Как защитить зеркала автомобиля от дождя: классный лайфхак для водителей

Вы узнаете:
- Как защитить зеркала автомобиля от влаги во время дождя
- Какое домашнее средство лучше использовать
Во время дождя обзор в боковых зеркалах автомобиля может значительно ухудшаться из-за капель воды. Поэтому многие водители ищут специальные средства, чтобы защитить зеркала.
Однако Главред узнал, что украинская блогерша Диана Гологовец в TikTok поделилась лайфхаком, как защитить зеркала от влаги с помощью одного домашнего средства.
Как защитить зеркала автомобиля от дождя
Перед нанесением средства поверхность зеркала нужно подготовить. По словам блогерши, сначала её необходимо полностью вытереть от влаги, после чего нанести зубную пасту.
"Если вы сталкивались с проблемой, когда в зеркалах заднего вида в дождливую погоду ничего не видно, этот лайфхак для вас. Вам понадобится самая простая зубная паста и микрофибровая тряпка", - пояснила блогерша.
После этого зубную пасту нужно тщательно втереть в поверхность зеркала с помощью микрофибры.
Блогер советует после обработки проверить результат с помощью воды. По её словам, влага не остаётся на поверхности, а стекает с участка, где была нанесена зубная паста.
Смотрите видео с лайфхаком:
@dianagologovets Обязательно попробуйте, это действительно работает, к тому же у всех дома есть зубная паста ?? #лайфхак#безопасность#идеидлядома#авто#лайфхакдляавто#лайфхакдлядома#зеркала#дляводителей#gologovets_видео♬ оригинальный звук - Диана Гологовец
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О персоне: Диана Гологовец
Диана Гологовец - украинская блогерша, на которую подписаны более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом своей мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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