенькие: как их правильно гладитьВидео

14:50

Затхлый запах из стиральной машины быстро исчезнет – нужны два средства из кухни

14:36

Таро-прогноз до конца сентября 2026: кого ждут деньги, а кого - поворот судьбы

14:33

Украина пробилась на 880 км в тыл РФ: Генштаб заявил о поражении цели в Тольятти

14:15

Как вымыть окна до блеска и без разводов: забытый, но эффективный лайфхак

14:15

Три знака зодиака вступают в новую эру: что изменится с 12 сентября

13:51

Мёд с орехами на зиму: простой рецепт домашней заготовки

13:46

В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

13:29

"Любовь моя": Горбунов публично обратился к Осадчей и показал ее без макияжа

13:24

Какие имена для детей запрещены в мире: существуют ли ограничения в Украине

Реклама
13:14

Тест на внимательность: нужно найти 5 лимонов среди птиц за 20 секунд

12:53

На Украину надвигается погодный "армагеддон": какие регионы зальет дождями

12:40

В Украине некоторых продуктов может временно не быть - нужно ли делать запасы

12:36

Не сгниет и не завянет: что делать с морковью сразу после уборки

12:35

"Непростое время": Витвицкая рассказала о пережитом во время беременности

12:28

Секрет ароматного глинтвейна: как сделать идеальную смесь специй домаВидео

12:17

Гороскоп Таро на 14–20 сентября: Рыбам — открытия, Водолеям — терпение

12:08

"Самая важная атака года": ВСУ пошли в наступление, пока Путин врал об успехах РФ

11:46

Заклинание на суженого: как перевести известное "приснись, жених, невесте"

11:38

Как защитить цветы от насекомых: простой осенний трюк для комнатных растений

11:37

Опытные хозяйки кладут фольгу на слив в ванной — для чего

11:29

Быстрое блюдо на завтрак, обед или ужин: рецепт хачапури за 10 минут

11:24

Китайский гороскоп на завтра, 13 сентября: Лошадям - лидерство, Обезьянам - опора

11:19

Китайский гороскоп на 14–20 сентября: Обезьянам — успех, Быкам — терпение

10:50

Зеленский заявил, что должен поговорить с Путиным и назвал место

10:38

"Готова быть мамой": Леди Гага родила первенца и появилась с ним на публике

10:12

Любовный гороскоп на 14–20 сентября: Рыбам — удача, Весам — нежность

10:03

Моди встретился с Путиным и дал громкий сигнал о войне в Украине: что известно

09:58

РФ запустила баллистику, "Калибры" и "Бандероли": детали массированной атакиФото

09:52

Что нельзя держать на кухне: 5 вещей, притягивающих ссоры и бедность

Реклама
09:43

Вслед за Каменских: Потап "наговорил" на серьезные проблемы

09:10

Горит база авиаполка РФ: мощная атака дронов накрыла Таганрог - детали

08:53

Гороскоп на завтра, 13 сентября: Стрельцам — отдых, Водолеям — важное решение

08:31

Тольятти атаковали дроны: горит стратегический химзавод "КуйбышевАзот"

08:10

10 дней сентября, изменивших картину войны: Копытько о главных вызовах для Украинымнение

07:31

РФ нанесла ракетный удар по Одессе: "прилет" в многоэтажку, есть пострадавшиеФото

05:55

Дочь Киркорова поставила путинисту жесткий ультиматум: "Она восстала"

05:31

Совсем не с молоком: с чем необычным в СССР ели хлопья

05:00

Деньги притянутся словно магнитом: трем знакам зодиака вот-вот повезет

04:39

Три подкормки — и пекинская капуста растет как на дрожжах: огородник раскрыл секретВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять