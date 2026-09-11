Останутся ли украинцы без продуктов: эксперт оценил угрозу дефицита

Марчук рассказал, как Кремль пытается деморализовать общество, нанося удары по продовольственной инфраструктуре.

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Может ли в Украине возникнуть острый дефицит продуктов / коллаж: Главред, фото: Главред

Главное из заявления эксперта:

Россия создает продовольственный "шатун" в Украине

Агроэкспорт упал до 30% от планового объема

Острого дефицита продуктов не будет

Страна-агрессор Россия целенаправленно уничтожает продовольственные склады в Украине, пытаясь подорвать внутреннюю стабильность и заставить общество оказывать давление на власть ради скорейшего завершения войны. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"Россия пытается создать продовольственный "шатун", чтобы максимально подорвать моральный дух украинцев, с тем чтобы общество оказывало давление на военных и политическое руководство и подталкивало к завершению войны. То, чего Россия не смогла достичь на фронте, она пытается сделать через общественное давление, деморализуя людей нехваткой продуктов питания", - пояснил он. видео дня

По его словам, атаки на портовую и складскую инфраструктуру имеют вполне прагматический расчет. Это отрасль, которая традиционно формировала львиную долю валютных поступлений государства.

"Россия разрушает экономику, понимая, что аграрный сектор приносил Украине значительную прибыль. Поэтому удары по экспорту аграрной продукции будут болезненными. Если мы экспортировали ее на 22–24 миллиарда долларов ежегодно и ежемесячно вывозили 4,5 млн тонн продукции, то за август мы вывезли 1,4 млн тонн. Представьте себе, какие это потери, если мы экспортируем лишь 30% от запланированного", - подчеркнул эксперт.

Прогнозируется ли дефицит продуктов

Несмотря на масштаб ударов, сценарий критической нехватки товаров на полках магазинов, по оценке специалиста, маловероятен.

"Впрочем, несмотря на все эти действия, России не удастся создать в Украине острый дефицит продуктов и голод. Будет появляться больше предложений от региональных производителей, а предложений от общеукраинских производителей, в частности молочной продукции, станет меньше", - отметил Марчук.

По его мнению, сложности могут возникать скорее со своевременным пополнением полок, чем с физическим отсутствием товара.

"На сегодняшний день нет оснований полагать, что в Украине возникнет голод. Но из-за ударов России по логистическим системам мы наблюдаем трудности с доставкой и своевременным удовлетворением возникающего спроса. Мы не увидим стопроцентно привычного широкого ассортимента продукции, но все необходимое для обеспечения потребительской корзины украинца будет. Единственный минус - цены будут расти", - подытожил Марчук.

Какие продукты могут исчезать с полок из-за ударов РФ

Председатель Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук отметил, что из-за российских ударов по продовольственным складам больше всего пострадали категории продуктов с коротким сроком годности и те, которые требуют непрерывного соблюдения холодовой цепи.

По его словам, в настоящее время наибольшие трудности с поставками могут возникать с молочными продуктами, свежим мясом и рыбой, охлажденными товарами, овощами и фруктами.

Однако он добавил, что пока нет оснований говорить о дефиците целых категорий продуктов.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, на украинском рынке репчатого лука зафиксирован новый рост цен. Фермерские хозяйства начали пересматривать стоимость овоща в сторону повышения.

Денис Марчук также отметил, что яйца в Украине подорожают этой осенью на 10–15%, а зимой ситуация с ценами остается неопределенной из-за ряда дополнительных факторов.

Кроме того, в Украине начали расти цены на тепличные огурцы. Подорожание обусловлено прежде всего высоким спросом на фоне сокращения предложения этих овощей на внутреннем рынке.

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О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году - координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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